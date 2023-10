HP Omen 16: Prispressad gaming-laptop övertygar

Sammanfattning Expertbetyg Fördelar Välbyggd och bekväm att använda

Prestanda som räcker till

Snabb skärm med snygg bild

Priset Nackdelar Bara 1080p-upplösning

Konstant fläktbrus

Ingen vidare batteritid

En del bloatware Omdöme Den är inte snyggast, snabbast eller bäst, fattas bara när den inte kostar mer än den gör. Stabil, välbyggd och levererar rätta prestandan för både jobb och spelande så länge du inte har skyhöga krav, och kan stå ut med en del fläkt-oväsen. Fjuttig batteritid kan förlåtas, du lär ändå för det mesta köra med kontakten i. En spel-pc för folket.

Att spela pc-spel är inte billigt. En bra gaming-dator kan kosta lika mycket som en svarta-marknaden-njure, i alla fall om du har höga ambitioner. Vilket många gamers har och sätter upp höga ambitioner om fps i hundratal på högupplösta bredbildsskärmar med mängder av effekter och strålspårning som utmanar datorernas prestanda. Men alla behöver inte riktigt det, och det går att komma undan betydligt billigare. Som med denna laptop från HP, en 16-tummare från deras Omen-varumärke.

Den kostar bara mellan 13 000 och 14 000 kronor i butik, ett högst beskedligt pris för en välbyggd laptop med modern hårdvara, som ddr5-minnen, snabb wifi och senaste generationen processorer och grafik. När du här dessutom får spelprestanda som räcker för att hålla god kvalitet på den inbyggda skärmen, så blir den till ett riktigt kap.

Datorn är ett stabilt bygge i med plåtchassi täckt av mattsvart plast. Det är visserligen lite kantigt med avfasade ytor som gaming-laptops brukar vara, men har annars en avskalad och enkel design. Du kan utan problem fälla upp den på kontoret utan att den drar blickarna till sig med rgb-tangentbord och neonfärgad dekoration. Den har vanlig vit bakbelysning ställbar i tre steg. Det finns tydligen andra modeller med rgb-tangentbord, men inte denna.

Det är inte mycket som avslöjar att det här är en speldator. Om du inte vet att Omen är HP:s varumärke för sådana. Mattias Inghe

Ett stort kylningsgaller i botten höjer upp datorn något, men annars är den rätt så tunn. Om än inte lätt, den väger 2,35 kilo. Det här är främst en dator som du har hemma, om du inte har dedicerad plats för en stationär burk. Med bonusen att den med god vilja kan släpas med på resande fot. Men inte om du vill hålla packningen lätt.

Rätt tänkt i designen

Det stora formatet gör underverk för tangentbordet. Generöst med yta och bekväma knappar med rätt avstånd och utmärkt skrivkänsla. Det beror delvis på att HP har skippat siffertangentbord, men behållt ”mittentangenterna”, det vill säga piltangenter och knappar som Insert, Home, Page up och Page down. Så det blir som ett fullstort skrivbordstangentbord, fast utan sista delen till höger. Musplattan är stor och funktionell, men har inte perfekt detaljprecision. En separat mus rekommenderas om du ska finlira med pixlar i Photoshop eller spela spel.

Köper du Omen 16 via HP:s egna webbutik så kan du se att det går att välja olika konfigurationer, med två val vardera för processor, lagring, skärm och grafikkort. Min testade dator har den enklaste versionen av allt. Men det utan att den känns det minsta budget-aktig. Valen är snarare mellan bra hårdvara, och bättre.

I testade modellen sitter en Core i5-processor av 13:e generationen. Den är av H-typ, de mer kraftfulla laptop-processorerna från Intel som till skillnad från P- och U-serien offrar energisnålhet för mer långvariga prestandatoppar. Till det får du 16 gigabyte ddr5-minne, och 512 gigabyte av utmärkt snabb ssd. Är den något extremt prestandamonster? Nej, men ett klart steg uppåt jämfört med tunnare och lättare laptops för att göra tunga, tidskrävande jobb på. Till exempel export av ett redigerat videoprojekt.

Jag bränner iväg ut i galaxen i Starfield med betryggande bildfrevens och snygga effekter. Mattias Inghe

4050 överträffar förväntningarna

Sedan har den också ett separat, diskret grafikkort för extra prestanda i sådana program och framförallt för spel. Här sitter ett Geforce RTX 4050 med sex gigabyte videominne. Det är det enklaste grafikkortet för laptops i Nvidias senaste 4000-serie, men har visat sig ha potential att leverera över förväntan för ett så pass prispressat kort som det är.

Dels tack vare att det delar sin moderna arkitektur med tungviktarna i 4000-serien, med stöd för teknik som DLSS 3. Med det kan kompatibla spel flyta på markant snabbare. Med konfigurerbar effektnivå kan en datortillverkare pressa upp prestanda i kortet på bekostnad av strömförbrukning.

Det har lite begränsat med videominne, vilket enligt uppgift gör att funktionaliteten för strålspårning är begränsad. Men tunga strålspårningseffekter är ändå det första jag stänger av i de flesta spel om jag behöver trimma upp prestanda i dem. Och för det mesta ser de bra ut i alla fall.

Rimlig kvalitet på skärm och ljud

I Omen 16 har datorn en skärm med beskedliga 1920×1080 pixlar att visa upp spelen på, vilket också hjälper mycket för att hålla spelprestanda uppe. För rörlig bild som filmer och spel ger den en bra upplevelse, men vid stillsamt skrivbordsarbete med mycket linjer och text blir det lite irriterande pixligt ibland.

Dess ips-panel ger den utmärkta betraktningsvinklar och färgomfång i srb-klass med vad som verkar vara realistisk och neutral färgåtergivning. Med ungefär 270 cd/m2 i ljusstyrka bör du hålla dig inomhus, men då är den fullgott ljusstark för normal användning, och kontrasten än ovanligt hög för en ips-skärm, med distinkt svärta och fin dynamik. Den har inget specifikt stöd för hdr-visning, mer än att den hanterar hdr-video, men det blir ingen extra dynamik vid uppspelning av det.

Gott om usb-portar och bildutgångar. Mattias Inghe

Högtalare dolda inne i chassit ger ett luftigt ljud med bra stereospridning, men med märkbart högre volym på vänster sida. Det saknas tyngd i basen, men annars får du en behaglig upplevelse både för musik, film, spel och röster. Jag hittar inga appar eller inställningar för att justera varken equalizer eller balans. Men det låter helt okej utan. Inte fantastiskt, men dugligt.

Gott om portar

Vill du ha mer kontroll får du plugga in externt ljud, och det finns det plats för, med gott om usb-portar på datorns kortsidor. En av den är av typ c och de andra tre av typ a, alla med fem gigabits usb 3-hastighet. Typ c-porten är inte full thunderbolt 4-klass på, men det går att ansluta en skärm. Det kan du också göra via separat hdmi 2.1-port. En tidigare modell av Omen 16 hade en del av portarna på baksidan vilket gav en valfrihet som jag gillade, men nu är de flyttade till sidorna och de flesta hopträngda på högersidan.

Kylningen i datorn är effektiv och jag känner aldrig att den skulle bli störande varm, lite obekvämt ljummen i ovankant av tangentbordet, och mycket värme som flyr bakåt och ut på sidorna. En stresskörning av processor och grafikkort i 3dmark avslöjar inga tecken på prestandasänkning över tid. Men fläktarna kan under hög belastning dra igång ett påträngande brus, och helt fritt från fläktbrus blir det aldrig, utan ett halvdämpat brus är konstant.

Du kan välja mellan tre lägen i medföljande kontrollprogrammet Omen Gaming Hub: Eco, Balanserad och Prestanda. Men inget av lägena, inte heller manuell kontroll, kan dämpa fläktarna ytterligare. I samma program för du också ett gränssnitt för att optimera och starta installerade spel, optimeringsverktyg för nätverket, systemrensning och en butiksflik med erbjudanden på speltjänster som Geforce Now samt rabatterade spel, till synes uteslutande från Ubisoft.

Kylningen och luftväsandet ut förbi dessa galler kan fresta på tålamodet. Mattias Inghe

Lite bloatware att rensa bort

Utöver det har HP en knippe småprogram för support, säkerhet och tillbehör, som kan ignoreras tills du eventuellt behöver dem. Du får också med lite väl mycket typisk laptops-bloatware, prova på-versioner av både antivirus, vpn, Office och Gamepass som måste förlängas med betalning efter 30 dagar. Hade det varit trevligare utan? Jo, men de är lätta att också plocka bort.

Batteriet på 70 wattimmar räcker för en kort entimmes-session av intensivt cpu- och gpu-användande, eller för som bäst sju timmar snålköring. Det är väl ganska så förväntat av en lite kraftfullare laptop, och du bör se till att ha strömadaptern nära till hands. Den presterar också bättre inpluggad i väggen, så för krävande eller halv-krävande jobb och spel lär du lämna den ipluggad. Datorn har väl fungerande hybridgrafik och växlar i standardläge ner till Intel Iris Xe när kraftfullare Geforce-kortet inte behövs. Inte för att det gör några direkta underverk för batteritiden.

Så visst finns det saker som inte är perfekta med Omen 16, men med tanke på dess låga pris är det svårt att gnälla på dem. Så länge förväntningarna är rätt ställda. Det här är en 13 000 kronors-dator, inte 23 000. Och för den slanten får du väldigt mycket.

Specifikationer

Produktnamn: Omen Gaming 16-wd0995no

Testad: Oktober 2023

Tillverkare: HP

Processor: Intel Core i5-13420H, 4st Performance upp till 4,6 GHz + 4st Efficient upp till 3,4 GHz

Grafik: Nvidia Geforce RTX 4050, 6 GB

Minne: 16 GB ddr5

Lagring: 512 GB ssd

Bildskärmar: 16,1 tum halvmatt ips, 1920×1080 bildpunkter, 144 Hz

Webbkamera: 1080p

Anslutningar: Usb 3 gen 1 typ c med displayport, 3 st usb 3 gen 1 typ a, gigabit ethernet lan, hdmi 2.1, headset

Trådlöst: Wifi 6e, Bluetooth 5.3

Operativsystem: Windows 11 Home

Övrigt: Bakbelyst tangentbord

Ljudnivå: 34-40 dBa

Batteritid: 1 tim 35 min (hög belastning, full ljusstyrka) till ca 7 tim 10 min (låg belastning, låg ljusstyrka)

Storlek: 36,9 x 25,9 x 2,4 cm

Vikt: 2,35 kg

Rek. pris: 13 999 kr

Aktuellt pris: 12 990 kr på Amazon

Prestanda

Cinebench R23, cpu: 12 491 poäng

Cinebench R23, cpu en kärna: 1 715 poäng

Geekbench 6, cpu flera kärnor: 10 726 poäng

Geekbench 6, cpu en kärna: 2 426 poäng

Geekbench 6, gpu: 82 384 poäng

3dmark Fire Strike (DirectX 11): 20 799 poäng

3dmark Time Spy (DirectX 12): 8 618 poäng

3dmark Port Royal (Strålspårning): 4 726 poäng

Disk, läsning: upp till 6 716,07 MB/s

Disk, skrivning: upp till 4 012,97 MB/s