Så använder du Google som miniräknare

Det finns många hjälpredor inbyggda i sökmotorn Google. Som många säkert har upptäckt kan man använda miniräknaren genom att skriva en formel direkt i sökfönstret, men det finns fler liknande saker. Du kan exempelvis konvertera valutor och enheter.

När du vill konvertera är det säkrast att använda engelska ordet in (3 eur in sek), även om det ibland går att skriva det svenska ordet i (3 eur i sek). Som regel går det både att skriva ut hela ordet (euro, svensk krona) och att använda förkortningar (eur, sek).

Här är några smarta exempel, men det finns många fler. Det bästa är att testa sig fram.

Miniräknare

1 + 2 adderar de bägge siffrorna (alla räknesätt fungerar på samma sätt).

(1 + 2) * 9 lägger först ihop siffrorna inom parentesen och gör sedan uträkningen.

30 % of 90 räknar ihop procentsatsen av en siffra.

Valuta

30 eur in sek anger hur många kronor du får för en euro.

Tid

30 hours in seconds omvandlar antal timmar till sekunder.

Längd

30 miles in meters konverterar längd i (amerikanska) mile till meter.

Vikt

30 pounds in grams konverterar en vikt i (amerkanska) pund till gram.

Temperatur

30 fahrenheit in celsius omvandlar fahrenheit-grader till celsius.

Hastighet

30 mph in kph omvandlar hastigheten i (amerikanska) miles per hour till kilometer i timmen.

Dataöverföring

30 bps in Bps omvandlar bits per second till bytes per second. Observera att du måste skriva stora och små bokstäver på rätt sätt.