Dell XPS 13 Plus: Bättre med oled, men fortfarande en virrig laptop

Sammanfattning Expertbetyg Fördelar Utmärkt oled-skärm

Slimmad och välbyggd

Diskret kylning Nackdelar Fortfarande opraktisk design

Få anslutningar

Kort batteritid Omdöme Det är en försiktig förbättring från den tveksamma dator jag testade förra året. Mest tack vare oled-skärm med fina färger. Det är fortfarande opraktisk design och dålig batteritid som ställer till det för XPS 13 Plus och inget är nytt på de punkterna. Bara en ny processor som inte ger mer än marginellt högre prestanda.

Bästa pris idag: Dell XPS 13 Plus (2023)

Återförsäljare Pris $1249.00 Till butik Produkt Pris

Dell tog tid på sig, och först nu börjar de uppgradera XPS-datorerna till 13:e generationens Intel-processorer. Först ut bland ultralätta modeller är XPS 13 Plus, en modell som debuterade som ett alternativ till vanliga XPS 13 förra året.

När jag testade föregångaren så var det en virrig upplevelse. Ett uppenbart lyxbygge med fokus på spektakulär design, ultralätt och kompakt och prydd med en knivskarp 4k-skärm. Utrustad med stor ssd, högupplöst skärm, thunderbolt-portar, snabb wifi och senaste Intel Core i7-processorn.

Låter ju bra, eller? Men den var mer snygg än praktisk, med tveksam batteritid och en skärm vars goda egenskaper på pappret inte gick att utnyttja till fullo. Framför allt hade Dell gjort designval jag inte blev klok på. En helt osynlig musplatta där du får gissa dig till var den börjar och slutar. Ett plant tangentbord utan kännbart mellanrum mellan knappar och med väldigt lite taktil känsla. Bara två fysiska portar och inget annat. Inte ens hörlursuttag.

Dell har inte gjort om och rätt

Årets modell är bara en ren uppgradering med nyare hårdvara under huven, så allt jag irriterade mig på med förra årets modell finns kvar här. Det är en tekniskt bra dator, och spektakulärt designad, lyxig som få. Men den är fortfarande opraktisk. Det verkar som om Dell alltjämt glömt att bara för att de kan göra något så betyder det inte att de bör göra det. ”Rule of cool” ska inte gå ut över användarvänligheten.

Varför inte bara rita dit en liten diskret rand som markerar kanten på musplattan? Eller ge den ytan en subtilt annat ton av mattat glas? Då kan användaren också känna av det taktilt. Jo då, visst ser det läckert ut, med tunna skärmkanter, strama linjer, matta gråvita ytor överallt och en rad bakbelysta touchknappar istället för fasta funktionstangenter ovanför tangentbordet.

Vill du ha raden F1 till F12 håller du inne Fn-knappen, då lyser rätt markeringar för det upp. Kanske kan man vänja sig vid att varken se eller känna musplattan, och lära sig var gränserna går instinktivt. Men jag tycker fortfarande att det är mycket att begära.

Tangentbord och musplatta. Ja, det finns en musplatta där. Det är roligare att titta på dessa än att använda dem. Mattias Inghe

Fördubbling av vad?

Läser jag på Dells butikssida för årets XPS 13 Plus så påstår de att den nya modellen är ”dubbelt så kraftfull som tidigare”. Jag har ingen aning om vad de menar med det, och vilket mytologiskt ”tidigare” de jämför med. 2010-talet? Datorn presterar på samma nivå som de flesta likande laptops med samma Core i7-1360P-processor som jag testat under året, viket innebär att den är mellan fem och tio procent snabbare än förra årets modell. I alla fall direkt ur lådan och efter en automatisk systemuppdatering.

På butikssidan nämns också ett program som heter Dell Performance som ska optimera prestanda. Det finns inte på datorn utan det får jag leta mig fram till på Dells supportsidor. Att installera och starta det resulterar dock bara i ett ospecifikt felmeddelande. I medföljande programmet My Dell finns dock en funktion för att justera kylningen från Quiet som för det mesta håller fläktarna stilla, till Ultra Performance som kyler mer aggressivt.

I det läget blir den inte automatiskt snabbare, men du kan hålla prestanda uppe längre. Fläktarna blir aldrig så högljudda att det stör och standardläget Optimized ger en bra balans mellan tyst drift för det mesta och extra kylning när det behövs. Det kan ibland bli varmt i övre halvan av tangentbordet under hård belastning, inte oroande varmt, men lite väl obekvämt. Därför finns också läget Cool som både dämpar maxprestanda och kylar av lite extra.

Kameran håller koll

I samma program finns också inställningar för batteriladdning, en begränsad skärminställning, genvägar till andra inställningsprogram för ljud och nätverk samt en funktion som kallas Precense Detection. Den använder webbkameran för att se om du sitter vid datorn, och kan annars automatiskt låsa den, samt låsa upp när du kommer tillbaka, om du satt upp ansiktsigenkänning i Windows Hello. Funktionen kan till och med följa ditt ansikte och dämpa skärmen när du inte tittar på den, både som insynsskydd, säkerhet och för att spara ström. Det här funkar utmärkt och gör datorn smidig att hantera.

En av bara två fasta portar. Och en av dem är ofta upptagen av strömadapter, tack vare kort batteritid. Mattias Inghe

Webbkameran har ir-funktion vilket är vad som möjliggör det mesta av detta. Kameran i sig är inte särskilt fantastisk, den levererar bara 720p i som mest 30 Hz, och det med överdrivet varma färger. Men den är brus- och släpfri och mikrofonen gör att du låter tydligt.

Grafikkretsen är inte snabbare än i 2022 års modell, och lagringen är densamma, en pigg ssd på en terabyte. Det enda som är dubbelt är ram-minnet, denna gång hade Dell en modell tillgänglig för test med 32 gigabyte ddr5-minne istället för 16 gigabyte. Det gör en viss skillnad för multitasking och vissa kreativa program, men du kunde köpa en 32-gigabytesversion i fjol också.

Bästa skärmvalet

XPS 13 Plus finns att få i olika konfigurationer av processor och minne, och också med tre olika skärmar. Senast testade jag en med 4k ips-skärm. Denna gång föll lotten på en oled-modell. Inte lika högupplöst men nästan, och med den proffskvalitet i färgerna som jag efterlyste i ips-panelen. Färgomfånget i panelen överstiger både srgb, dci-p3 och Adobe rgb-färgpaletterna, och skärmen är sedan kalibrerad så att den matchar de standarderna till mellan 97 och 100 procent. Dock inte med perfekt färgkorrekthet, men den som är ambitiös kan ju alltid kalibrera den efter eget behov.

Du får givetvis perfekt oled-kontrast och även bra dynamik med hdr, upp till 400 cd/m2 i ljusstyrka och Dolby Vision-stöd. Det som kan störa upplevelsen är pekskärmen. Dels med fingeravtryck och damm på skärmytan, dels tack vare att ytan är helblank. Den har dock rätt så effektiv antireflexbehandlad yta, så i ett normalt upplyst rum upplever jag det inte som ett problem.

Det är en utmärkt skärm att redigera foton på eller för att titta på film. Med kraftfulla högtalare placerade på flera ställen inne i chassit får du luftig och detaljerad stereo och surround med bra tryck i mellanregister och bas för båda musik och media. Det saknas lite detaljer i diskanten, men inte mycket, och det är också det enda jag har att klaga på. Förutom då att jag inte enkelt kan plugga in ett par hörlurar…

Men jo, visst ser den bra ut? Mattias Inghe

Litet batteri, men snabbladdat

Batteritiden är lika mycket en besvikelse här som i föregångaren, jag får som bäst ut knappt tio timmars driftstid, med skärmens ljusstyrka ställd i botten och med mycket försiktig användning. En mer aktiv dags användning, med ljusstyrka halvvägs upp, 200 cd/m2 vilket är lagom för kontorsjobb inomhus, blandad surf, mediaströmning, Office-jobbande och bildredigering gör slut på batteriet efter halva arbetsdagen, knappt fyra timmar.

Då är det i alla fall positivt att medföljande laddaren är behändigt liten och att den laddar batteriet snabbt. Men beror det på att den har för litet batteri att ladda? 55 wattimmars kapacitet är inte så mycket. Många lika kompakta eller ännu lättare laptops har mer.

Löftet från Dell på laddning upp till 80 procents batteri på en timme visar sig stämma. Men på ett skrivbord med vägguttag i närheten tror jag att det bästa ändå är att plugga in konstant. Dell har bra rutiner i datorn för att det inte ska slita på batteriet. Synd bara att det tar upp en av totalt två externa portar. En dockningsdosa med strömmatning kan bli en nödvändighet.

Datorn finns i två nyanser av grått, kallade Platinum och Graphite. Dell

Även om det här är en bättre dator än den jag testade förra året så kvarstår mitt råd: Skippa denna och vänta in en ”vanlig” XPS 13 istället. Den kommer också snart med ny processor och jag tror och hoppas att den är vettigare.

Specifikationer

Produktnamn: Dell XPS 13 Plus (2023)

Testad: Oktober 2023

Tillverkare: Dell

Processor: Intel Core i7-1360P, 4st Performance upp till 5 GHz + 8st Efficient upp till 3,7 GHz

Grafik: Intel Iris Xe 96 EUs

Minne: 32 GB ddr5

Lagring: 1 TB ssd

Bildskärmar: 13,4 tum blank oled, 3456×2160 bildpunkter, multitouch, 60 Hz

Webbkamera: 720p, ir för Windows Hello

Anslutningar: 2 st thunderbolt 4

Trådlöst: Wifi 6e, Bluetooth 5.2

Operativsystem: Windows 11 Home

Övrigt: Bakbelyst tangentbord, adapter usb c till usb a, adapter usb c till hörlur

Ljudnivå: 0-36 dBa

Batteritid: 1 tim 35 min (hög belastning, full ljusstyrka) till ca 9 tim 10 min (låg belastning, låg ljusstyrka)

Storlek: 29,5 x 19,9 x 1,53 cm

Vikt: 1,26 kg

Pris: 25 490 kronor hos Dell

Prestanda

Cinebench R23, cpu: 11 110 poäng

Cinebench R23, cpu en kärna: 1 505 poäng

Geekbench 6, cpu flera kärnor: 10 208 poäng

Geekbench 6, cpu en kärna: 2 565 poäng

Geekbench 6, gpu: 21 290 poäng

Disk, läsning: upp till 6 719,79 MB/s

Disk, skrivning: upp till 5 073,34 MB/s