Microsoft ville gärna få till en Bing-affär med Apple

Google befinner sig närvarande i en stor rättegång i USA för påstått konkurrensbrott. Det handlar om företagets dominans på den digitala annonsmarknaden, ett ämne som förstås till stor del innefattar företagets sökmotor (som ju också dominerar nätet).

Amerikanska The Verge har följt rättegången nära och rapporterar nu att Microsoft-vd:n Satya Nadella kallades in som vittne under gårdagen. Microsofts egen sökmotor, Bing, har alltid stått i Googles skugga och egentligen aldrig haft en chans att utmana, enligt Nadella.

Men hur långt har Microsoft varit att gå för att ge sig in i sökfighten på allvar? Rätt långt, enligt The Verge, som citerar Microsofts vd på att Bing gärna ville bli standardsökmotor i Apples enheter. För att åstadkomma detta var man berett att avsäga sig alla ekonomiska fördelar en sådan affär skulle innebära – något som skulle ha kostat Microsoft uppemot 15 miljarder dollar årligen.

Något avtal mellan Microsoft och Apple blev som bekant inte av, även om det förstnämnda företaget gjorde ett seriöst försök. Apple tjänar stort på att använda Google som standardsökmotor och skulle ha alldeles för mycket att förlora på att avsluta det, hävdade Nadella under rättegången.

