Bättre, snabbare, starkare: Google sjösätter Chromebook Plus-program

Googles nya Plus-certifiering för Chromebook-laptops ska garantera hög prestanda och fler smarta funktioner. Det skriver företaget i ett blogginlägg idag, där satsningen presenteras i närmare detalj. Inledningsvis är Acer, Asus, HP och Lenovo ombord på tåget, och de första Plus-modellerna av Chromebook ska landa i butikerna i oktober.

Chromebook-datorer i Plus-segmentet är garanterade en viss lägsta prestanda. Specifikationerna lyder:

CPU: Intel Core i3 12th Gen och över, eller AMD Ryzen 3 7000-serien och över

RAM: Minst 8 GB

Lagring: Minst 128 GB

Webbkamera: Minst 1080p-upplösning med Temporal Noise Reduction

Skärm: Full HD IPS eller bättre

Flera av Googles AI-välsignade appar och program utlovas också. Bland annat tar företaget sitt magiska suddgummi till Foto-appen, som också för stöd för andra förbättringar. En ny app för filsynkning jobbar med Google Drive för att du ska kunna ha åtkomst till filerna var du än befinner dig. Datorerna får också tillgång till utvald tredjepartsmjukvara för redigering av exempelvis bild och video. Ytterligare nyheter ska presenteras inom den närmaste framtiden.

Acer Chromebook Plus 515. Acer

Acer har redan skickat ut ett pressmeddelande om två Sverigeaktuella modeller. Acer Chromebook Plus 515 med Intelprocessor släpps nu i oktober för 6 790 kronor, medan Chromebook Plus 514, som kör AMD Ryzen, släpps någon gång under årets fjärde kvartal. Datorerna möter givetvis Plus-certifieringens lägstakrav, men kan även konfigureras i mer kraftfulla varianter.