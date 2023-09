Microsoft uppdaterar Windows 11 – det här är nytt

Det är hektiska tider för Microsoft och Windows 11. 26 september rullade företaget ut en uppdatering av den nuvarande Windows 11-versionen 22H2 med flera nyheter. Denna hittar du i Windows Update under namnet KB5030310.

Som vanligt görs alla Windows-uppdateringar automatiskt. Du kan också starta dem manuellt genom att öppna Inställningar via Startmenyn (eller med kortkommandot Windows-tangenten+I). Tryck på Windows Update, välj Sök efter uppdateringar och följ instruktionerna.

Årets verkligt stora höstnyhet blir Windows 11 version 23H2, som troligtvis släpps i oktober. De har redan gått ut som förhandsversion till testare.

Copilot checkar in – eller inte

Mark Hachman / IDG

Den stora nyheten i septemberuppdateringen är assistenten Copilot – något Microsoft på sikt tror ska förändra hur vi använder persondatorer. Copilot kräver internetuppkoppling kan beskrivas som en kombination av Bing Chat och Cortana och använder AI-funktionalitet för att underlätta arbete i Windows. Ändra i inställningar, exempelvis, utan att du behöver rota i menyer.

Copilot är tänkt att bli mer kompetent allt eftersom. I dagsläget är funktionaliteten begränsad, men lovar stort inför framtiden. Windows 11 har snart AI överallt! Copilot har endast släppts i en begränsad utvecklarversion och du kan inte prova i skrivande stund, men det kan ändras inom kort. Troligtvis i samband med att 23H2-uppdateringen kommer.

Billy Ekblom

Inställningar-sidan i Windows 11 har blivit mer lättöverskådlig. Det är ingen världsomstörtande förändring, men sammanfattar sidans olika undermenyer på ett smidigt sätt och ändrar layouten till att bli mer heltäckande.

RGB-ljuskontroller

Billy Ekblom

Windows 11 får en egen inställningsmeny för anslutna tillbehör som använder RGB-belysning. Det är ett smidigt alternativ till att använda tillverkarnas egen mjukvara, som endast tar hänsyn till prylar från just deras varumärke. I Windows 11 är alla prylar lika mycket värda, även om stödet just nu är begränsat. Den nya inställningsmenyn heter Dynamisk belysning och hittas under Anpassning.

AI-rekommenderade filer i Utforskaren

Windows 11 använder nu artificiell intelligens för att rekommendera filer det tror att du vill öppna i Utforskaren. Dessa dyker upp i en bildkarusell högst upp i Utforskaren och kräver ett Sharepoint-konto.

En ny backup-app

Billy Ekblom

Möjligheten att säkerhetskopiera filer i Windows 11 är förstås inte ny, men Microsoft har släppt en ny, mer lättöverskådlig app för ändamålet. Den heter kort och gott Windows säkerhetskopiering och gör kopior av dina viktiga filer direkt till Onedrive-molnet.

Stöd för passkeys

Billy Ekblom

Passkeys är ett kraftfullt alternativ till traditionella lösenord, och låter dig logga in med biometriska lösningar som ansiktet och fingeravtryck på appar och webbplatser. Stöd för Passkeys finns nu inbyggt i Windows 11, och kan konfigureras i Konton > Nyckelinställningar i Windows 11:s inställningsmeny.

Nya ljudkontroller

Billy Ekblom

Det blir enklare att kontrollera ljudinställningar- och -tillbehör. Med den nya Windows 11-genvägen Win+ctrl+v öppnar du den nya volymmixern och kan snabbt justera vilken ljudkälla som ska användas för datorljudet, slå på spatialljud och lite annat smått och gott.

Det var de nyheter vi kunde hitta i 22H2-uppdateringen av Windows 11. Många fler är att vänta i den kommande uppdateringen 23H2, som alltså släpps senare i höst.