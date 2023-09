Jätten inom onlinebackup är Backblaze, ett företag som även har gjort sig ett namn som en av de mest pålitliga leverantörerna av molnlagring för företag med sin B2-tjänst. Pålitlighet är dess signum, liksom bra kundtjänst.

För obegränsat utrymme inklusive externa diskar är Backblaze det billigaste alternativet på marknaden, för motsvarande 1 100 kronor om året. Tidigare kostade det 780 kronor, men priset höjs den 3 oktober 2023. Det är dessutom den enda molnbackuptjänsten som erbjuder kostnadsfri återställning via hårddisk på posten. Du betalar omkring 2 100 kronor för hårddisken (plus eventuellt moms), men om du inte vill behålla den kan du skicka tillbaka den inom en månad och få pengarna tillbaka.

Sammanfattning Expertbetyg Fördelar Obegränsat utrymme

Busenkelt

Kostnadsfri återställning via posten Nackdelar Går inte att bara backa upp utvalda filer/mappar

Externa hårddiskar måste anslutas minst en gång i månaden för att inte raderas

Ingen återställning via Windowsprogrammet, bara på webben Omdöme Backblaze är backuptjänsten andra backuptjänster måste jämföras med. Obegränsat utrymme för en dator med obegränsat antal diskar, möjlighet att få en hårddisk hemskickad efter en krasch, lågt pris och en pålitlig leverantör gör det svårslaget. Med tryggare backup av externa diskar och återställning från programmet hade det fått full pott.

$7 per month or $70 per year

Enkelt på gränsen till spartanskt

Backblaze har valt göra backupprogrammet extremt enkelt, så att de mest okunniga användarna får en så trygg backup som möjligt. Efter installationen börjar det automatiskt säkerhetskopiera alla viktiga filer, och den som vill kan välja bort filer och mappar. Det går inte att göra tvärt om och bara välja vissa, eftersom det enligt Backblaze skulle komplicera programmet.

Återställa filer är också enkelt, och här har Backblaze alldeles nyligen gjort en stor förbättring. Tidigare var du tvungen att gå via webben för att återställa, och filerna kunde inte återställas direkt till sina originalplatser utan laddades ned i zip-filer på upp till 500 gigabyte styck. Men med version 9 av programmet som släpptes i september ingår ett nytt återställningsprogram som kan placera filerna på originalplatsen (eller i valfri mapp), utan några begränsningar.

Precis som de flesta andra säkerhetskopierar Backblaze inte heller alla filer. Windows, installerade program och tillfälliga filer lämnas till exempel utanför. Det innebär alltså att du inte kan ladda ned den fullständiga backupen till en extern hårddisk och kopiera hela C: till datorn som med en klonbackup.

Riskfyllt med externa diskar

Backblaze största tillkortakommande är hur tjänsten hanterar externa hårddiskar. Om en hårddisk du har valt för backup inte är ansluten tas säkerhetskopian av den nämligen bort efter 30 dagar, om du inte aktiverar lagring av raderade filer i ett år (något som tidigare kostade extra, men numera kan alla aktivera det i kontoinställningarna).

Konkurrenten Carbonite är ännu värre då det inte går att utöka de 30 dagarna till ett år, medan Crashplan behåller backuper av externa diskar på obegränsad tid.

Ytterligare interna diskar i stationära datorer är däremot bekymmersfritt. Faktum är att Backblaze fungerar ypperligt för att ”backa upp backuperna” om du gör en stationär Windows-dator till hemmaserver och säkerhetskopierar alla andra enheter i hemmet till den med andra program. För Windows och Mac kan du till exempel använda Arq Backup eller Duplicati, Imazing för IOS och Myphoneexplorer för Android. Backblaze tuggar på och håller dessa säkerhetskopior skyddade med ytterligare en kopia i molnet.

Fakta: Backblaze

Testad: September 2023

Webbplats: backblaze.com

Utrymme: Obegränsat

Antal datorer: 1

Pris: 1 100 kr/år

Uppmätt uppladdningshastighet: 5,25 MB/s

Säkerhetskopierar externa diskar: Ja, men raderas efter 30 dagar utan anslutning

Kryptering: Ja, privat nyckel

Återställ via hårddisk på posten: Ja, 2 100 kr som återbetalas om du skickar tillbaka disken