Test: Arq Backup – flexibel och pålitlig molnbackup

Arq Backup är både ett fristående program för säkerhetskopiering och en leverantör av molnlagring för backuper. Du kan välja att köpa en licens för cirka 560 kronor eller en prenumeration för 670 kronor om året. Med licens behöver du ordna lagringsutrymme någonstans på egen hand. Med prenumeration ingår en terabyte utrymme för backuper och du kan köpa till extra för knappt 70 kronor per terabyte, men du kan även använda annan lagring.

Sammanfattning Expertbetyg Fördelar Väldigt flexibelt

Perfekt komplement till Microsoft 365

Kan även sköta lokala backuper Nackdelar Windows-programmet guidar inte nybörjare Omdöme Arq Backup är ett kraftfullt, kapabelt och pålitligt program för backup till fjärrlagring av många olika slag såväl som lokala diskar. Det är ett perfekt komplement till Microsoft 365 Family-abonnemang.

Bra men avancerat program

Arqs Windowsprogram är välgjort och backupfunktionen fungerar bra. Säkerheten är också i topp: När du skapar en ny säkerhetskopia väljer du ett säkert lösenord (som du bör spara i en lösenordshanterare eller skriva ned på en säker plats). Alla filer krypteras sedan på din dator och oavsett var du lagrar backupen så kan ingen annan än du komma åt innehållet.

För dig som aldrig har säkerhetskopierat kan Arq dock te sig lite svårt. Det dyker inte upp någon guide när du startar det, utan du måste klicka på New Backup Plan och välja antingen Arqs egen lagring eller lägga till en egen. Det är inte jättekrångligt, men kräver gedigen datorvana eller nyfikenhet för att hitta rätt snabbt.

Till vänster i programfönstret finns tre avdelningar: Backup, Restore och Activity. Under Restore hittar du din tillagda molnlagring, under den din dator (säkerhetskopierar du flera datorer syns varje dator här), och under datorn de enheter och enskilda mappar du har valt att säkerhetskopiera. Under dessa ligger sedan en lista över sparade backuper i datumordning. Klicka på ett datum för att se innehållet som det såg ut när just den säkerhetskopian gjordes.

Som sagt kan det se lite krångligt ut, men när du har lärt dig upplägget är det enkelt att hitta precis det du vill återställa. Samma sak gäller för inställningarna av själva backuperna. När du lägger till en ny backupplan och har valt lagringsplats finns ett myller av inställningar som kan vara avskräckande, men de flesta är i själva verket mer eller mindre självförklarande.

Bäst med Office, billigt för begränsad lagring

En av de molnlagringstjänster Arq har stöd för är Microsoft Onedrive. En familjeprenumeration på Microsoft 365 kostar 1 200 kronor om året och inkluderar sex konton med vardera en terabyte utrymme. Kombinerat med en licens på Arq blir det en av de mest prisvärda systemen för molnbackup för den som inte har mer än 5–6 terabyte data.

För den som har diskar större än en terabyte kan det bli lite bökigt att använda flera konton på Onedrive – om det gäller dig föreslår jag att du kikar på en molnbackuptjänst med obegränsat eller åtminstone lagom stort utrymme att husera alla dina filer.

Om du klarar dig runt den begränsningen och ändå behöver eller bara vill ha Office-programmen så är en licens på Arq plus Microsoft 365 den i särklass billigaste lösningen. I princip får du flera terabyte ”gratis” eftersom du ändå betalar för Word och Excel.

Arq Premium-prenumerationen är dessutom den billigaste molnbackuptjänsten för en terabyte lagring – det enda billigare alternativet är Idrive med 500 gigabyte.

Fakta: Arq Backup

Testad: September 2023

Webbplats: arqbackup.com

Utrymme: 1 TB (abonnemang), upp till 6 TB med Microsoft 365

Antal datorer: 5 (abonnemang), 1 (licens)

Pris: 670 kr/år (abonnemang), 560 kr för licens + 1 200 kr/år för Microsoft 365

Uppmätt uppladdningshastighet: 1,17 MB/s

Säkerhetskopierar externa diskar: Ja

Kryptering: Ja, privat nyckel

Återställ via hårddisk på posten: Nej

Övrigt: Kan säkerhetskopiera till många olika molnlagringstjänster och lokala diskar