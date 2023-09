Så får du Windows höstuppdatering – redan i dag

Det finns många sorters teknikanvändare. Somliga väntar så länge som möjligt med att byta till något nytt och håller fast vid det gamla så länge det går. Andra är nyfikna och vill ha alla nyheter på en gång. Om du är den här sortens teknikanvändare kan Windows Insider-programmet vara något för dig.

En Insider är Microsofts namn på sina betatestare. Det är alltså människor som får testa alla nyheter långt före alla andra. En gång i tiden var det svårt att bli betatestare, men numera är Insider-programmet öppet för alla.

Olika risk

Att bli en Windows Insider är både enkelt och kostnadsfritt. När du blivit en Insider installeras Windows om från grunden på din dator. Du får nu en testversion som innehåller en rad funktioner som ännu inte släppts till allmänheten.

Att Microsoft gör så här handlar förstås om att företaget vill ha feedback från sina kunder – och det betyder att du kan vara med och påverka Windows redan i ett tidigt skede. Tycker du att en ny funktion fungerar dåligt? Använd feedback-funktionen i Windows Insider för att höja din röst.

Allt som läggs ut i Windows Insider-programmet har testats internt hos Microsoft, men det finns inga garantier att det fungerar. Du bör med andra ord inte bli Insider på din huvuddator utan det är bättre att använda en dator som kan du inte är beroende av.

För att Insider-programmet ska passa alla finns det fyra olika nivåer du kan välja mellan. Skillnaden handlar om hur snabbt du får testa en nyhet. Canary- och Dev-nivåerna vänder sig bara till mycket avancerade användare medan Förhandsversion inte ger dig så många nyheter. Den nivå som heter Betakanal är med andra ord mest intressant att välja.

Mer att testa

Det finns även flera andra saker du kan testa i förväg.

Microsoft har ett Insider-program för Office-paketet. För att komma igång öppnar du valfritt Office-program och väljer Arkiv , Konto , Microsoft 365 Insider . Tryck på Gå med i Microsoft 365 Insider och följ instruktionerna.

, , . Tryck på och följ instruktionerna. Nya funktioner i Googles webbläsare Chrome hamnar först i en version som heter Chrome Canary. Ladda ned den via Google Play Butik eller surfa till www.google.com/chrome/canary.

eller surfa till Motsvarande funktioner finns även i andra webbläsare. Läs mer i vår guide här .

. * Vill du bli testpilot i Iphone, Ipad eller Mac? Gå med i Apples beta-program Testflight på testflight.apple.com.

Steg för steg: Så blir du en Windows Insider

1. Registrera

Surfa till insider.windows.com och gå till Meet the Windows Insider Program. Läs mer, tryck på Register, Sign in now och logga in – eller skaffa ett nytt konto. Godkänn villkoren och tryck på Register now. Tryck därefter på Flight now för att sätta igång.

Foundry

2. Ändra inställningar

För att Windows Insider ska fungera måste du acceptera diagnostiska data. Om detta är avslaget öppnar du Inställningar, Sekretess och säkerhet, Diagnostik & feedback. Gå till Skicka valfria diagnostikdata och aktivera funktionen med reglaget.

Foundry

3. Kom igång

Nu är det dags att aktivera Windows Insider genom att öppna Inställningar, Windows Update, Windows Insider Program. Klicka på Kom igång och välj Länka ett konto. Nu visas en lista, och du ska förstås använda den mejladressen som du just registrerade.

Foundry

4. Välj metod

Du får nu fyra val: Canary-kanalen, Dev-kanalen, Betakanal (rekommenderas) och Förhandsversion. De första två vänder sig bara till avancerade användare medan den sista inte visar särskilt många nyheter. Du kan i stället välja Betakanal och trycka Fortsätt.

Foundry

5. Hämta

Godkänn Microsofts villkor med Fortsätt och tryck på Starta om nu. Hämta uppdateringarna genom att gå till Inställningar, Windows Update och välja Sök efter uppdateringar. Följ instruktionerna för att ladda hem och installera, vilket är ganska tidskrävande.

Foundry

6. Ändra inställningar

Du kan ändra dina inställningar genom att trycka på Inställningar, Windows Update, Windows Insider Program. Tryck på Välj dina Insider-inställningar för att ändra metod. Du kan också välja Sluta ta emot förhandsversioner för att återställa datorn.