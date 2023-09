Creative Live Cam Sync 4K: Högupplöst webbkamera med bred blick

Sammanfattning Expertbetyg Fördelar 4k till pressat pris

Godkänd bildkvalitet

Bra mikrofoner Nackdelar En del brus vid dämpat ljus

40 Hz som mest

Ingen autofokus eller zoom

Creative App bara för Windows Omdöme Vill du gå upp till 4k-nivå utan att slösa allt för mycket kan den här kameran göra jobbet, men förvänta sig inga underverk. Bildkvaliteten är godkänd men långt från toppklass, och det saknas livskvalitets-funktioner som autofokus och digitalzoom.

Creative är en av de flitigaste webbkamera-tillverkarna. Flera av deras tidigare modeller har passerat PC för Allas testlabb. Det var ett par år sedan sist, och de flesta genom åren har testats av mina kollegor.

Så när jag packade upp Creative Live Cam Sync 4k visste jag bara att den sällar sig till en växande skara av 4k-kameror, och att denna med pris på mellan 900 och 1 500 konor i butik, hör till de billigaste. Medan en del andra relativt påkostade webbkameror är inriktade till vloggare och liveströmning är den här främst tänkt att ge högre upplösning och bildkvalitet för videomöten.

Den filmar och tar stillbilder i 4k-upplösning, men video är då begränsad till 25 Hz. Vill du ha högre frekvens räcker det inte med att gå ner till 1440p, utan först på 1080p och lägre upplösningar kan du få det. Och då bara som bäst 40 Hz. Inte ens när jag går ner till 240p-video får jag 60 Hz.

Du kan hänga på en skärm eller fästa på stativ med denna enkla lösning i botten. Mattias Inghe

Funkar på de flesta datorer

Att installera kameran är en barnlek. Jag behöver bara plugga in usb-kabeln som hänger bak till i en dator, och fem sekunder senare har jag en ny kameraenhet och mikrofon.

Kameran är en drygt decimeterbred rektangel med en kameralins i mitten och tydliga dioder på sidorna som indikerar om kameran och/eller mikrofon är aktiva. Den sitter monterad på en plastfot designad för att hänga upp den på en datorskärm. För det kunde den vara stadigare konstruerad, det kan lätt bli svajigt om den hänger på en tunn laptopskärm.

Där störs jag också av att både fästet och linsskyddet hänger ner ett par millimeter över skärmen när det är avtaget från linsen, då mina skärmkanter är för tunna. På en större skrivbordsskärm blir det bättre, men även där sitter kameran rätt så ostabilt. Ett styvare gångjärn i fästet hade hjälpt.

Mikrofon- och ljuskontroll på ovansidan, skärpekontroll runt linsen. Mattias Inghe

Manuell fokus och bred bild

Live Cam Sync 4k levererar skarp bild, när skärpan är rätt inställd. Många webbkameror har fast fokus med stort skärpedjup, men här kan du ställa in den från närbild några centimeter från linsen, till att fokusera på stort avstånd. Du får ingen autofokus, utan det sker med manuellt rattande på en ring runt linsen. Det var lätt att ställa den till lagom webbkameraavstånd, det vill säga ungefär en halvmeter från kameran, och bilden blir då klanderfritt skarp. Responsen är dock snabb oavsett upplösning och det är inga problem med släp i bilden vid snabba rörelser. Men som sagt bara 40 Hz? Kom igen, Creative.

Med vidvinkeloptik som ger en bild på hela 95 grader tar sensorn upp mycket av det som händer framför den. På bara armslängds avstånd, ungefär 50 centimeter, får jag plats med en person på vardera sida om mig som utan problem ryms i bild. Det ger en lite förvriden bild utåt hörnen, men inget som stör. Däremot kan det se konstigt ut med så mycket tom yta runtom dig om du inte har sällskap.

En av fördelarna med många 4k och 1440p-kameror är att de låter dig digitalzooma och maska av bilden så att du får rätt utsnitt på just dig, fortfarande med god upplösning runt full hd och med skarp bild. Det går inte med Live Cam Sync 4k. I alla fall inte utan tredjepartsprogram.

Så här brett blir det med kameran på normalt skrivbordsskärms-avstånd. Mattias Inghe

Skarpt, balanserat, småbrusigt

Bildkvaliteten för övrigt är… godkänd, men det är värt att komma ihåg att det här är en av de billigaste 4k-webbkameror du kan köpa. Det är ett tydligt brus som ökar i intensitet utåt kanterna av bilden, även när jag använder kameran i normalt inomhusljus med infallande dagsljus från fönster. Färger är också aningen bleka i standardläge.

Vitbalans och exponering sker med automatik och gör ett för det mesta bra jobb. När jag framåt kvällen får en mix av varmt inomhusljus och svalare skymningsljus utifrån gäller det att kameran är riktad rätt, men det är lätt att undvika misstag.

På ovansidan sitter två reglage, en switch som slår av och på mikrofon och en knapp som aktiverar ett speciellt motljusläge, som ska göra att du slipper bli en siluett om du sitter med intensivt dagsljus bakom ryggen. Den stegar sig igenom nio steg av ljuskompensering, som alla pressar upp bildens gammakurva ett steg.

En del kamerainställningar i Creative App. Men långt från alla jag hoppats på. PC för Alla

Om det innebär att det blir äkta hdr-effekt, så att både ljus från ett fönster dämpas och dunkelt inomhusljus lyfta upp, kan jag inte säga säkert. Kanske under vissa idealiska förhållanden, men inte när jag testar. Men det är lätt att lyfta upp rumsljuset tills jag blir synlig i bild, även om det innebär att det mesta av dagsljuset i fönstet bakom mig bara blir en utfrätt vit yta.

Extra kontroller via app, för vissa

Det här går också att ställa in via Creatives kontrollprogram Creative App, som finns till Windows. Då får du också separat kontroll över ljusnivåer, kontrast, färgton, och antiflimmer-funktion som kan ställas till 50 eller 60 Hz. Du kan också kontrollera vitbalans och exponering manuellt. Kör du Mac eller Chromebook, sorry, då får du nöja dig med helautomatik. Inga kontroller för dig.

I Creative App finns också mikrofonkontroller. En för inspelningsvolym på två kanaler, och en för mjukvarubaserad brusreducering och automatisk mutning som kan komma till hands vid videomöten. Den fungerar överraskande bra, även om min röst tappar lite fyllighet när den är aktiverad. Inbyggda mikrofonerna i kameran tar upp ljud i 360 grader och fokuserar det på röster.

Mattias Inghe

Jag kanske är bortskämd, då jag nyligen testat betydligt bättre, och betydligt dyrare, webbkameror som Obsbot Tiny 2 och Elgato Facecam Pro. Då känns det mesta som ett stort nedköp. Med tanke på att Creative Live Cam Sync 4k bara kostar en tredjedel så mycket så är den faktiskt inte så dålig. Men det är mycket som får kompromissas bort bara för att få 4k-upplösning till okej pris. Jag vet inte om det riktigt är värt det.

Specifikationer

Produktnamn: Live Cam Sync 4k

Testad: September 2023

Tillverkare: Creative

Upplösning: Upp till 3 840 x 2 160 bildpunkter @ 25 fps, 1 920 x 1 1080 bildpunkter @ 40 fps

Upplösning stillbild: 3 840 x 2 160 bildpunkter

Bildvinkel: 95 grader

Anslutning: Usb 2.0 typ a

Systemkrav: Usb-port, UVC-kompatibelt operativsystem, Windows 10 eller senare för Creative App

Program på svenska: Nej

Övrigt: Mikrofon, manuell fokus, bakljuskompensation, linsskydd

Mått: 10,6 x 5,75 x 5,32 centimeter

Vikt, inkl fäste: 103 gram

Pris: 949 kronor hos Coolshop