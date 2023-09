Bluffar på begagnatsajterna – så undviker du att bli lurad

Köpa och sälja begagnade prylar har länge varit populärt men handeln har ökat rejält de senaste åren, både på grund av det ekonomiska läget och ökat intresse för hållbarhet. Under julhandeln 2022 rapporterade DN att Erikshjälpens second hand-butiker satte nya försäljningsrekord var och varannan dag. En Kantar Sifo-undersökning på uppdrag av Ecster från oktober samma år avslöjade att nära sex av tio svenskar ibland väljer begagnat för att skona miljön, och i juli i år rapporterade Tradera att antalet annonser under årets första hälft var 25 procent högre än i fjol.

Men med fler annonser och mer pengar i omsättning ökar också intresset från kriminella, och bedrägerier är något alla stora begagnatmarknader tvingas bekämpa dygnet runt. I flera år har Polisen, konsumentverket, marknaderna själva och tidningar som PC för Alla varnat konsumenter för dessa ”Blocket-bluffar”. Blocket och Tradera, de två svenska jättarna på den här marknaden, har också ansträngt sig för att göra det lättare att skydda sig från bedrägerier.

Niclas Hjelm, säkerhetsansvarig på Tradera. Charlotta Andersson

Det har haft visst resultat. Traderas säkerhetsansvarige, Niclas Hjelm, säger att den ökade ruljansen på auktionssajten i år inte har lett till en motsvarande ökning av rapporterade bedrägerier.

– Faktiskt tvärtom, tack vare flera säkerhetsförbättringar som lanserats under året. Vi har under våren lanserat 100 procent integrerade betalningar, Bank-ID för alla svenska användare samt skydd av användarkonton med tvåfaktorautentisering.

Blocket, den största begagnatmarknaden i Sverige, tog i maj 2022 bort kostnaden för att annonsera inom flera populära kategorier som husgeråd och elektronik. Det har enligt kundsäkerhetschefen Jessica Cervin lett till en ”explosionsartad” ökning av antalet annonser i dessa kategorier, vilket har ackompanjerats av en viss ökning av antalet bedrägerier. Att ökningen inte har varit större tillskriver även Jessica Cervin nya säkerhetsåtgärder.

– Vi tog ganska nyligen bort möjligheten att verifiera sig med utländska telefonnummer då vi såg att många bedrägeriförsök kom från länder där det är tillåtet med oregistrerade kontantkort, något som gav stor effekt.

Charlotta Mauritzson, nationell samordnare på Polisens nationella bedrägericentrum, har dock siffror som visar att det har skett en ökning. 2019 låg antalet anmälda annonsbedrägerier på 1 337 i månaden. 2021 nåddes en topp på i genomsnitt 2 376 anmälningar i månaden. Antalet anmälningar föll tillbaka en aning under 2022 till 2 116 i månaden, men har under 2023 återigen stigit till i genomsnitt 2 244.

Både Blocket och Tradera har idag lösningar för säker betalning där företaget håller på pengarna så att köparen kan kontrollera att det som har skickats stämmer överens med beskrivningen och bilderna i annonsen. Förr i tiden var den stående rekommendationen att alltid träffas och slutföra Blocket-affärer, eftersom lösningar som postförskott inte skyddar mot bedrägeri då paketet mycket väl kan innehålla något helt annat än det utlovade. Tradera har i likhet med stora internationella auktionssajten Ebay alltid haft en form av köpskydd.

Foundry

Säkrare sajter ger nya bedrägerimönster

Blocket har i likhet med Tradera börjat införa krav på att legitimera sig med Bank-ID, men än så länge bara i vissa kategorier där den ökade tryggheten har störst effekt. Alla användare måste verifiera sig innan de kan publicera annonser, men det går att göra via både Bank-ID och sms (som sagt numera enbart till svenska nummer).

– Vår senaste säkerhetssatsning rör kategorin djur. Under pandemin ökade problemen med smuggelhundar och i samband med det införde vi krav på Bank-ID-verifiering för att sälja hundar. Nu har vi utökat det kravet till att gälla alla djur för att värna om både djuren i fråga och framtida djurägares trygghet och säkerhet, säger Jessica Cervin.

Jessica Cervin, kundsäkerhetschef på Blocket.

Även köpare kan välja att verifiera sig och den som har gjort det med Bank-ID får en liten bock intill användarprofilen. Du kan därmed själv välja att bara göra affärer med verifierade användare, även för köp som ska genomföras på plats.

I takt med att sajterna har höjt säkerheten och konsumenter har blivit mer uppmärksamma på tidigare typiska bedrägeriförsök har de kriminella börjat testa nya taktiker.

– Idag ser vi att så kallade phishing-försök, där andra parter kopierar olika delar av Blockets utseende och/eller funktioner för att locka användare bort från vår plattform, har blivit vanligare. Ofta sker detta i kombination med att man stressar köparen och använder sig av olika former av social manipulation. Just den här sociala manipulationen ser vi har blivit mycket mer raffinerad på senare år. Bedragarna kan till exempel skicka en kopia på sitt körkort för att du ska känna dig trygg i syfte att få dig att förskottsbetala eller bedra dig på andra sätt, säger Jessica Cervin.

Även Niclas Hjelm nämner phishing som en trendande blufftaktik.

– I de få fall någon faktiskt försöker att luras, så är det nuförtiden framförallt olika typer av phishing, till exempel en köpare som förmår säljaren att lämna ifrån sig personliga uppgifter för att slutföra affären.

Charlotta Mauritzson säger att ett nytt problem på begagnatmarknaderna är att privatpersoner utnyttjas i penningtvätt:

– Du kontaktas av en köpare som uppger att de ska swisha pengar till dig. Du får en swish som är betydligt högre än vad du ska ha betalt. Köparen uppger då att hen råkat skicka fel och att du ska skicka pengarna vidare till ett annat nummer. Om du gör det utnyttjas du som penningtvättare åt kriminella.

Ett annat mönster Blocket har sett är att bluffmakarna har blivit mycket bättre på svenska.

– Det är numera väldigt svårt att upptäcka bedragare bara genom sättet de skriver på, det är inte som förr där man kunde få ett dåligt författat massmejl som var lätt att genomskåda. Här ser vi verkligen att bedragarna förfinat sina metoder på senare år, säger Jessica Cervin.

Blocket

Här intill kan du se en bild på hur en av dessa bluffsajter kan se ut, med en livechatt där personen använder korrekt svenska och svarar trovärdigt på frågorna personen har ställt. Tittar du noga kan du se bedrägeriet: Först ombeds personen fylla i kontouppgifter och därefter bekräfta två gånger med Bank-ID – något som räcker för att bedragarna ska kunna tömma kontot och skicka alla pengar till sig själva.

Samtidigt som vissa saker har ändrats gäller en gamla sanningar fortfarande. Förskottsbetalningar har alltid varit ett vanligt sätt att lura av godtrogna köpare pengar, och så är det även idag.

– Att kräva förskottsbetalning är fortfarande en vanligt förekommande form av bedrägeri, trots våra idoga försök att informera. Många känner till att man inte ska betala i förskott men chansar ändå om det inte handlar om något större belopp. Många bäckar små gör dock att bedragarna kan bli rika på att lura folk även på små summor, säger Jessica Cervin.

Ett annat knep bedragarna håller fast vid, eftersom det fortfarande funkar, är att jäkta när köpet ska genomföras.

– Bedragarnas bästa knep är att försöka stressa dig att göra något du inte skulle ha gjort annars. Om någon försöker stressa dig – ta ett steg tillbaka så du hinner tänka efter eller prata med någon. Lämna inte ifrån dig dina ägodelar innan du sett att du fått in pengarna på ditt konto, uppmanar Charlotta Mauritzson.

Charlotta Mauritzson, nationell samordnare på Polisens nationella bedrägericentrum. Polismyndigheten

Svenska banker har till skillnad från sina jämlikar i flera andra europeiska länder inte infört omedelbara överföringar. Därför är Swish det rekommenderade sättet att ta emot betalningar från privatpersoner, då du mer eller mindre omedelbart får in pengarna och kan räcka över varan du säljer. Då behöver du heller inte hantera kontanter i onödan. Att någon inte vill betala med Swish kan alltså vara ett varningstecken, men tänk på att till exempel nyanlända invandrare och utländska studenter kanske inte har svenskt personnummer och därmed inte kan skaffa Bank-ID och Swish.

De vanligaste bluffarna

Ju mer eftertraktat något är desto högre är risken för bedrägerier, men värdet på en vara spelar också roll. Niclas Hjelm säger att bedrägerier på Tradera är vanligast med lite dyrare varor som kostar runt 2 000 kronor.

– Populära och eftertraktade varor är alltid mer utsatta för bedrägerier än andra, om ett starkt varumärke till exempel släpper en ny produkt så ökar också bedrägeriförsöken i takt med den ökade efterfrågan, säger Jessica Cervin.

Hon lyfter även tre andra områden där bedrägerier är vanliga:

Evenemangsbiljetter är fortsatt en utmaning, främst på sommaren då det är högsäsong. Detta eftersom det finns väldigt begränsade alternativ för att överföra biljetter tryggt. Här arbetar biljettaktörer med alternativ, och Taylor Swift-biljetter får man till exempel inte sälja vidare alls.

Piratkopior av lyxvaror och dyrare elektronik som till exempel hörlurar förekommer fortsatt. Något som är ett globalt problem.

Id-bluffar, att bedragarna på olika sätt försöker komma över id-handlingar. Till exempel kan bedragaren utge sig för att sälja en vara och be att få en kopia av ens id-handling för att känna sig trygg med att skicka varan utan betalning. Id-handlingen används senare för att bedra andra, så det är alltså en form av id-stöld.

Mer vilda västern på Facebook Marketplace

Efter lanseringen 2017 gick det i början ganska trögt för Facebook Marketplace i Sverige, men under pandemin ökade användningen rejält. Enligt Internetstiftelsens rapport Svenskarna och internet 2020 hade 26 procent av alla svenskar köpt eller sålt något via Marketplace när undersökningen genomfördes tredje kvartalet det året, en ökning från 19 procent under första kvartalet.

Facebook Marketplace påminner om hur Blocket var innan införandet av verifikation, säkra fraktlösningar och annat. Du är mer utlämnad och behöver skydda dig själv, men enligt Charlotta Mauritzon har Facebook trots det inte en oproportionerligt stor andel av bedrägerierna.

Tack vare att Marketplace ligger på Facebook har du ett viktigt vapen du själv kan använda för att skydda dig mot bluffar: användarprofiler. Precis som du på Tradera kan välja att bara köpa saker av användare med höga omdömen från tidigare kunder kan du använda säljarens användarprofil på Facebook som ett mått på hens trovärdighet – ett konto som har funnits i många år och uppenbarligen är aktivt på andra sätt på Facebook, till exempel med publika inlägg och byten av profilbilder, är så klart mer pålitligt än ett som bara har funnits några månader och inte har någon aktivitet utanför Marketplace.

10 tips – så undviker du bluffarna