Uppgifter: Facebook och Instagram kan få annonsfria betalabonnemang i EU

EU pressar nätjättarna med nya krav och regelverk. Inte minst via GDPR och Digital Services Act, som ställer nya krav på samtycke avseende annonsering baserad på spårning. Det ska ha fått Meta, som äger Facebook och Instagram, att överväga ett annonsfritt alternativ för EU-användare. Haken? Det skulle i så fall kräva ett betalabonnemang.

Uppgifterna kommer från New York Times (via The Verge), som skriver att Meta vill undvika åtminstone en del av den huvudvärk som EU:s regelverk innebär för företaget. Det finns inga uppgifter om någon lanseringsplan eller möjlig prismodell ännu. Meta har heller inte bekräftat New York Times uppgifter, som ska vara baserade på tre källor med insyn i planerna.

Alldeles nyligen aviserade Meta och en rad andra stora it- och teknikföretag att man ska låta europeiska användare neka spårningsbaserad annonsering och rekommenderat innehåll.