Lenovo Legion T5: Hög nivå på det mesta

Sammanfattning Expertbetyg Fördelar Snabb för spel

Extra ram-minne

Smarta extra program Nackdelar Snålt med plats för mer lagring

Bättre fläktkontroll, tack Omdöme Legion T5 är en sympatisk och problemfri dator, som levererar rätta prestandan idag, och har hyfsade möjligheter att uppgradera i framtiden. Behändiga program som ger extra inställningar och bättre koll på installerade spel ger plus i kanten. Längre garanti än andra märkesdatorer är också positivt.

Lenovos stationära gaming-dator Legion T5 är en bred men relativt kort datorburk, som så fort jag pluggar in och slår på den börjar skimra i regnbågens alla färger, från Legion-loggan på framsidan till stora chassifläktar både fram- och baktill, och även i dekoration på dess korta men två och en halv kortplatser breda grafikkort. Datorn har ena sidan täckt av glas så att du ser alla komponenter och kablar på insidan.

För priset 19 490 kronor hos Power, den butik som säljer denna konfiguration exklusivt i Sverige, får du mycket moderna specifikationer och hög spelprestanda. Den kostade tidigare närmare 24 000 kronor, men har nyligen fått en mer aggressiv prissättning från Lenovo. Det handlar alltså inte om en kampanj från butiken.

För det får du både Intel-processor i senaste 13:e generationen, ett kraftfullt Geforce RTX 7070-grafikkort, 32 gigabyte ddr5-minnen, där de flesta alternativen har 16 gigabyte och ibland ddr4, och en snabbare ssd än i de flesta likande datorer i prisklassen.

Processorn är dock inte så brutalt snabb, “bara” en Intel Core i5-13400F. Det är snabbt nog för det mesta och du kan spela krävande spel och jobba i tunga program obehindrat, men kan uppleva lite längre väntetider i vissa fall, som för stora kompilerings- och renderingsjobb. Men det är väl godkänt för en dator i denna prisklass och passar bra just för gaming, där den inte blir flaskhals och låter grafikkortet jobba på.

Massivt grafikkort, minimal processorfläkt. Mattias Inghe

Kompakt kylare

På processorn sitter en vanlig standardfläkt av typen som brukar följa med, vilket är en liten besvikelse. Större och tystare cpu-kylare hade varit välkommet, grundbruset från en påslagen dator är lite högre än i flertalet andra datorer jag testat. I gengäld blir datorn bara blygsamt mycket mer högljudd när den drar igång kylningen på allvar. Så du kan spela och jobba i tunga program utan att bli tokig på flåset.

Grafikkortet underpresterar en aning jämfört med andra RTX 4070-baserade datorer jag testat, men då pratar vi ett par procent. Det är inget som du kommer att märka av som spelare om du inte är en notorisk framerate-jagare med benchmarkverktyg i högsta hugg och full koll på spelens grafikinställningar. Jag kan spela tunga spel som Elden Ring och Flight Simulator med fint flyt i bilden på en 1440p-skärm utan att behöva kompromissa med kvalitetsinställningar.

Du får två års garanti på datorn, vilket är bättre än de flesta stora märkesdatorer som bara erbjuder ett år, men sämre än lokala leverantörer som Webhallen, Komplett och Shark Gaming som ger dig tre år. Men frågan är om den förbrukas så fort du mekar i datorn. Det sitter aggressiva förseglings-klisterlappar på öppningsbara sidorna.

Färgglatt både på utsidan och insidan. Om du vill. Mattias Inghe

Mer garanti än andra märkesdatorer

I manualen till datorn får du dock instruktioner om hur du gör vissa uppgraderingar som kräver att du bryter dig in i den. Det kan vara en god tanke att vänta tills de två åren gått innan du går lös på den. Det är sedan inte svårt så länge du har en skruvmejsel. Det är rätt så rymligt att jobba i datorn inuti. Det finns två lediga dimm-platser för att utöka ram-minnet ännu mer, och en plats för ett extra pci express-kort av x1-typ.

Att uppgradera grafikkortet kan vara knepigt då det inte är fantastiskt med utrymme för ett stort kort med många fläktar. Lenovo har ett plaststöd monterat mot kortet i bakkant. Du kan ta bort det och få några centimeter extra för större grafikkort. Med 500 watts kraftenhet får du dock räkna på effektåtgången. Både för bättre processor, grafikkort och mer lagring. Du har inga m.2-platser fria på kortet såvitt jag kan se, men väl två sata-anslutningar. Det sitter redan kablar i dem, Lenovo har varit snälla och dragit fram rätt anslutningar till två 3,5-tumsplatser för extra diskar intill kraftenheten.

Får det plats med större och därmed tystare cpu-fläkt? Jodå, kanske inte alla modeller men de flesta. Datorlådan är djup nog och det går med rätta kunskapen och tålamodet att komma åt för att montera på en.

Datorn har gott om usb-portar för att ansluta externa tillbehör, inklusive en av typ c. Till internet ansluter du med fast gigabit ethernet-port eller med wifi 6e som är inbyggt. Mottagningen är dock inte den bästa på 6 GHz, så jag byter till 5 GHz-bandet som får bättre mottagning och wifi 6-klass.

Prydligt baktill. Datorn har inga skärmutgångar från moderkortet, som en del har, utan bara från grafikkortet. Så det är ingen risk att ansluta skärm fel. Mattias Inghe

Inställningar

Färgkavalkaden i chassit kan stängas av med en knapp på baksidan av datorn, men dioderna i grafikkortet får jag inte bukt med på den vägen, eller på något annat sätt jag kan hitta. Och lite glöd från datorn är ju charmigt, så jag går istället in i programmet Lenovo Vantage, där det finns ett gränssnitt för att kontrollera chassi-ljuset. Det går att välja mellan ett fåtal effekter och ställa in monokromatisk färg och ljusstyrka.

I Vantage finns också andra nyttigheter som systemuppdateringar, supportinformation, prestandaövervakning, nätverkssäkerhet och kontroll för kylningsnivåer och prestandalägen. Jag märker ingen skillnad mellan olika prestandalägen, förutom ett som heter Tyst, som minskar topprestanda… utan att dämpa kylningen. Det finns också ett verktyg för att överklocka grafikkortet. Det verkar inte göra något automatiskt, och här testar jag inte hur mycket jag kan pressa ur datorn som mest utan vad den presterar direkt ur lådan, så jag experimenterar inte med manuella reglagen.

Lenovo har ett par andra program i datorn, Legion Arena som hjälper dig samla installerade spel från olika butiker i en och samma meny, och som även kan optimera och spara inställningar för individuella spel. Sedan är det, förutom en prova på-version av McAfee Livesafe, skönt fritt från bloatware.

Specifikationer

Produktnamn: Lenovo Legion T5 26IRB8 90UU006VMW

Testad: Augusti 2023

Kontakt: Lenovo

Processor: Intel Core i5-13400F, 6 st Performance upp till 4,6 GHz + 4 st Efficient upp till 3,3 GHz

Minne: 32 GB ddr5

Lagring: 1 TB ssd

Grafik: Geforce RTX 4070, 12 GB

Anslutningar, fram: 2st usb 3 gen 1 typ a, headset, mikrofon

Anslutningar, bak: Usb 3 gen 2 typ c, 2st usb 3 gen 1 typ a, 4 st usb 2.0, lan, hdmi, 3 st displayport, mikrofon, audio in, audio ut

Trådlöst: Wifi 6e, bluetooth 5.3?

Expansionsplatser: 2st dimm, 1st pcie x1, 2st sata

Kraftaggregat: 500 W

Operativsystem: Windows 11 Home

Ljudnivå: 33-39 dBa

Strömförbrukning under användning: 59-286 W

Storlek: 20,5 x 39,7 x 42,6 cm

Pris: Från 24 999 kronor via Prisjakt

Garanti: 24 mån

Prestanda

Cinebench R23, en kärna: 1 748 poäng

Cinebench R23, flera kärnor: 13 791 poäng

Geekbench 6, en kärna: 2 404 poäng

Geekbench 6, flera kärnor: 12 590 poäng

Geekbench 6, grafik: 175 215 poäng

3dmark Fire Strike (Directx 11): 32 484 poäng

3dmark Time Spy (Directx 12): 16 303 poäng

3dmark Port Royal (Strålspårning): 10 930 poäng

Lagring, läsning: 6 662,23 MB/s

Lagring, skrivning: 5 096,65 MB/s