Shark Gaming Max Bite Esport Edition: En blandning av högt och lågt

Sammanfattning Expertbetyg Fördelar Kraftfullt för spel

Snygg, välbyggd och rymlig låda

Smidig rgb-kontroll

Inget bloatware Nackdelar Cpu-prestanda steget efter

Svårkontrollerade fläktar

Ingen wifi eller bluetooth Omdöme Det mesta med den danska gaminggdatorn håller bra klass, och en speldator med RTX 4070 till överkomligt pris är inte att förringa. Men ett par saker känns ofärdiga och drar ner betyget. Ett moderkort med extra minnesutrymme och gärna wifi hade varit bra, och mer omsorg för mjukvarustödd kylningskontroll hade också hjälpt.

Danska Shark Gaming stiftade jag bekantskap med första gången i fjol. En tillverkare som utmanar datorjättarna med sina välbyggda och anpassningsbara speldatorer. De har både vanliga desktop-datorer och laptops i sortimentet, och beställer du din direkt från tillverkaren så är det lätt att byta ut eller lägga till komponenter till grundkonfigurationerna. Det är fortfarande uteslutande tredjeparts standardkomponenter inuti, men de har egenbrandade chassin som de monterar datorerna i.

Max Bite Esport Edition kostar precis över 18 000 kronor, och kombinerar ett kraftfullt och nytt grafikkort med en lite beskedligare processor ur förra generationen. Inte för att Intel Core i5-12700F är långsam, det finns mycket cpu-kraft att utnyttja, med dess åtta snabba Performance-kärnor och fyra Efficient-kärnor som avlastar dem vid multitasking.

Grafikkortet är ett Geforce RTX 4070 från Palit, med 12 gigabyte inbyggt minne. Det är ett snabbt och effektivt grafikkort som passar utmärkt för att spela med maxade inställningar på en 1440p-skärm och klarar även 4k bra så länge du inte pressar grafikinställningarna för hårt eller kräver perfekt jämn och hög bildfrekvens. Det är en bra kombination för just gaming, då det är grafikkortet som drar det tyngsta lasset, du har råd att spara in lite på just processor. Och som sagt, den är inte dålig den heller, du kan lätt jobba i cpu-tunga program, även om en del saker går snabbare med en nyare Core i5, eller en i7 eller i9.

Vill du inte se in kan du byta glassidan mot en i metall. Bägge medföljer. Mattias Inghe

Ingen plats för mer ram

Datorn har sedan vad som verkar vara branschstandard i prisklassen år 2023, 16 gigabyte ram-minne och 1 terabyte ssd. Bägge med goda prestanda, men minnet är av ddr4-typ. Du kan tyvärr inte bara fylla på med mer ram-minne om du skulle vilja det, det finns bara två dimm-platser på moderkortet, så du får byta ut dem mot större moduler istället. Vill du ha fler kort i datorn har du plats för ett av pci express x1-typ. Det finns två x1-platser på moderkortet, men en är täckt av grafikkortet.

Extra lagring kan anslutas med fyra interna sata-portar och en m.2-plats på moderkortet. Den sitter under grafikkortet, så det blir till att montera loss det först. Inget problem om du har en skruvmejsel och vet vad du gör. Att få fysisk plats för extra 2,5- eller 2,5-tumsdiskar kan bli en utmaning. Det finns en 3,5-tumsplats intill kraftaggregatet i botten, men fler får du improvisera för att få in.

Chassit är en rätt så stor låda med rymliga innermått, så vill du uppgradera till ett större grafikkort med fler fläktar så bör det utan problem gå in. Det gör också luftflödet genom datorn bra, med effektiv kylning även vid lägre varvtal på chassifläktar. Framtill lyser datorn i grönt runt front-fläktarna, och på ovansidan sitter ett praktiskt utdragbart dammfilter framför dem.

Ett litet moderkort med begränsad plats för mer. Mattias Inghe

Direktkontroll för ljuset

Du kan cykla dig igenom några olika färger och effekter för belysningen med en knapp på ovansidan intill strömbrytare och reset-knapp, eller stänga av ljusspelet helt. Det är ingen rgb-belysning på komponenterna på insidan, men du kan fortfarande välja att se dem. Datorn kommer med en lös sidopanel i härdat glas som du kan byta ut den vanliga i svart plåt mot.

Intill knapparna på framsidan har du tre usb-portar samt uttag för mikrofon och hörlurar, och fler usb-portar hittar du baktill. Men inte extremt många och ingen modern port som thunderbolt 4 eller någon typ c-port överhuvudtaget. Jag har på senare tid sett en del tillbehör som kommer med typ c-anslutning, från dockningsdosor till webbkameror, så en sådan hade varit bra.

En sak som är påtaglig är att det saknas är inbyggd wifi. Det har de flesta konkurrerande datorer jag sett, men här är trådlös kapacitet något du får lägga till som tillval. Vid beställning från på Shark Gamings webbshop kan du välja mellan två wifi-adapter som skickas med, men enbart på usb. Ingen av dem ger dig bluetooth-stöd.

Kunde kablarna dragits lite snyggare? Kanske, men vem bryr sig? Ytterligare hårddiskplats hade dock varit ett plus. Mattias Inghe

Helt bloatware-fritt

Du får en ren Windows 11-installation utan onödigheter och bloatware. Det enda som tillkommer är drivrutiner och kontrollprogram för hårdvaran, inklusive Asus Armoury Crate som tillhör moderkortet.

Där får du bra koll på temperaturer och prestandanivå, men någon fläktkontroll får du inte. Kylningen är helt automatisk och kan visserligen gå upp i varv då och då, men utan att bli alltför påträngande. Det är dovare toner även när ljudvolymen från fläktarna går upp än i många andra lika kraftfulla datorer.

Shark Gaming ger dig en generös garanti på tre år vilket är ett klart plus, speciellt jämfört med en del stora märken som bara erbjuder ett år. Det går dessutom att köpa till ytterligare förlängd garanti.

Specifikationer

Produktnamn: Shark Gaming Max Bite Esport Edition

Testad: Augusti 2023

Kontakt: Sharkgaming sharkgaming.se

Processor: Intel Core i5-12700F, 8 st Performance upp till 4,9 GHz + 4 st Efficient upp till 3,6 GHz

Minne: 16 GB ddr4

Lagring: 1 TB ssd

Grafik: Geforce RTX 4070, 12 GB

Anslutningar, fram: 2st usb 3 gen 1 typ a, usb 2.0, mikrofon, hörlur

Anslutningar, bak: 4st usb 3 gen 1 typ a, 2st usb 2.0, ps/2, lan, hdmi, 3st displayport, audio ut, audio in

Trådlöst: Nej

Expansionsplatser: 1st pcie x1, 1st pcie m.2, 4st sata

Kraftaggregat: 650 W

Operativsystem: Windows 11 Home

Övrigt: Utbytbar sida

Ljudnivå: 32-42 dBa

Strömförbrukning under användning: 79-325 W

Storlek: 22 x 41,6 x 49 cm

Pris: 18 799 kronor hos SharkGaming

Garanti: 36 mån

Prestanda

Cinebench R23, en kärna: 1 866 poäng

Cinebench R23, flera kärnor: 20 146 poäng

Geekbench 6, en kärna: 2 434 poäng

Geekbench 6, flera kärnor: 12 399 poäng

Geekbench 6, grafik: 175 850 poäng

3dmark Fire Strike (Directx 11): 32 229 poäng

3dmark Time Spy (Directx 12): 17 348 poäng

3dmark Port Royal (Strålspårning): 11 010 poäng

Lagring, läsning: 3 659,35 MB/s

Lagring, skrivning: 2 572,81 MB/s