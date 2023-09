Komplett Home i150 Creators Edition: Mycket dator för pengarna

Sammanfattning Expertbetyg Fördelar Läcker, välbyggd och rymlig låda

Bra spelgrafik med RTX 4070

Mycket ramminne och lagring

Snabb uppkoppling och många anslutningar Nackdelar Måttligare cpu

Ddr4-minnen Omdöme Komplett erbjuder här ett mycket lockande paket med en design som kan locka fler än bara gamers, även om kombinationen i5 och 4070 är väldigt spel-inriktad. Lugn kylning, snabb ssd och snabbt nätverk både trådat och trådlöst är plus i kanten.

Vil du ha en kraftfull dator att spela och jobba på, men inte vill ha en som ser ut som en typisk stationär gaming-dator? Då kan denna burk från Komplett vara något för dig. Komplett Home i150 Creators Edition heter den och blir din för 19 999 kronor. Den är byggd i en av de elegantaste datorlådor jag sett på länge, North från Fractal, med frontpanel i trä som för tankarna mer till en Bang & Olufsen-stereo än till en pc.

Och det är en riktigt lockande konfiguration, med både mer ram-minne än de flesta datorer i prisklassen, mer ssd-lagring, och ett bra grafikkort, RTX 4070. Det är mer vanligt för den slanten, men många tillverkare väljer RTX 4060ti istället. Moderkortet är riktigt bra med många moderna anslutningar, snabbt 2,5 gigabytes ethernet, och inbyggt wifi 6e. Det enda negativa med det är att du är begränsad till ddr4 för ram-minne, vilket håller tillbaka prestanda något.

Komplett har inte heller valt en särskilt kraftfull processor, utan en Intel Core i5 för desktopdatorer som ger solid men inte extrem prestanda. Den är väl kyld med hjälp av en av Kompletts egna vattenkylare med fläktdel monterad i taket. Det gör att datorn inte har någon chassifläkt på baksidan, det enda som pumpas ut den vägen är värme från grafikkortet, och allmänt självdrag.

Chassit är både ovanligt snyggt och välbyggt. Men du får ingen rgb-ljuskavalkad, om det är det du är ute efter. Mattias Inghe

Stora fläktar bör kontrolleras

Däremot är hela framsidan bakom träpanelen fylld av tre stora fläktar som i standardläge roterar på med lågt varvtal och diskret brusnivå. När fläktarna flåsar på som mest kan det bli något högljutt, men för det mesta går det att undvika.

Komplett har inga egna program i datorn, men med moderkort och grafikkort från MSI så får du kontrollprogrammet MSI Center. Det kan laddas med insticksprogram som kan göra allt från att optimera inställningar för spel till att kontrollera rgb-belysningen i processorfläkten, den enda rgb-belysningen i hela datorn. Och om du känner dig tråkig, stänga av den helt. Här finns också komplett fläktkontroll, som i automatiskt eller “tyst” läge drar ner kylningen till lågt varvtal när inte mer behövs.

Prestanda är riktigt bra för just spel, och på min 1440p-skärm jag använder för spel får jag fint flyt i de flesta spel jag utsätter systemet för. Jag har också svårt att klaga på prestandan för produktivitet, även om det finns mer kraftfulla alternativ. Gott om ram-minne och en snabb ssd gör mycket till för att pigga upp datorupplevelsen när det multitaskas hårt och jag hanterar stora mediafiler.

Plats för ovanligt mycket i det stora chassit och på det rymliga moderkortet. Mattias Inghe

Mycket utrymme, få problem

Datorlådan är inte bara snygg, utan praktisk. Det är lätt att komma åt och byta dammfilter på ovan- och undersidan, och det är rymligt inuti för underhåll och uppgraderingar. Enda problemet är att komma in i lådan från första början, då skruvarna för sidpanelen sitter som berget. Det ska gå att öppna utan verktyg, men jag rekommenderar en stabil skruvmejsel.

Trots att grafikkortet har hela tre fläktar och är ovanligt långt är det inte nämnvärt i vägen, och vattenkylningen gör att du slipper en stor cpu-kylare som tar plats mitt i datorn. Två lediga m.2-platser sitter bakom en skyddande panel som du behöver en mindre skruvmejsel för att ta bort. Du har också en pcie x16 och en pcie x1-plats tillgängliga. Vill du trycka in ännu mer minne är det också lätt, med två oupptagna dimm-platser.

Behöver du ännu mer lagring än vad dubbla m.2-platser ger dig så kan du även ansluta sata-diskar. Det är fyra anslutningar på moderkortet, men det finns bara en vettig plats att placera en 3,5-tumhårddisk. Det finns två monteringsplatser bredvid kraftenheten som du kommer åt från baksidan, men det är bara en av dem som är tillgänglig, då den andra är blockerad av kablar.

Extra sata-hårddisk kan monteras in från baksidan intill kraftenheten. Men det finns bara plats för en. Lyckligtvis har du många lediga m.2-platser på morderkortet att börja uppgradera lagring med först. Mattias Inghe

Mycket få nackdelar

Som du kanske märker får jag verkligen leta efter fel här. Det här är kort och gott ett väldigt bra köp. Mycket av det mesta, i ett högklassigt, läckert och rymligt chassi till ett pris som andra tillverkare kompromissar mer med specifikationerna för att få till. Du kan köpa den idag, ställa upp, slå på och ha en utmärkt pc för spel och produktivitet i flera år framöver.

Vill du lägga i en extra växel, framför allt med mer krut i processorn, så kräver det lite meck eftersom du måste in under vattenkylningen, men är du bara lite händig så bör det gå bra. Eller anlita ett proffs, det finns många kunniga pc-slöjdare i vårt avlånga land. Alla andra möjliga uppgraderingar bör gå lätt som en plätt.

Komplett gör precis som de andra mindre tillverkarna och slår märkesdatorerna på fingrarna med generös 36 månaders garanti, eller tre år. Det gäller på det befintliga bygget, stoppar du in nya komponenter gäller inte garantin på dem. Men du får gå lös på datorn med skruvmejsel, så länge det görs “på ett fackmässigt sätt”. Så ta det försiktigt.

Många snabba anslutningar på baksidan. Mattias Inghe

Specifikationer

Produktnamn: Komplett Home i150 Creators Edition KPC-HOME-CREATOR-I150-0723

Testad: Augusti 2023

Kontakt: Komplett

Processor: Intel Core i5-13500, 6st Performance upp till 4,8 GHz, 4 st Efficient upp till 3,5 GHz

Minne: 32 GB ddr4

Lagring: 2 TB ssd

Grafik: Geforce RTX 4070, 12 GB

Anslutningar, fram: 2 st usb 3 gen 1 typ a, 1 st usb gen 1 typ c, hörlur, mikrofon

Anslutningar, bak: Usb 3 gen 2 typ c, 4 st usb 3 gen 2 typ a, 4 st usb 2.0, lan, hdmi, 3st displayport, s/pdif, mikrofon, audio in, 5.1 audio ut

Trådlöst: Wifi 6e, bluetooth 5.3

Expansionsplatser: 2st dimm, 2st pcie m.2, pcie x21, pcie x16, 4st sata

Kraftaggregat: 650 W

Operativsystem: Windows 11 Home

Ljudnivå: 29-41 dBa

Strömförbrukning under användning: 61-328 W

Storlek: 21,5 x 44,7 x 46,9 cm

Pris: 19 990 kronor hos Komplett

Garanti: 36 mån

Prestanda

Cinebench R23, en kärna: 1 791 poäng

Cinebench R23, flera kärnor: 20 441 poäng

Geekbench 6, en kärna: 2 535 poäng

Geekbench 6, flera kärnor: 12 174 poäng

Geekbench 6, grafik: 177 057 poäng

3dmark Fire Strike (Directx 11): 34 082 poäng

3dmark Time Spy (Directx 12): 16 959 poäng

3dmark Port Royal (Strålspårning): 10 929 poäng

Lagring, läsning: 5 068, 15 MB/s

Lagring, skrivning: 4 485,32 MB/s