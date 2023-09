HP Omen 25L: Elegant stationär pc med snabb processor

Sammanfattning Expertbetyg Fördelar Snyggt, smalt och lättjobbat chassi

Bra cpu-prestanda

Tyst drift Nackdelar Något dyr

Begränsat utrymme för uppgraderingar Omdöme En snygg dator med snabbaste processorn du får i prisklassen, godkända spelprestanda, behagligt tyst drift och lättjobbat för både inställningar och vissa uppgraderingar. Svag tumme upp, även om den kanske är i dyraste laget för vad du får, och det inte finns utrymme för precis allt.

HP Omen 25L får sitt namn från utrymmet dess datorlåda har att stoppa komponenter i, nästan exakt 25 liter. Den är djup och hög som de flesta andra stationära datortorn, men påtagligt smalare än de flesta. Det gör att den tar upp mindre plats på ett bord och att datorn får en läckert långsmal design, med en stor vitt lysande kvadrat på framsidan när datorn är påslagen.

Omen är alltså HP:s varumärke för spelprodukter, och återfinns på allt från datorer och laptops till skärmar och tangentbord. Den modell jag fått in för test kostar 19 990 kronor, och har kraftfull men inte extrem hårdvara bakom dess glasdörr på sidan. Förutom kraftfull Intel Core i7-processor i senaste 13:e generationen och Nvidia Geforce RTX 4060ti-grafik så får du också 16 gigabyte ram-minne av ddr5-typ, och en snabb ssd på en terabyte.

Det är ganska så vanligt i prisklassen, bland konkurrenterna får du en mix av 12:e och 13:e generation Intel-processorer, och en del Core i5. En del leverantörer ökar på till 32 gigabyte ram och två terabyte ssd, men HP:s minne och lagring är i gengäld lite snabbare än de flesta. Allt som allt är det bra värde för pengarna, även om vissa datorer jag testar kan sägas ge dig lite mer.

Snyggt och slimmat. För att vara en stationär pc i alla fall. Mattias Inghe

Snabb för spel med rätt förväntningar

Ett Geforce 4070 med mer grafikminne hade varit ett plus, men det är svårt att klaga. Upphakat till en bra skärm med 1080p- eller 1440p-upplösning blir det både kraftfullt för spel och kreativt jobb. Endast om du vill spela de senaste och mest krävande spelen i 4k eller extra hög bildfrekvens skulle jag rekommendera att du kollar in möjligheten att uppgradera grafiken.

Intel Core i7-processor istället för Core i5 ger kort sagt mer grundkraft för tunga uppgifter som till exempel högupplöst videoredigering. Gör du mycket sådant så kan mer minne också vara bra. Det är både lätt att skaffa och lätt att sätta in. Moderkortet har fyra dimm-platser för ram-minnen, varav två är upptagna. Två 8 gigabytes-moduler av samma klass som sitter i kostar inte alltför mycket, så du får dubbelt upp.

Datorn verkar speciellt designad för lätt underhåll och uppgraderingar. På baksidan sitter en knapp som öppnar datorn på sidan utan att du behöver pilla med skruvar, och de saker du kan uppgradera sitter tydligt tillgängliga. Du kommer dock inte in på baksidan av datorn för att dra kablar under moderkortet, som i de flesta andra större stationära datorer. Men alla sladdar du kan tänkas vilja ha finns redan framdragna, inklusive en sata-kabel från moderkortet samt kraftkabel, till en plats för extra hårddisk.

Lysande lätt att komma in – bara ett knapptryck! Mattias Inghe

Du har också en plats på moderkortet för pcie m.2-kort, men en vanlig ssd får tyvärr inte plats utan bara m.2 med kortare format. Det finns sådana även för ssd, men de är generellt dyrare. Det finns ingen plats för extra pcie express-kort, utan grafikkortet tar upp all plats. Vill du byta ut det mot ett mer kraftfullt får du ta till skruvmejsel och montera loss ett plast-stöd som sitter mot det befintliga kortet. Sedan finns det gott om plats för ett längre och bredare grafikkort.

Bra kontroll på fläktarna

Med 600 watts kraftaggregat i datorn bör du inte heller få slut på spänning för tyngre komponenter. Det som kan vara problem är att montera in annan processorkylning. Det smala formatet gör att många fläktar riskerar att inte få plats.

Det är i och för sig inget fel på fläkten som sitter här. Den kyler effektivt, är relativt tyst och det går lätt att kontrollera den och andra fläktar från HP:s kontrollprogram Omen Gaming Hub. Till skillnad från många andra kraftfulla desktop-pc innebär dess “tysta” läge en signifikant sänkning av varvtal och fläktbrus. Inte heller i prestandaläge med hårdare jobbande fläktar väsnas det alltför mycket.

Grafikkortet sitter extra stadigt, men det hindrar inte om du vill byta ut det. Mattias Inghe

Här hittar du också enkel rgb-kontroll som styr chassits och minneskretsarnas belysning (men inte cpu-fläkten, som enbart har vitt ljus), nätverksprioritering och inställningar för störningsfritt spelande. Det finns till och med en överklockningsflik, men endast för att köra ram-minnet lite snabbare. Det är inget jag testat, utan prestanda är mätt med standardinställningar.

Utöver det har HP en liten samling appar för specifika systemfunktioner och inställningar, samt mer tredjeparts bloatware installerat, som du kan tänkas vilja städa undan när du startat datorn första gången. Men det går också att ignorera, efter att jag tackat nej till en del popup-rutor de första minuterna efter uppstart så håller de sig tysta.

Specifikationer

Produktnamn: HP Omen 25L 8R8N4EA#UUW

Testad: Augusti 2023

Kontakt: HP www.hp.se

Processor: Intel Core i7-13700F, 8 st Performance upp till 5,2 GHz + 8 st Efficient upp till 4,1 GHz

Minne: 16 GB ddr5

Lagring: 1 TB ssd

Grafik: Geforce RTX 4060ti, 8 GB

Anslutningar, fram: 2st usb 3 gen 1 typ a, headset, mikrofon

Anslutningar, bak: Usb c gen 2 typ c, usb 3 gen 1 typ c, 4st usb 2.0, lan, hdmi, 3st displayport, mikrofon, audio in, audio ut

Trådlöst: Wifi 6, bluetooth 5.3

Expansionsplatser: 2st dimm, 1st pcie m.2, 1st sata

Kraftaggregat: 600 W

Operativsystem: Windows 11 Home

Ljudnivå: 29-41 dBa

Strömförbrukning under användning: 50-376 W

Storlek: 16,5 x 39,6 x 44,8 cm

Pris: 19 990 kr hos Elgiganten

Garanti: 12 mån

Prestanda

Cinebench R23, en kärna: 1 945 poäng

Cinebench R23, flera kärnor: 24 095 poäng

Geekbench 6, en kärna: 2 727 poäng

Geekbench 6, flera kärnor: 15 604 poäng

Geekbench 6, grafik: 134 256 poäng

3dmark Fire Strike (Directx 11): 30 928 poäng

3dmark Time Spy (Directx 12): 13 290 poäng

3dmark Port Royal (Strålspårning): 7 943 poäng

Lagring, läsning: 4 990,29 MB/s

Lagring, skrivning: 3 410,47 MB/s