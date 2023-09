Acer Predator Orion 3000: Extra kompakt dator med mycket fläktsurr

Sammanfattning Expertbetyg Fördelar Kompakt format

Lätt att hantera och underhålla

En del praktiska detaljer Nackdelar Irriterande fläktljud

Ingen extra kortplats

Underpresterar något Omdöme Vore det inte för det enerverade fläktljudet hade jag tyckt mycket bättre om Predator Orion 3000. Det är en välbyggd och hyfsat kraftfull pc som går överraskande bra att uppgradera vid behov. Inget viktigt saknas och den kompakta formen uppskattas.

Acers stationära pc Predator Orion 3000 finns i många olika konfigurationer och med många olika prislappar. De finns också genom åren i lite olika design, och min testade modell har en ovanligt kompakt datorlåda. Jag testade en dator med samma namn förra året, och nu har jag fått tag på dess direkta uppföljare. I stort sett samma dator, men uppgraderad med nya komponenter. Då fick Acer en rekommendation. I år har de fått en tuffare utmaning, med vassare konkurrenter till samma pris. Och tyvärr får de inte till det riktigt lika bra denna gång.

Här är det inte standard-miditower-format, utan lådan år 17,5 centimeter bred där de flesta andra stationära pc är över 20 centimeter, och även märkbart kortare på övriga ledder. Den tar upp lite plats och kan vara mindre iögonfallande än de flesta stora datorlådor. I alla fall när jag stängt av dess påtagliga rgb-belysning. Lådan har ingen egen rgb-belysning, men det är dioder i en chassifläkt framtill och en på baksidan, samt i en halvkompakt cpu-fläkt monterad på processorn. Det gör att det kan bli en färggrann kavalkad om du vill, pulsering i en färg till cyklade regnbågsspel.

Någon typisk mini-pc är det inte trots dess mindre format. Här är det fullt uppgraderbart med lättillgängliga komponenter på ett öppet moderkort. Moderkortet är dock specialutformat för att passa i den lilla lådan, så det kan bli problem för uppgradering på lång sikt om du behöver byta ut det.

En stor puckel sticker ut på framsidan, i den sitter chassifläktar. Vid sidan av hittar du usb- och hörlursportar. Mattias Inghe

Design

Du får två sidopaneler med till lådan, en i plåt och en i härdat glas. Det kan vara snyggt att byta till glasdörr om du vill ha ljusspel, även om den är lite bökigare att ta bort om du vill meka. Men det gör man ju inte dagligen. En rolig detalj är att datorn har ett bärhandtag på ovansidan.

I en frontpanel sitter datorns enda usb typ c-port, tillsammans med en stor typ a och hörlursuttag. Det är snabbaste usb 3-hastighet på bägge portarna, 10 Gbit/sek. På baksidan sitter det gott om både usb 3 och usb 2-portar för att ansluta tillbehör. Det går också bra med bluetooth, då datorn har inbyggt nätverkskort med bluetooth och wifi. Utan externa antenner blir dock wifi-mottagningen något svag, vilket påverkar dess räckvidd. Jag fick märkbart längre nedladdningstider för stora Windows-uppdateringar och spelinstallationer som bägge är flera gigabyte styck.

Trots att det är små mått är datorn godkänt uppgraderingsvänlig. Du har två lediga dimm-platser för mer ram-minne, en extra m.2-plats på moderkortet och två fria sata-anslutningar. Det finns två lätt tillgängliga platser att montera fast 3,5 tums hårddiskar i. Det som inte finns är plats för fler vanliga pci express-kort. Men grafikkortet går att uppgradera, till en viss del, det får plats ett kort med större mått än vad Acer har stoppat in. Ska du maxa både cpu och grafikkort, samt haka på ett par extra hårddiskar, får du dock se upp med kraften. Strömaggregatet ger 500 watt, där de flesta datorer i klassen har 600 watt eller mer.

Lätt att få in mycket lagring, men ingen plats för fler kort. Mattias Inghe

Prestanda

En uppgradering kan behövas med tiden, för Acer har hållit tillbaka lite på processorn i denna konfiguration. Det är visserligen 13:e generationens Intel Core i5, men en av de enklare desktop-processorerna i den generationen. Den underpresterar också i mina mätningar jämfört med andra datorer med samma cpu. De har dock mer och snabbare ram-minne, vilket kanske är skillnaden.

Ett Geforce RTX 4060ti-kort är bra som grundläggande spel-pc, men räcker inte riktigt för krävande gaming på 4k-skärm eller breda 1440p-skärmar. Ddr4-minnen och en ssd som är medelsnabb gör inget för att höja prestandan, men är godkända i prisklassen. Totalt sett är det ett steg tillbaka från förra årets modell.

Denna modell säljs av Inet i Sverige och kostar där 18 999 kronor som standardpris, men har till och från nedsatt pris. I skrivande stund är den sänkt till 16 990 kronor. Kan du få den för det är det prisvärt. Annars hade jag gärna velat ha något mer. Mer ram-minne, lite kraftfullare processor eller större ssd.

Fläkten på baksidan bidrar inte mycket till oväsendet. Mattias Inghe

Påträngande fläktljud

Och bättre byggd kylning. Den är ovanligt högljudd. Ett konstant enerverande brummande går igång så fort jag slår på datorn, och det ger aldrig med sig. Det ökar bara i intensitet om fläktarna går upp i varv, vilket de gör vid måttlig till hög belastning. Det verkar vara den främre chassifläkten som är boven i dramat. Det är synd för den är svårast att komma åt för att åtgärda det och byta ut mot en ljuddämpad fläkt. Även om det inte är omöjligt. Föregångaren hade likande bullerproblem, men här är det på en ny nivå.

Acer stoppar in en del bloatware, som McAfee Livesafe och prova på-version av vpn-program. Men inte störande mycket. I lättjobbade programmet Predator Sense får jag bra överblick över temperaturer i datorn, kan ställa in all rgb-belysning (förutom en Predator-logga på framsidan som alltid lyser) och byta fläktläge.

Standardläget heter Balanserat, och är det som får det att låta minst från den brummande fläkten. Ett aggressivt spelläge drar igång fläktar mer aktivt, och sedan finns det ett manuellt läge där du kan anpassa varvtal själv men inte under Balanserat-läget. Enda sättet att få tyst är att rycka ur strömkabeln till front-fläkten, något jag inte rekommenderar då det ger sämre luftflöde.

Smart grepp gör den klar för lan-partyt, hade jag sagt för 20 år sedan. Mattias Inghe

Synd på en annars så sympatisk dator. Den är ett snyggt och tryggt köp om du inte stör dig på fläktljud och planerar att behålla och uppgradera den i några år med mer minne och kanske ett nytt grafikkort. Men den har lite för många nackdelar för ett toppbetyg.

Specifikationer

Produktnamn: Acer Predator Orion 3000 DG.E3FEQ.00N

Testad: Augusti 2023

Kontakt: Acer www.acer.se

Processor: Intel Core i5-13400F, 6 st Performance upp till 4,6 GHz + 4 st Efficient upp till 3,3 GHz

Minne: 16 GB ddr4

Lagring: 1 TB ssd

Grafik: Geforce RTX 4060ti, 8 GB

Anslutningar, fram: Usb 3 gen 2 typ c, usb 3 gen 2 typ a, headset, mikrofon

Anslutningar, bak: 2st usb 3 gen 1 typ a, 4st usb 2.0, lan, hdmi, 3st displayport, mikrofon, audio in, audio ut

Trådlöst: Wifi 6e, bluetooth 5.2

Expansionsplatser: 2st dimm, 1st pcie m.2, 2st sata

Kraftaggregat: 500 W

Operativsystem: Windows 11 Home

Övrigt: Utbytbar sida

Ljudnivå: 35-44 dBa

Strömförbrukning under användning: 72-234 W

Storlek: 17,5 x 37,7 x 38,5 cm

Pris: Från 16 990 kronor via Prisjakt

Garanti: 12 mån

Prestanda

Cinebench R23, en kärna: 1 574 poäng

Cinebench R23, flera kärnor: 12 778 poäng

Geekbench 6, en kärna: 2 196 poäng

Geekbench 6, flera kärnor: 9 650 poäng

Geekbench 6, grafik: 132 168 poäng

3dmark Fire Strike (Directx 11): 24 822 poäng

3dmark Time Spy (Directx 12): 12 909 poäng

3dmark Port Royal (Strålspårning): 8 082 poäng

Lagring, läsning: 3 609,15 MB/s

Lagring, skrivning: 3 453,41 MB/s