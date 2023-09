Guide: Outlook i Windows 365 – få ordning och reda bland mejlen

Även om många allt mer har gått över till olika chattappar har mejl fortfarande en central plats i tillvaron på nätet och för många är det alltjämt det huvudsakliga sättet att kommunicera med kollegor och chefer på jobbet, föreningar, butiker och många andra utanför den närmaste kretsen.

Lägger du mycket tid på e-post och önskar att det vore lite smidigare? Då har du kommit rätt. Här kommer jag att gå igenom allt om hur du får ordning på inkorgen med ett eller flera konton i Outlook, hitta vad du söker bland alla gamla mejl och automatisera sorteringen av inkommande mejl.

Foundry

Skillnad på Outlook och Outlook

Microsoft har tyvärr skapat förvirring kring vad Outlook är, genom att ge flera egentligen helt skilda saker samma namn. Den här artikelserien handlar framför allt om Windows-programmet Outlook, en del av Microsoft 365 (som tidigare kallades Microsoft Office). Det är ett traditionellt Windows-program med vanliga Windows-gränssnittselement, kontextmenyer och samma menyfliksområde som i Word, Excel och Powerpoint. Det har även en motsvarighet på Mac som också heter Outlook och har liknande gränssnitt och funktionalitet, och mobilappar för Android och IOS.

Utöver dessa finns två andra Outlook. Dels det som tidigare hette Outlook.com men numera bara Outlook, som du hittar på outlook.live.com, dels en företagstjänst som heter Outlook on the web. Det föregående är i princip en fortsättning på gamla Hotmail som köptes upp av Microsoft 1997 och döptes om 2013. Det här är en e-posttjänst på samma sätt som Gmail, det vill säga både en servertjänst med ett konto som lagrar dina mejl och ett webbmejlgränssnitt du kan använda för att läsa och skicka mejl. Outlook on the web är i princip en webbaserad version av Outlook för Windows.

Foundry

Jobba med flera konton

Outlook har stöd för flera sorters e-postkonton och du kan lägga till så många konton du vill som alla får sin egen uppsättning inkorg, skickat och andra brevlådor. Förutom Microsoft-konton (med @hotmail.com- eller @outlook.com-adresser) kan du lägga till Exchange-konton (Microsofts företagstjänst), konton från Gmail, Yahoo, Icloud, och konton från de flesta andra e-postleverantörer via imap- och smtp-protokollen.

För att lägga till ett nytt konto, klicka på Arkiv och sedan på Lägg till konto-knappen nära toppen. Fyll i adressen till kontot du vill lägga till och klicka på Anslut. Vad som händer härnäst beror på vilken typ av konto du lägger till.

Foundry

För Outlook, Exchange, Gmail och Yahoo öppnas respektive tjänsts webbaserade inloggningssida i ett nytt fönster. När du har loggat in måste du ge Outlook behörighet att komma åt dina mejl, kontakter och kalendrar för att lägga till kontot. Då och då kan du senare bli tvungen att logga in igen för att behålla kontakten mellan programmet och tjänsten.

Apples Icloud använder imap för att hämta mejl och du måste skapa ett så kallat applösenord på appleid.apple.com som du använder i Outlook istället för ditt Apple ID-lösenord.

Andra mejlkonton från till exempel internetleverantörer, som använder imap och smtp, behöver oftast bara ditt vanliga kontolösenord. Om det inte fungerar kan du behöva ställa in serveradresser och annat för hand. Klicka på Avancerade alternativ under rutan för e-postadressen och kryssa i Jag vill konfigurera mitt konto manuellt.

Sammanslagen inkorg

Tyvärr saknar Outlook för Windows en sammanslagen inkorg för alla aktiva konton, något som finns i till exempel Thunderbird och i Outlook för Android och IOS. Det finns två sätt att kringgå det. Det enklaste är genom att skriva in mapp: inkorg i sökfältet och välja Alla postlådor istället för Aktuell postlåda. Det andra sättet kräver lite mer jobb men ger en permanent snabbgenväg till samma sökning.

Först måste du aktivera makron i Arkiv -> Alternativ -> Säkerhetcenter -> Inställningar för Säkerhetscenter (välj Meddelanden för alla makron under Makroinställningar).

Tryck därefter alt-f11 för att visa Visual Basic-skriptredigeraren. Dubbelklicka på ThisOutlookSession under Projekt1 -> Microsoft Outlook -objekt uppe till vänster så öppnas ett fönster där du kan fylla i följande kod:

Sub SammanslagenInkorg() Dim myOlApp As New Outlook.Application txtSearch = "mapp:Inkorg" myOlApp.ActiveExplorer.Search txtSearch, olSearchScopeAllFolders Set myOlApp = Nothing End Sub Sub SammanslagenSkickat() Dim myOlApp As New Outlook.Application txtSearch = "mapp:Skickat" myOlApp.ActiveExplorer.Search txtSearch, olSearchScopeAllFolders Set myOlApp = Nothing End Sub

Foundry

Spara och stäng Visual Basic. Skriv in makro i sökfältet. Högerklicka på Kör makro och välj Lägg till i verktygsfältet Snabbåtkomst så att du snabbt kan komma åt de två kommandona längst upp till vänster i Outlook-fönstret.

Foundry

Outlook har en annan funktion för att spara en sökning som kallas sökmappar, men den fungerar bara inom ett konto och är alltså inte användbar för den som vill hålla koll på mejl från flera konton.

Håll ordning med mappar

Det råder minst sagt delade meningar om hur (och om) e-post ska organiseras. En del strävar efter ”inbox zero” där alla inkommande mejl så snabbt som möjligt tas om hand och arkiveras så att inkorgen är så tom som möjligt. Andra lämnar allt i inkorgen, och en del skickar alla lästa mejl till arkivet och använder sökfunktionen för att hitta bland gamla mejl.

Mappar är det vanligaste sättet att sortera mejl på ett liknande sätt som filer i Utforskaren. Med Outlook kan du skapa mappar som du sedan kan flytta eller kopiera mejl till. Klicka på fliken Mapp och sedan på Ny mapp längst till vänster. I rutan som dyker upp fyller du i mappens namn och väljer var den ska ligga. Markera ett av dina konton om du vill att mappen ska ligga direkt under kontot, eller på en existerande mapp om du vill skapa en undermapp.

Foundry

Du kan flytta mejl till mappar genom att dra dem från inkorgen till mappen i listan till vänster. För att istället lägga en kopia av mejlet i mappen kan du högerklicka när du drar, så visas en liten minimeny där du kan välja mellan att flytta och kopiera när du släpper musknappen. Du kan också högerklicka på ett mejl och välja Flytta – här sparas de senaste mapparna du har flyttat/kopierat till.

En viktig sak att tänka på är att ett mejl du har flyttat (inte kopierat) till en mapp kommer raderas om du raderar mappen i fråga. Outlook visar en varning om det när du raderar en mapp, men för den som kommer från Gmail där ”mappar” (etiketter) inte fungerar så är det bra att ha i åtanke. Om du vill ha det mer som i Gmail kan du kopiera mejlen till mapparna istället för att flytta, och sedan flytta originalen till Arkiv-mappen.

Sökmappar är en särskild form av mapp som inte innehåller några faktiska mejl utan istället visar innehåll i andra mappar i det konto sökmappen är sparad i utifrån söktermer. Du kan till exempel skapa sökmappar som samlar alla mejl från dina närmaste kollegor men inte andra inom företaget, eller mejl från alla familjemedlemmar. Genom att lägga till filter som ”enbart olästa mejl” och ”inkomna de senaste 7 dagarna” kan sökmappar göras väldigt specifika och anpassade till dina behov.

Om du raderar en sökväg raderas inga mejl eftersom de inte ligger där egentligen.

Foundry

Sortera automatiskt med regler

Är du som de flesta får du en hel del mejl som du inte behöver göra något åt, men ändå vill spara. Kvitton från olika butiker är ett typiskt exempel. Med hjälp av regler i Outlook kan du automatisera arkiveringen av dessa, så att du kan lägga din tid på de mejl du faktiskt behöver göra något åt.

Jag visar här hur du skapar regler för att automatiskt flytta mejl från en viss avsändare till en arkivmapp, men det går att göra många andra slags regler också.

Börja med att skapa en vanlig mapp till vilken du vill att mejlen ska flyttas. Med exempelvis Outlook.com- och Gmail-konton kan du istället välja den inbyggda Arkiv-mappen om du inte vill ha en massa olika mappar utan bara tömma inkorgen.

Foundry

Högerklicka på ett mejl från avsändaren du vill skapa regeln för. Välj Regler -> Skapa regel. I fönstret som dyker upp, kryssa i Från [avsändaren] och Flytta objektet till mappen. Välj din skapade/utvalda mapp och klicka OK. Programmet frågar nu om du vill applicera regeln direkt på redan inkomna mejl.

Du kan lägga till fler avsändare i en existerande regel, så att du slipper ha en regel för varje avsändare från vilka mejl ska flyttas till samma mapp. Högerklicka på ett mejl och välj Regler -> Hantera regler och aviseringar. Dubbelklicka på regeln du vill ändra så öppnas regelguiden (som du även kommer åt genom att klicka på Avancerat när du skapar en ny regel). Klicka på avsändaren i rutan längst ner (blå text och understruket).

Foundry

Nu visas en lista över kontakter. Dubbelklicka på en kontakt för att lägga till den bland avsändarna i regeln. Du kan också skriva eller klistra in adresser manuellt i fältet längst ner. Avsändare separeras med semikolon.

Om du klickar vidare i regelguiden kommer du efter villkor (vad som ska trigga regeln) och handling (vad regeln ska göra) till en sida för undantag. Här kan du kryssa i olika typer av undantag, för vilka regeln inte ska appliceras.

Under Hantera regler kan du även ta bort och döpa om regler. Det senare gör det lättare att förstå vad regler du har skapat är till för. En regel som skickar alla kvitton från olika butiker du ofta handlar hos till en kvittomapp kan du till exempel döpa till ”Arkivera kvitton”.

Foundry

Villkorsstyrd formatering och vyer

Outlook har flera metoder för att styra hur inkorgen och andra mappar ska sorteras och visas. Kika i fliken Visa för att se de många inställningarna för sortering och filtrering. Här kan du till exempel ändra så att bara olästa mejl visas i inkorgen och välja huruvida mejltrådar ska visas som konversationer eller varje mejl för sig.

Men där Outlook verkligen visar att det är ett proffsprogram är i Vyinställningar (näst längst till vänster i Visa-menyfliken). Här hittar du en rad inställningar för hur programmet ska visa och sortera alla mejl. Klicka på Filtrera så visas ett nytt fönster med tre flikar med olika sätt att filtrera vilka mejl som ska visas i brevlådorna.

Foundry

En bit ner i Vyinställningar hittar du Villkorsstyrd formatering. Här kan du ställa in typsnitt, storlek och färg för olika sorters mejl. Här ligger till exempel inställningen som gör att olästa mejl visas i blått och fetstil. Du kan lägga till nya inställningar med valfria villkor. På så vis kan du till exempel göra att mejl från en viss avsändare visas i en unik färg (här intill har jag valt lila och halvfet stil på mejl från barnens skolor). Klicka på Villkor för att ställa in för vilka mejl formateringen ska gälla, med samma inställningar som för Filtrera ovan.

Du kan kombinera Villkorsstyrd formatering med knepet tidigare i artikeln för att skapa ett makro som visar en kombinerad inkorg, så att du genom textfärgen kan se till vilket konto ett mejl har kommit. I villkorsinställningarna använder du då Skickat till-villkoret och fyller i det som står intill ”Till” i ett öppet mejl som har kommit till det kontot. Det kan antingen vara adressen eller ditt namn (beroende på kontotyp). Om du har flera konton med samma namn måste du ändra namn i kontoinställningarna så att Outlook ser skillnad.

Foundry

När du är nöjd med inställningarna måste du spara dem som en ny vy, då Outlook har för vana att nollställa standardinställningarna. Klicka på Ändra vy till vänster om Vyinställningar och välj Spara den aktuella vyn som en ny vy. Du kan sedan när som helst välja de här inställningarna under Ändra vy, eller ändra dem genom att välja Hantera vyer.