Asus Zenbook 14 Pro Oled: Mycket kraft i litet format

Sammanfattning Expertbetyg Fördelar Tung prestanda för en 14-tummare

Klockren oled-skärm

Toppklass på tangentbord och musplatta

Stadigt, tåligt chassi Nackdelar Kan bli varm att spela på

En del rörigheter bland inställningar Omdöme Klarar du av det kompakta skärmformatet även när du jobbar i stora, komplexa projekt, får du allt du behöver med denna läckra 14-tummare. Proffs-prestanda, proffs-skärm och proffsigt bygge. Det enda jag saknar är mer ram-minne, men det går att stoppa in själv för den händige. Och möjligen mer batteritid, om jag hade förväntat mig det. Och det hade jag inte.

Nya Zenbook 14 Pro Oled är en kompakt dator som trots små mått trycker in väldigt mycket prestanda under huven. Den finns att få med så mycket som Intel Core i9-13900H och Geforce RTX 4070-grafik och kan därmed utmana även biffiga gaming-laptops i ren råstyrka. Den modell jag har inne för test är mer beskedlig och har enklare Core i7-13700H och RTX 3060 istället. Den har också 16 gigabyte ram-minne istället för 32. Därför kostar den precis under 27 000 istället för 31 000 kronor.

Det är fortfarande mycket kraft för en så liten laptop. Jag kan obehindrat dra igång Adobe Premiere Pro och klippa eller färggradera 4k-film i flera lager, bläddra blixtsnabbt i fotobibliotek och vrida och vända på 3d-objekt i Blender. Det kan vara bra att inte bli överambitiös och försöka göra alla tre på en gång, på grund av det begränsade ram-minnet. Men visst går även det.

Hanterar värme, till viss gräns

Du kan spela spel på datorn även om det inte är det den främst är byggd för. Med sin lite-mer-än-2k-upplösning och 120 Hz frekvens passar grafikkortet inte riktigt för att hålla jämna 60 Hz i spel, men ställ ner ambitionen och upplösningen så kan även tunga titlar flyta på bra. Ett tag i alla fall, datorn har en tendens att throttla ner prestanda något vid längre perioder av maxbelastning. Inte så konstigt med tanke på det lilla utrymmet för kylning och fläktar.

Rejäl ventilation på sidorna. Mattias Inghe

Men bara för grafikkortet. Processorn kan du pressa på i timmar utan att prestanda går ner. Datorn blir dock snabbt varm på undersidan, så ha den helst på ett bord och inte i knät. Det blir bara kännbart varmt uppe på tangentbordet när grafikkortet får jobba på högvarv.

Datorn må vara kompakt, men extra tunn och lätt är den inte. Den är nästan två centimeter där den är som tjockast och väger 1,65 kilo. Dess rätt så kantiga former gör den också mindre bekväm att bära runt på. Chassit är i stadig matt aluminium med mörka ytor, och på sidorna och i bakkant är den täckt av stora kylgaller. Det får ändå plats en förväntad uppsättning anslutningar, dubbla thunderbolt 4, en stor usb-port, en normalstor hdmi och hörlursuttag.

Ovanligt att se i det här lilla formatet är att den har separat laddport istället för att få strömmen från en av typ c-portarna. Men så är det ju en prestandadator med prestanda-hårdvara. Laddaren är en rejäl kloss, lika tjock som datorn, och väger att par hekto extra att bära med sig. Tre om du räknar in väggkontakt-kabeln.

Rejälare ventilation i bakkant. Mattias Inghe

Rymligt tangentbord och smart extra-kontroll

14 i namnet står för 14 tum i skärmstorlek, men den är lite större än de flesta 14-tummare, med en 14,5 tums yta. Det gör den också några millimeter bredare än en vanlig 13,3- eller 14-tummare. Det kan verka marginellt, och är det för det mesta också. Det ger dock lite mer utrymme för tangentbordet, som trots att det har marginaler in från kanterna har fullstora knappar med rätt avstånd. Det är också mycket välbyggt. Knappar har distinkt kvalitets-mekanik och slaghöjden är påtaglig.

På-knapp sitter i överraden mellan Print Screen och Delete. Det är en viss risk att man kommer åt den av misstag, men med lite smartare placering än i andra datorer och med högre tryckmotstånd undviker Asus de största riskerna. Bakbelysningen blir aldrig mer än halvstark i tangentbordet, men det räcker i alla fall för att slippa treva i mörkret.

Under sitter en stor musplatta med god kontroll. En nedsänkt ring i övre vänstra hörnet ger specialkontroll som emulerar en dial-kontroll, så att du kan ”vrida” på den med fingertoppen.

Funktionen Asus Dial, som poppar upp en rund meny på skärmen när jag petar på ”ratten” kan kopplas till reglage som volym och ljusstyrka och även styra vissa funktioner i Microsoft Office och Adobe Creative Cloud. Du kan också bygga dina egna menyhjul med valfria inställningar och funktioner i systemet. Även om det är frustrerande komplicerat att göra. Efter flera år av denna funktion i olika Zenbook och ProArt-datorer är det trist att inte funktionen utvecklats mer och att du inte kan få direkt stöd för reglage i fler program. Det är upp till tredjepartsutvecklare att integrera, och det lockar tydligen inte tillräckligt.

Dial-delen i musplattan går att stänga av, så att du inte aktiverar den av misstag. Mattias Inghe

Skärm i toppklass

Med Oled i namnet så är det givetvis oled i skärmen. Eller kanske inte givetvis, så var inte fallet med Asus Vivobook 16X Oled. Men här får du en snygg, skarp och färgstark oled-skärm med alla de goda egenskaper som det bär med sig. Upplösningen på 2 880 x 1 800 pixlar gör den så punkttät att jag får luta mig riktigt nära för att urskilja enskilda pixlar.

Du får perfekt kontrast ner till minsta pixel, intensiva färger med utmärkt kontroll och färgkorrekthet, och även korta svarstider för när du vill spela spel. Färgskalan går upp till åtminstone dci p3-nivå, och skärmen levererar både display p3, och srgb nästan perfekt, och ligger till och med så nära AdobeRGB att det inte märks att den missar med ett par procent.

Det är för sdr-bild, och en ljusstyrka på upp till ungefär 350 cd/m2. Vill du ha toppad dynamik går det också att växla till hdr-läge i Windows skärminställningar, då får du drygt 500 cd/m2 i punkt-ljusstyrka, men inte med kalibrerad färgkorrekthet. Du kan välja mellan srgb, dci-p3, display p3 och ”Native” för färgomfång bland Asus egna inställningar, där du också kan justera färgtemperatur och blåljusfilter manuellt.

Fantastiska färger och kontrast i oled-skärmen. Mattias Inghe

App-förvirring

Det sker i programmet My Asus där du också har kontroller för nätverksoptimering, tangentbordsinställningar, batteriladdning och fläktar. Sedan finns Proart Creator Hub, där du kan styra samma fläktar, och göra en handfull andra inställningar, samt proffs-kalibrera skärmen om du har en kompatibel kalibrator. Dessa två program tycker jag Asus borde slå ihop. Det blir bara virrigt att ha så många separata appar.

Skärmen har pek-stöd som ger god direkt kontroll. Och en del fingeravtryck att putsa bort från den annars helblanka ytan. Den kan ställa till med lite bekymmer om du har mörka ytor att titta på i ett ljust rum, då reflexer blir tydliga, men för det mesta är det inget problem, speciellt inte om du ställer upp ljusstyrkan något.

Välljudande om än inte spektakulärt bra högtalare sitter på undersidan av datorn. De ger tydlig bas och diskant och ett mellanregister väl anpassat för röståtergivning. Det är kanske ingen hifi-upplevelse för att spela musik på, men det är väl godkänt till det allra mesta. Små men bra mikrofoner i datorn ger utmärkt röstupptagning utan brus, och även webbkameran är bra nog. Det är alltid lite av ett lotteri i Asus-laptops, men här levererar den en mestadels bra bild, lite brus i mörka miljöer men annars inget avsevärt att klaga på.

Kompakt, men inte särskilt tunn. Mattias Inghe

Zenbook 14 Pro Oled kan trots sitt kompakta format göra i stort sett allt. Redigera foton och film, kompilera kod eller manipulera 3d-modeller. Till och med spela spel. Inga problem. Vill du göra allt på en liten 14-tumsskärm i en laptop som ofta kommer behöva navelsträng till ett vägguttag? För det lär du behöva då datorn inte kan prestera på topp utan i mer än max ett par timmar. Det är frågan.

Specifikationer

Produktnamn: Asus ZenBook 14 Pro Oled UX6404VV-P1041X

Testad: Augusti 2023

Tillverkare: Asus

Processor: Intel Core i9-13700H, 6st Peformance upp till 5 GHz, 8st Efficient upp till 3,7 GHz

Grafik: Nvidia Geforce RTX 4060 Laptop, 8 GB

Minne: 16 GB ddr5

Lagring: 1 TB ssd, plats för sd-kort

Bildskärmar: 14,5 tum blank oled, 2880×1800 bildpunkter, 120 Hz

Webbkamera: 1080p med 3dnr, ir för Windows Hello

Anslutningar: 2 st thunderbolt 4, usb 3 gen 2 typ a, hdmi, headset

Trådlöst: Wifi 6e, Bluetooth 5.3

Operativsystem: Windows 11 Pro

Övrigt: Bakbelyst tangentbord, Asus Dial

Ljudnivå: 0-39 dBa

Batteritid: 2 tim 10 min (hög belastning, full ljusstyrka), ca 8 tim (låg belastning, låg ljusstyrka)

Storlek: 32,2 x 22,3 x 1,8 cm

Vikt: 1,65 kg

Pris: 26 990 kronor hos Mediamarkt

Prestanda

Cinebench R23, cpu: 15 357 poäng

Cinebench R23, cpu en kärna: 1 884 poäng

Geekbench 6, cpu: 11 214 poäng

Geekbench 6, cpu en kärna: 2 559 poäng

Geekbench 6, gpu: 87 663 poäng

Disk, läsning: upp till 6 996,16 MB/s

Disk, skrivning: upp till 5 221,14 MB/s