TP-Link Archer Air R5: Elegant mesh-paket hängs på väggen

Sammanfattning Expertbetyg Fördelar Snyggt och diskret

Lätt att montera upp

Användarvänlig hantering

Godkända prestanda Nackdelar Måttlig räckvidd för att vara wifi 6

Bara en lan-port

Onödigt korta strömkablar Omdöme Om du bryr dig om heminredningen, och är det minsta händig, kan jag varmt rekommendera Archer Air-paketet. En snyggare lösning för wifi får du leta efter, och den är lika snabb och funktionell som de flesta mesh-paket i prisklassen. Behöver du fasta portar är det en annan femma…

När jag testar routrar brukar jag alltid se efter om det finns något alternativ till att helt sonika ställa dem på bord, i hyllor eller på byrån. Går det att bli av med den bättre, och hänga upp den på väggen? Jag tittar efter skruvfästen eller monteringssatser för det, så att det förhoppningsvis går att sätta upp enheten på ett prydligt sätt. Bland fristående routrar är det vanligt att möjligheten finns, men för mesh-system är det mer sällsynt.

Läs även: Stort test av mesh-routrar

TP-link Archer Air är ett undantag. Den går inte bara att hänga på väggen, den är byggd för det, och går inte att ställa på ett bord. När jag får förpackningen blir jag först lite misstänksam. Är det här verkligen allt? Kommer de andra två enheterna i separata lådor? Men nej, det visar sig att de tre enheterna i paketet är ovanligt platta, inte tjockare än en mobil, och stora som små sju tums surfplattor.

Det finns tre Archer Air-produkter, routern Archer Air R5, wifi-förlängaren Archer Air E5, och nya mesh-paketet som jag har testat här. Även det kallar TP-link för Archer Air R5, men med ”3-pack” angivet. Det är nämligen ett paket med en Archer Air R5 och två Archer Air E5. Ett sådant paket kostar strax under 4 000 kronor. Vill du bara ha routern så går den på ungefär 1 800 kronor.

Är det instruktionsboken? Nej, det är själva routern, bara åtta millimeter tjock. Mattias Inghe

För det får du wifi 6-nätverk med två frekvensband och upp till ungefär tre gigabit i total kapacitet. Det mesta, cirka 2 400 Mbit/s, på 5 GHz och resterade 600 på 2,4 GHz. 5 GHz-bandet använder också mesh-systemet som backhaul, kommunikation mellan enheterna. Så en del av bandbredden kan bli upptagen, och som minst har du kanske en dryg gigabit för dina datorer, mobiler och plattor att surfa och strömma på. Ofta troligen mer, men räkna inte med det. Det är bra nog om du inte har bredbandsuppkoppling på mer, eller har många användare som ska skicka filer internt på nätverket, och absolut måste göra det samtidigt.

Lätt att koppla samman och sätta upp

Det är ett mesh-system med Archer Air R5 som centralenhet, men det är inte en del av TP-links Deco-system för mesh. Istället använder den sig av plattformsoberoende standarden Easymesh för att koppla samman enheterna. Det gör att du i teorin kan ansluta andra Easymesh-kompatibla enheter från olika tillverkare om du vill utöka ditt nätverk.

I paketet kommer det med väggfäste, universalskruvar som passar i trä och gips, och plugg för betongvägg. Du får till och med tre små vattenpass i en påse, för att se till att enheterna blir rakt och prydligt upphängda. Varför TP-link skickar med så många, när samma vattenpass kan användas till alla tre, är ett mysterium.

Just routern har en aningen tjockare botten, för att med nöd och näppe få plats med nätverksportar och lite extra elektronik. Det har inte de två andra mesh-noderna. Mattias Inghe

Vill du inte göra så brutala ingrepp i väggarna kan du också använda dubbelhäftande tejp som sitter förmonterad på baksidan av enheterna. Det är bara att dra av en skyddande film och trycka fast på väggen. Men du får bara en chans att måtta rätt, och sedan sitter den som berget. När jag efter mitt test försöker dra loss den får jag med mig ett par strimmor tapet. Nåja, ingen skada skedd, jag hade ändå planerat att måla om.

Huvudroutern R5 har tre anslutningar i botten, en usb typ c för ström och två stycken gigabit ethernet-portar, en för wan och en för lan. E5-enheterna har bara en typ c-port. Här ansluter du medföljande strömadaptrar. Eller så gör du som jag, och upptäcker för sent hur korta sladdarna från adaptern är, så du får avlägga en stillsam svordom och leta reda på en förlängningskabel för en av dem.

Bekanta funktioner och gränssnitt

Var också noga med att läsa installationsinstruktionerna, så du ser att du måste plugga in förlängarna ”i närheten av routern” först för att synka upp dem i nätverket, innan du placerar ut dem på väggarna i hemmet. Det är bara att slå på den, vänta ett par minuter och sedan är allt automatiskt klart.

Du får med allt du behöver för fäste på en gips-, betong- eller trävägg. Förutom en slagborr. Mattias Inghe

De dyker upp i admin-appen Tether som separata enheter som du kan ge lösenord och sedan gå in och sköta individuellt. Det är lite bök att jag måste logga ut från en för att logga in på nästa för vissa inställningar, som att kontrollera enheternas statusdioder. Men det är väldigt sällan jag behöver komma åt noderna, så det blir inte så mycket extra jobb. I appen får du god kontroll över åtkomstkontroll, grundläggande wifi-säkerhet, och funktioner som QoS, gästnätverk och en enkel föräldrakontroll.

Fler inställningsmöjligheter kan du nå genom att logga in med ett lösenord du valt till ett webbgränssnitt. Här hittar du även sådant som portkontroll, ipv6-inställnigar och vpn-server. Utan vanlig usb-port får du klara dig utan sådant som filserver och skrivardelning i routern. Det som däremot finns är samma betalabonnemang för tjänsten Home Shield Pro som du kan få i de flesta TP-link-routrar. Det innefattar virusskydd, ökat intrångsskydd, IoT-säkerhet och mer detaljerad föräldrakontroll.

Väggfäste är lätt att fästa i de flesta väggar. Mattias Inghe

Stabilt och hyfsat snabbt

Hastigheten över wifi är inte den snabbaste jag sett, men väl godkänd för ett wifi 6-system som inte är byggt för prestandamaximering och inte kostar skjortan. Med tanke på hur tätt antenner, processor och annan elektronik måste sitta i enheterna är det inte så konstigt om du inte kommer ända upp i gigabit-nivå. I samma rum som huvudroutern får jag drygt 600 Mbit/s i surfhastighet till en dator med wifi 6. I rummet bredvid sjunker hastigheten till 410 Mbit/s.

Räckvidden är godkänd, om än inte fantastisk. Med målet att alltid ha 200 Mbit/s i surfhastighet kan jag placera en förlängare på runt 30 meters avstånd med fri sikt, och ungefär 19 meter bort med någon enstaka vägg emellan. Du bör nog prov-placera dina E5-noder innan du går all-in och skruvar eller limmar fast dem på väggarna, så att du får ut bästa möjliga täckning.

Planera noga, och placera noderna med eftertanke, och du kan få en både snabb, smidig och väldigt snygg nätverkslösning för hemmet. Det som kan ställa till det är om du behöver koppla upp stationär dator eller något liknande som inte har wifi. Det får du lösa på annat sätt, med wifi-adapter till datorn eller med en brygga.

Glöm inte att även fästa strömkablen snyggt mot väggen, Det struntade jag i här. Mattias Inghe

Specifikationer

Produktnamn: TP-link Archer Air R5 Mesh (3-pack)

Testad: Augusti 2023

Kontakt: TP-Link

Enheter: Archer Air R5 + 2st E5

Trådlösa protokoll: Wifi 6 + EasyMesh

Frekvensband: 2,4 GHz + 5 GHz

Wifi-kapacitet: 574 + 2403 Mbit/s

Anslutningar, router: Gigabit ethernet wan, gigabit ethernet lan

Trådlös säkerhet: Wpa, wpa2, wpa3

Hastighet, 3m till wifi klient: 633 Mbit/s (5 GHz wifi 6)

Räckvidd per enhet*: 19 meter

Filserver/skrivarserver: Nej/nej

Övrigt: Gästnätverk, föräldrakontroll, QoS, IoT-nätverk, säkerhet+ (virusskydd och utökat intrångsskydd) som tillval.

Användargränssnitt: Web, app

Fjärradministration: Via app

Storlek per enher inkl. antenner: 15 x 21,1 x 0,8 cm

Pris: 3 995 kr hos Elgiganten (3-pack)

* Längsta avstånd, inklusive två innerväggar, där det behövs en ny mesh-nod för bibehållen hastighet på minst 200 Mbit/s.