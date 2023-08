Smarta knapptrycket ger bättre koll i Aktivitetsfältet

De flesta har troligtvis besökt Windows aktivitetshanterare för att ta död på en strulande eller särskilt resursslukande process. Detta förfarande kan te sig en smula jobbigt eftersom de många aktiva processerna hoppar upp och ned i en lång lista beroende på hur mycket resurser de tar i anspråk. Vad göra?

Håll in Ctrl, visar det sig. Microsoftmedarbetaren Jen Gentleman har delat med sig av tipset, som först snappades upp av The Verge. Genom att hålla in Ctrl hindrar du processer från att hoppa upp och ned i listan och kan klicka på dem i lugn och ro.

Läs också: Uppdatering fixar ssd-strulet i Windows 11

Tipset har väckt en del uppmärksamhet eftersom många inte verkar ha känt till det. Och visst finns det någon slags charm i att kunna lära sig nya saker om ett operativsystem man åtminstone trodde sig ha hjälplig koll på? Sluta aldrig överraska oss, Windows!