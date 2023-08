Obsbot Tiny 2: Webbkamera ger dig videostudio i fickformat

Sammanfattning Expertbetyg Fördelar Högklassig bildkvalitet

Smart automatisk spårning

Kompetenta mikrofoner

Lätthanterliga kontroller Nackdelar Geststyrningen kan finputsas

Klarar inte 4k i 60 Hz Omdöme Ska du satsa på en bra webbkamera kan det här vara den bästa du kan få tag på just nu. Inte bara är bild- och ljudkvaliteten i topp, den smarta upphängningen och ai-drivna kontrollen gör precis vad den lovar, och den är även lätt att hantera manuellt. Stöd för 4k i 60 Hz är det enda som saknas för ett 5 av 5-betyg.

Obsbot Tiny 2 finns att förbeställa i enstaka butiker eller kan beställas från tillverkarens webbshop, och börjar levereras i slutet av augusti. Den kostar strax under fem tusen kronor. Det är en saftig summa för en pryl som egentligen bara gör en sak, tänkt som tillbehör till en kanske två till tre gånger så dyr dator. Men den gör det så fantastiskt bra och med så många smarta funktioner att det nästan känns värt pengarna ändå, om du vill se riktigt proffsig ut när du strömmar, vloggar, eller håller online-möte.

Kompakt, välbyggd och genomtänkt

Tiny 2 kommer i ett praktiskt decimeterbrett etui och själva enheten är, som namnet antyder riktigt liten. En av de mest kompakta webbkameror jag sett, fyra och en halv centimeter bred, och sex centimeter hög, varav bara hälften är själva kamerahuset. Nedre halvan är en stadig bas som håller uppe kameran med en motoriserad gimbal-upphängning för tilt och panorering.

Stor är Tiny 2 inte. Fattas bara, då den heter som den heter. Mattias Inghe

Här sitter en usb-c-port på baksidan för anslutning till dator, och dubbla mikrofoner på framsidan. Undersidan har gummifot för bra grepp på ett bord och i mitten sitter ett vanligt gängat hål för stativfäste. Botten är magnetiserad så att den går att fästa stadigt på de flesta metallytor. En monteringssats för påhakning å en datorskärm medföljer och är lätt att snäppa fast.

Här finns även en pin-kontakt för eventuellt kommande påsnäppbara tillbehör, men några sådana ser inte ut att finnas ännu.

Skarpt, snabbt och välbalanserat

Kamerahuset rymmer en stor cmos-sensor på 1/15” med faktisk pixelupplösning på 50 megapixlar. Det nedsamplas under användning, så att du kan få stillbilder i 4k-upplösning, motsvarande cirka 8 megapixel, och video i upp till lite drygt 4k-upplösning, eller 12 megapixel. Dock bara i 30 bilder per sekund. Vill du ha 60 bilder per sekund får du gå ner till 4:3-formatet 1920×1440 bildpunkter.

Bara en usb-port på baksidan. Mattias Inghe

Bildkvaliteten är kort sagt utmärkt. Utmärkt skärpa, släpfri video, stor dynamik och bra hantering av både ljusnivåer och färgtemperatur. Jag får konsekvent naturliga färger, följsam fokus och autokorrigering och fina hudtoner. Bilden är till synes helt brusfri i normalstarkt inomhusljus eller bättre, och brus är knappt skönjbart ens när kameran får kämpa med dunkel belysning. Det som händer då är dock att automatiken för färgtemperatur drar lite åt för varma toner.

Justera själv vid behov

Det är lätt att justera med medföljande kontrollprogrammet Obsbot Webcam, där du kan ställa in en snyggare, svalare ton, och många andra parametrar för bildkvaliteten, som kontrast, färgmättnad, exponeringskompensation, hdr-effekt, anti flimmer-läge med mera. Det mesta funkar perfekt att överlåta till helautomatik, men här finns alla möjligheter du kan tänkas behöva för manuell kontroll.

Med dagsljus i ryggen var det till exempel en god idé att experimentera med hdr och olika exponeringslägen för att jag inte skulle bli för mörk i ansiktet. Men att det överhuvudtaget går att få en snygg bild på mig även då (om än med överexponerad bakgrund) är ett mycket gott betyg, här hade de flesta andra webbkameror gråtit en skvätt, gett upp, och bara visat en siluett.

Även de inbyggda mikrofonerna är i toppkvalitet, och fångar upp min röst detaljerat och fylligt utan att allt för mycket bakgrundsbrus som läcker in. Det är två fysiskt små mikrofoner, vilket alltid kan resultera i en viss skramlighet i mellanregistret, men inte så mycket att jag tycker det stör.

Både snabb koll på det viktigaste, och reglage för detaljer i tillhörande programmet. Här finns också fåniga onödigheter som halvbra skönhetsfilter, men så fåfäng är jag inte att jag bryr mig om dem. Mattias Inghe

Ai-styrd spårning imponerar

Det som verkligen gör att Tiny 2 är värd extra uppmärksamhet är gimbal-upphängningen och dess smarta kontrollfunktioner. Kameran har inbyggd ai-stödd objektigenkänning och kan automatiskt rama in, zooma och spåra personer i bilden. Sitter du i ett Teams-möte och vill resa dig upp och vanka runt framför kameran så tiltar den uppmärksamt upp och följer med dig med mjuka panoreringar, som om du var i en studio och hade din egna kameraman. Om du inte stänger av funktionen i Webcam-programmet… eller med röstkommando.

Ja, du kan även ge kameran enklare talade kommandon, för att zooma in och ut, och för att slå av eller på spårningen, samt stänga ner eller väcka kameran från viloläge. Jag får ibland upprepa mig en gång, men på det stora hela fungerar det bra.

Du kan även kontrollera zoom på ett annat sätt, med hjälp av handgester. Eller, det ska gå, i teorin. Jag får det aldrig att fungera särskilt smidigt.

Lätt kontroll med behändigt program

Du kan givetvis också kontrollera precis allt, från olika spårningsmetoder, zoom och positioner för kameran, manuellt via Obsbot program som finns till Windows och Mac OS. Så att sättet att ”magiskt” kontrollera zoom har en viss inlärningskurva, om inte för kameran så för användaren, kan jag förlåta.

Det här är den tekniskt mest imponerande webbkamera jag hittills testat, och även den som enklast låter mig få full nytta av dess funktioner och finesser. Det är superlätt att installera och komma igång och jag får högklassig bild och ljud från första försök. Sedan är det lätt att lära sig hur jag fintrimmar bilden, spar undan egna scenarier att växla mellan som om jag livesände ett tv-program, och dra nytta av några av kamerans speciallägen.

Allt du får på köpet, i ett snyggt fodral för trygg transport. Mattias Inghe

Till exempel Desk Mode, som vänder ner kameran mot skrivbordet och flippar bilden upp och ner så att du kan visa saker på ett papper framför dig, rättvänt för både dig och de som tittar. Eller Hand, som ställer kameran att inte spåra dig utan din hand, om du till exempel vill peka på något på en whiteboard. På tal om whiteboard så finns också ett separat Whiteboard-läge som kan spåra en pekare som kontrolleras med Obsbots fjärrkontroll. Men den är ett tillbehör du får köpa separat, och inget jag fick med för att testa.

Strömma som ett proffs

Med Tiny 2 behöver du inte anstränga dig för att framstå som ett fullblodsproffs på att hålla videomöten, liveströmma till publik eller spela in en proffsig vlogg. Om du har något intressant att säga framför kameran är upp till dig, men det tekniska bockar Obsbots kamera och program av.

Klanderfri bildkvalitet, intelligent automatisk kamerahantering som siktar och zoomar snyggt åt dig, bra nog ljud för att inte behöva ta till separat mikrofon, och lätthanterat när du behöver och vill ta till mer manuell kontroll. Den kan absolut vara värd en investering.

Specifikationer

Produktnamn: Obsbot Tiny 2

Testad: Augusti 2023

Tillverkare: Obsbot

Upplösning: Upp till 4 000 x 3 000 bildpunkter @ 30 fps, 1 920 x 1 440 bildpunkter @ 60 fps

Upplösning stillbild: 3 840 x 2 160 bildpunkter

Bildvinkel: 85,5 grader

Anslutning: Usb typ c

Systemkrav: Usb 3-port, Windows 10, MacOS 11 eller senare

Program på svenska: Nej

Övrigt: Mikrofon, aI-styrd gimbal (150° sidled, 90° tilt), röststyrning, geststyrning

Mått: 4,7 x 4,4 x 6,2 centimeter

Vikt, inkl fäste: 143 gram

Pris: 4 890 kronor hos Conrad