Googles operativsystem Chrome OS tycks få nya ai-funktioner

Sökmotorjätten Google lanserade sin chattrobot Bard tidigare i år, och under sommaren ska ai-journalisten Genesis demonstrerats för ett antal mediehus. Nu rapporterar 9to5Google att företaget även arbetar på att implementera ai-verktyg i sitt operativsystem Chrome OS.

Arbetet är indelat i flera mindre projekt, 9to5Google skriver att det finns minst fem olika kodnamn kopplade till arbetet, och av dem tycks tre vara särskilt intressanta. De har de havsdjursbesläktade namnen ”Mako”, ”Orca” och ”Manta”.

”Mako” tycks vara kärnan i ai-verktyget och har tre uppgifter. Via den ska det gå att be ai:n att skriva om ett stycke text, den verkar även kunna föreslå hur du ska fråga ai:n för att få ut en viss typ av text, och till sist ska ”Mako” kunna klistra in texten där du vill. ”Orcas” funktion ska vara att öppna upp ”Mako”-gränssnittet när du högerklickar på text. ”Mantas” uppgift tycks vara att skicka dina förfrågningar på textändringar till Googles servrar, som sedan skickar tillbaka en ai-förbättrad text till dig.

Ai-funktionerna kan som tidigast släppas till Chrome OS i mitten av oktober.