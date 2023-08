MSI Cyborg 15: Prisvärd spelgrafik, och inte mycket mer

Sammanfattning Expertbetyg Fördelar RTX 4060 till bra pris

Kompakt och inte alltför tung

Snabb skärm Nackdelar Underpresterande cpu

Blek bild och trist ljud

Högljudd kylning

Kort batteritid Omdöme Det är för prisvärd bärbar gaming som du skaffar denna dator, och bara om spelprestanda är viktigare än annan prestanda, och om det är viktigare att det går snabbt än att det är vackert på skärmen. Eller låter bra.

MSI:s mest kraftfulla bärbara dator för under 15 000 kronor just nu är denna halvkompakta spel-laptop under namnet Cyborg 15. MSI har ett rekommenderat pris för denna konfiguration som är lite högre, men den säljs för det mesta till ett lägre pris i svenska butiker. I skrivande stund för så lite som 13 490 kronor, men räkna inte med att du alltid hittar en så bra deal.

Den håller igen lite med processorn, här sitter en Intel Core i5 från 12:e generationen, men den har ett desto nyare och kraftfullare grafikkort, ett Nvidia Geforce RTX 4060. Det får du inte i många datorer i den här prisklassen.

Stort test: Bästa kraftfulla laptop för kreativa jobb

I mina initiala prestandamätningar ser det ut som om datorn underpresterar en hel del. Jag kommer upp i samma nivåer som andra datorer klarar med strömsnålare Intel Core-processor av P-typ och snäppet enklare grafikkort. Det märks i verkliga livet på jobbprestanda, det tar ungefär 15 procent längre tid att exportera ett videoprojekt här än med till exempel en Lenovo Yoga 7 med Core i7-1360P-processor.

Om det var någon oklarhet i vad MSI menar att datorn är till för, är det bara att vända den upp och ner. Mattias Inghe

Bättre på spel i praktiken

Men väl inne i spel märks ett lyft för grafikkortet, jämfört med på pappret enklare datorer. Det flyter på med högre bildfrekvens och det går att ha mer krävande grafikinställningar än vad jag lyckas med i andra datorer för det här priset. Inte mycket bättre, men marginellt.

Det borde dock gått bättre, så kanske är det kylningen i datorn som inte är effektiv nog. I standardläge är den automatisk och ai-styrd, och du kan också välja mellan tyst, balanserat och högpresterande läge, men förutom det tysta läget ser jag inte att prestanda påverkas, bara fläktljudet, som kan gå från diskret viskande till korta högljudda stötar med mycket hög volym.

Att det är en gaming-laptop syns på många sätt. Ett tangentbord som glöder i blått och med piltangenter och WASD tydligt markerade. En kantig design med breda sidor för att få plats med stora kylningsgaller. Och ett delvis halvtransparent chassi som visar upp komponenter, skruvar och plåtar på insidan. Det står till och med “MSI TRUE GAMIN” (Ja, utan sista G, eller i alla fall knappt läsbart) i jättebokstäver på undersidan.

Klarblått ljus i tangentbordet. Mattias Inghe

Inte särskilt tung

Är det nödvändigtvis snyggt? Nja, men det är i alla fall lite annorlunda. Datorn är lite tjockare än de flesta vanliga 15-tummare utan spelgrafik, men har varken överdrivet mycket större mått eller högre vikt. Precis under två kilo får du bära runt på. Om du inte räknar in batteriladdaren.

Du får ett bekvämt tangentbord med väl tilltagna knappar och tydlig klickrespons. Bakbelysningen är konstant blå, och jag ser inte att det skulle vara rgb-kontroll på färgen. Det brukar gå att ladda hem och installera annars i MSI:s kontrollprogram MSI Center, men det alternativet dyker aldrig upp. Så det är blått eller inget. Det är lätt att justera ljusstyrka med en funktionsknapp, så tolererar du färgen fungerar det bra.

Underredet är i plast, men ytan runt tangentbord och mus är i sval och matt lättmetall som är bekväm att vila handlederna på. Musplattan är bekväm men precisionen brister lite ibland, jag får trycka lite mot ytan för att den ska detektera en rörelse.

En skärm med hög bildfrekvens, men det är också allt den är bra på. Mattias Inghe

Snabb men blek skärm

En bildskärm med 1080p-upplösning och 144 Hz bildfrekvens ger bra spelupplevelse, även om svarstiderna bara är halvkorta. Bra nog för de flesta, men lite för släpig för en kräsen e-sportare. Tyvärr är den också ganska så blek i färgerna. Den kommer inte upp i srgb-nivå utan landar på drygt 60 procent av det, vilket gör att färger blir fadda både i filmer och spel.

Ljusstyrkan på cirka 250 cd/m2 är också inte mycket att hurra för och gör att dynamik och kontrast blir lidande, även om den kan bli relativt mörk i svarta pixlar. Skärmen är faktiskt bäst för vardagligare sysslor, som surf och att läsa dokument på.

Datorns högtalare levererar rätt så svagt ljud. Med mediokert tryck i basen och borttappade detaljer i diskanten är de på sin höjd godkända. Flåsar fläktarna på kan högtalarna få jobba hårt för att överrösta det.

Lite specialkontroller i tangentbordets trevligt stora och tydliga pilknappar. Mattias Inghe

Laddning behövs

Batteritiden är aldrig så mycket att hurra för i en dator som denna. Jag får ut knappt två timmars driftstid när jag spelar krävande spel, och kanske en full arbetsdag av surf och mejl. Men bara kanske, med för hög ljusstyrka och lite mer last på processorn krymper timmarna.

Du laddar batteriet med separat iso-kontakt, och har sedan en usb-c-port för data eller bildskärm, samt två usb typ a-portar, alla tre med usb 3 gen 1-hastighet. Du får också fast gigabit-nätverk, om du inte vill ansluta trådlöst. Dess wifi 6 är snabb och stabil, men jag saknar stödet för 6 GHz och wifi 6e som många av konkurrenterna har.

Det är inte en enskilt viktig sak nog för att sänka betyget, men MSI Cyborg 15 samlar på sig en lista med saker som antingen gör min tid med datorn mindre rolig eller begränsar vad den är bra på. Undantaget är just när jag spelar spel, då kraften i grafikkortet kommer till sin rätt. Men en snyggare skärm hade varit välkommen även för det.

Specifikationer

Produktnamn: MSI Cyborg 15 A12VF-022NEU

Testad: Juli 2023

Tillverkare: MSI

Processor: Intel Core i5-12450H, 4st Performance upp till 4,4 GHz + 4st Efficient upp till 3,3 GHz

Grafik: Nvidia Geforce RTX 4060, 8GB

Minne: 16 GB ddr5

Lagring: 512 GB ssd

Bildskärm: 15,6 tum matt ips, 1920×1080 bildpunkter, 144 Hz

Webbkamera: 720p

Anslutningar: Usb 3 gen 1 typ c med displayport, 2 st usb 3 gen 1 typ a, usb 2.0, lan, hdmi, headset

Trådlöst: Wifi 6, bluetooth 5.2

Operativsystem: Windows 11 Home

Övrigt: Bakbelyst tangentbord, sifferknappsats

Ljudnivå: 0-42 dBa

Batteritid: 1 tim 35 min (hög belastning), 8 tim 50 min (låg belastning)

Storlek: 35,9 x 25 x 2 cm

Vikt: 1,98 kg

Pris: 14 190 kr hos Netonnet

Prestanda

Cinebench R23, cpu: 8 824 poäng

Cinebench R23, cpu en kärna: 1 556 poäng

Geekbench 6, cpu: 8 889 poäng

Geekbench 6, cpu en kärna: 2 138 poäng

Geekbench 6, gpu: 77 857 poäng

Disk, läsning: 3 628,11 MB/s

Disk, skrivning: 2 474,03 MB/s