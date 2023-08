Asus Vivobook 16X Oled: Mycket kraft – men ingen oled

Sammanfattning Expertbetyg Fördelar Höga prestanda för pengarna

Passar både för surf, jobb och lättare spel

Bra bildskärm, trots utebliven oled

Relativt lätt Nackdelar Äldre hårdvara

Måttlig batteritid

Något plastig konstruktion Omdöme Väl beprövad hårdvara, en skärm som håller hög nivå för prisklassen, och behagligt dämpad kylning trots höga prestanda. Denna 16 tums Vivobook ger dig mycket för pengarna. Av allt utom batteritid, i alla fall.

Söker du på webben efter modellnumret för den här datorn, förbered dig på förvirring. Dess fulla namn är Asus Vivobook 16X Oled, och det är så den kallas på Asus webb. Det står till och med på en etikett på datorn. Och i en del recensioner. Och i ett fåtal butiker. Men det är inte säkert att den har någon i oled i sig bara för det.

Det visar sig att datorn säljs i olika konfigurationer, bland annat med fyra olika alternativ för bildskärm, varav bara två är oled med 4k-upplösning. I Sverige säljs endast en modell med led-bakbelyst ips-panel och 1920 x 1200 pixlar. Men den heter fortfarande Oled. Av någon anledning.

Andra svenska butiker har gjort det enkelt för sig och strukit det i sina produktnamn för datorn. Det kommer jag också göra i denna recension. Om du trots det tycker att datorn är rätt för dig, sök på det fulla modellnumret så du vet att du får just denna.

Kvalitet i alla fall

Och det finns gott om orsaker att gilla den, avsaknad av oled till trots. Den är både välbyggd, kraftfull och prisvärd. Det känns surt att snuvas på oled-skärm, men det är bara för att jag hade trissat upp förväntningarna orealistiskt mycket. Tar jag ett steg tillbaka så är det här ingen dålig bildskärm. Speciellt inte för en dator under 15 000 kronor. Den uppges ha färgomfång i srgb-klass, och panelen klarar också till synes lite till.

Core i7 och RTX-grafik, en bra kombo för kreativt jobb. Mattias Inghe

I ett färdigt Normal-läge som verkar matcha srgb håller den hög färgkorrekthet och byter jag till läget Vivid så får jag ytterligare stuns i färgerna, framför allt i röda toner. Kontrasten är som i en typisk ips-skärm, inte perfekt svärta och en del blooming runt ljusa pixlar, men den är inte sämre än andra med ips-teknik. Upp till cirka 300 cd/m2 i ljusstyrka gör att jag undviker utomhusanvändning, eller åtminstone uppsöker ett skuggigt hörn om jag jobbar i det fria. Matt yta med hyfsat reflexskydd hjälper en del i det fallet, men är inte magiskt.

Jag kan inte hitta uppgifter om att datorn och skärmen skulle stödja hdr. Men med bra sdr-bildvisning och välbalanserade högtalare med krispigt ljud får du för det mesta en bra filmupplevelse ändå. Lite mer fyllighet i mellanregister och bas hade dock varit trevligt. Men det passar bra för röståtergivning, och med en enkel men godkänd 720p webbkamera och problemfri mikrofon är det lätt att sätta upp ett videomöte.

Spelhårdvara i annan kostym

Datorn har hårdvara som en enklare gaming-laptop, med kraftfull Intel-processor av H-typ, Nvidia Gerforce RTX-grafikkort, och skärmen har också 120 Hz bildfrekvens. Men den ser ut och säljs som en prisvärd produktivitetsdator, där grafikkortet främst är tänkt att ge extra skjuts i mediaskaparprogram. Här är det ingen typisk gaming-design på chassit och ingen rgb-belysning, och inte heller G-sync-stöd.

Andra spelrelaterade saker som programmet Armoury Crate som vanligen används för att få prestandakoll i Asus speldatorer finns inte, utan de inställningar du kan göra görs i Windows menyer eller i apparna My Asus och Proart Creator Hub.

Det är inte en helt färsk dator, så både processor och grafik är av förra generationen. 12:e omgången Intel-processorer, och Geforce RTX 3050, det enklaste RTX-kortet i 3000-serien. Det är i underkant för att hantera de mest krävande spelen, utan jag får kompromissa bort mycket, som tunga effekter och strålspårning, för att spel ska flyta på bra.

Med kylningen på sidan får det inte plats mycket mer. Men en sd-kortläsare är alltid välkommen. Mattias Inghe

Bra för produktivitet

Men som extra beräkningskraft i andra situationer gör den ett utmärkt jobb. Det är ungefär fyra gånger grafikprestandan i Intels Iris Xe-krets, och det snabbar upp videorendering, 3d-modellering med mera på ett tillfredställande sätt.

Processorn är snabbare, en tiokärnig Core i7 med fler prestanda-kärnor än strömsnåla Efficient-kärnor för multitasking. Minne och lagring finns det inte mycket att säga om. Det är 16 gigabyte ram-minne, vilket är standard i alla 15- och 16-tummare i denna prisklass, och 512 gigabyte lagrin. Vill du ha mer lagringsutrymme finns det ledig m.2-inne i datorn, och en springa på sidan där du kan stoppa in sd-kort.

Vill du stoppa in extern ssd på usb finns det tre portar för det, en typ c och två typ a, bägge med usb 3 gen 1-hastighet. Många andra datorer i denna klass har en typ c till, men Asus laddar inte upp batteriet via dem, så den är mer sällan upptagen. Den har stöd för både displayport och strömmatning, men medföljande laddare ansluter med vanlig rund kontakt vid sidan av.

Inte högsta kvalitetskänslan

Tangentbordet har genomtänkt design med tydlig bakbelysning och stora knappar, trots att det trängs med en sifferknappsats vid sidan av. Då på-knappen sitter i toppen av sifferknappsatsen istället för i toppen av det vanliga tangentbordet är risken att du klickar på den av misstag och sätter datorn i strömsparläge mindre. Annars hade jag klagat på det.

Tangentbordet är inte det lyxigaste jag sett, men godkänt bekvämt. Så när som de minimala navigationsknapparna. Mattias Inghe

Det är inte högsta kvalitet på knappar och mekanik, responsen är mjuk i nedslaget och knapparna har lite plastig känsla, men är du inte alltför kräsen med det så lär du inte bli besviken. Det är bara för en sådan som jag, som sitter och skriver hela dagarna, som det gör skillnad. En bekväm musplatta i matt glas ger god kontroll, och en fingeravtrycksläsare i ena hörnet av den gör det smidigt att logga in på datorn.

Med höga produktivitetsprestanda, spelgrafik (om än ganska svag) och 120 Hz skärm begränsas batteritiden. Jag får ut mellan två och sex timmar beroende hur intensivt jag jobbar på datorn, och pressar jag den till max, till exempel med en tung videokonvertering, så räcker batteriet bara i drygt en timme. Extrem strömsnål körning kan sträcka batteritiden till en hel arbetsdag, men då kan du inte på allvar arbeta på den. Ha alltid laddaren till hands.

Specifikationer

Testad: Juli 2023

Produktnamn: Asus Vivobook 16X K3605ZC-N1131W

Tillverkare: Asus

Processor: Intel Core i7-12650H, 6st Performance upp till 4,7 GHz + 4st Efficient upp till 3,5 GHz

Grafik: Nvidia Geforce RTX 3050, 4 GB

Minne: 16 GB ddr4

Lagring: 512 GB ssd, plats för sd-kort

Bildskärm: 16 tum blank ips, 1920×1200 bildpunkter

Webbkamera: 720p

Anslutningar: Usb 3 gen 1 typ c, 2 st usb 3 gen 1 typ a, hdmi, headset

Trådlöst: Wifi 6e, Bluetooth 5.0

Operativsystem: Windows 11 Home

Övrigt: Fingeravtrycksläsare, bakbelyst tangentbord, sifferknappsats

Ljudnivå: 0-37 dBa

Batteritid: 1h 15 min (hög belastning), 8h 10 min (låg belastning)

Storlek: 35,9 x 24,9 x 1,9 cm

Vikt: 1,8 kg

Pris: 14 599 kr hos Proshop

Prestanda

Cinebench R23, cpu: 12 908 poäng

Cinebench R23, cpu en kärna: 1 751 poäng

Geekbench 6, cpu: 9 397 poäng

Geekbench 6, cpu en kärna: 2 340 poäng

Geekbench 6, gpu: 54 840 poäng

Disk, läsning: upp till 2 834,41 MB/s

Disk, skrivning: upp till 1 661,14 MB/s