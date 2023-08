Nordpass är en nykomling i lösenordshanterarbranschen, men företaget bakom är välbekant då det sedan länge utvecklar vpn-tjänsten Nord VPN. Företaget har tagit fram program för Windows, Mac och Linux samt appar för Android och IOS, även om det som med de flesta handlar om en webbaserad historia på dator.

Sammanfattning Expertbetyg Fördelar Gör grundfunktionen utan anmärkningar Nackdelar Saknar utmärkande finesser

Sämre premiumversion än konkurrenterna Omdöme Nordpass är en ny utmanare bland lösenordshanterarna, som snabbt har tagit en hyfsat stor marknadsandel tack vare kopplingen till populära Nord VPN. Men det är inte prisvärt och har inga utmärkande fördelar.

Pris vid testtillfället

From free ($1.99 per month for Premium)

Windows-versionen av Nordpass är skapligt välgjord, men det går inte att ta miste på att det är ett skal för en webbapp. Gränssnittet följer inte vanliga Windows-konventioner och ibland märks små laddtider när jag till exempel hoppar mellan olika kategorier. Det finns ingen dra-och-släpp-funktion och allt tar väldigt mycket plats.

De tillhörande webbläsartilläggen gör vad de ska, men Firefox-tillägget verkar vara lite småbuggigt. Exempelvis dyker dialogrutan för att automatiskt spara ett nytt login inte upp direkt när jag testar, utan först när nästa sidan har börjat ladda in och det är för sent att spara. Nästa gång går det bättre, men överlag verkar det som att Chrome-tillägget får mer kärlek av utvecklarna.

Mobilapparna är lite smidigare och använder så klart Androids och IOS autofyll-tekniker för att göra det enkelt att fylla i loginuppgifter.

Nordpass har publicerat ett whitepaper som går igenom hur säkerhet och kryptering fungerar, och har även genomgått en extern revision utförd av Cure53, så jag har inget att anmärka på den fronten. Till skillnad från 1Password, Bitwarden och Dashlane använder Nordpass en modell med ett separat lösenord för kontot och valvet. Det gör det lite krångligare då du måste komma ihåg två lösenord.

Inget utmärkande

Efter att ha använt Nordpass en tid finns det egentligen inte mycket mer att anmärka på än att det helt saknas möjlighet att fylla i login i andra program än webbläsare. Windows-programmet utmärker sig varken som särskilt dåligt eller exceptionellt bra.

Med tanke på att det precis som hos Dashlane inte finns någon riktig gratisversion (det fungerar bara på en enhet) måste jag jämföra med 1Password och Enpass, och båda dessa har betydligt bättre Windows-program, smidigare snabbsökfönster och bättre webbläsartillägg. Bitwardens premiumversion är betydligt billigare och minst lika bra, och företaget har dessutom mycket trevligare affärsmodell med öppen källkod och mycket detaljerade genomgångar av hur allt fungerar.

Fakta: Nordpass

Testad: Juli 2023

Utvecklare: Nord Security (som även gör Nord VPN)

Plattformar: Windows, Mac, Linux, Android, IOS

Lagring av lösenordsvalvet: I molnet

Årspris: Gratis, 359 kr (individ), 729 kr (familj)

Familjedelning: Med familjeprenumeration

Övrigt: Ofta rabatterat