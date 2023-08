Värdelös gratisversion sänker betyget för Dashlane lösenordshanterare

För några år sedan var Dashlane och Lastpass de två mest populära gratistjänsterna för lösenordshantering, men Dashlane har på senare tid satsat hårt på företagsmarknaden och för konsumenter har både gratisversionen och premiumversionen sackat efter.

Gratisversionen av Dashlane är så begränsad att den knappt är användbar för vad som är normalt bruk idag. Det finns till exempel ingen synk till fler än en enhet, så den som vill ha sina lösenord och andra hemliga uppgifter på både en dator och mobiltelefon får betala för premium eller välja en annan tjänst. Jag förstår att Dashlane vill locka så många som möjligt till prenumerationstjänsten, men det här är så snålt att det hade varit mer ärligt att göra som 1Password och inte erbjuda någon gratisversion alls.

Bara för webben

Den skrala gratisversionen är inte Dashlanes största problem ur en datoranvändares perspektiv. Det är nämligen avsaknaden av ett fristående program för Windows. Det fanns tidigare, men programmet lades ner i början av 2022. Vad som gör det riktigt obegripligt är att det däremot finns ett Mac-program. Tror Dashlanes utvecklare att Windows-användare inte behöver loginuppgifter i några andra program än webbläsare?

Tack vare detta genidrag tar det minst nio steg och flera hopp fram och tillbaka mellan program för att exempelvis logga in i Steam, och du måste ha webbläsaren öppen – något som inte krävs med andra lösenordshanterare som har mer eller mindre riktiga Windows-program.

Själva webbläsarpluginen är som tur är välgjord och fungerar bra. Det finns både en fullständig meny med det kompletta valvet via en knapp i adressfältet och ett snabbgränssnitt som visas intill loginfält. Har du bara ett sparat login för en sajt fyller Dashlane i det loginet automatiskt, men det går att stänga av för de som föredrar det. Har du fler än ett konto sparat för sajten visas en dialogruta där du kan välja vilket konto du vill logga in på.

Spara nya login direkt från loginsidor fungerar bra, men vill du manuellt spara något nytt manuellt och klickar på plusknappen för det så öppnas istället det fullständiga webbgränssnittet i en ny flik. Om Dashlane inte vill ha ett fristående Windows-program, varför inte gå hela vägen och göra menyn i verktygsfältet komplett funktionellt?

Dashlanes problem är att det inte är bäst på något. Gratisversionen är näst intill värdelös och betalversionen kostar lika mycket som det betydligt bättre 1Password. Utan ett riktigt Windowsprogram blir det svårt att rekommendera för Windowsanvändare.

Fakta: Dashlane

Testad: Juli 2023

Utvecklare: Dashlane

Plattformar: Windows, Mac, Android, IOS

Lagring av lösenordsvalvet: I molnet

Årspris: Gratis (grundläggande) 30 kronor per månad (avancerat) eller 55 kronor per månad (vänner & familj)

Familjedelning: Med familjeprenumeration

Övrigt: Har inget Windows-program