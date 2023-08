Bitwarden har de senaste åren seglat upp som en favorit bland både enskilda användare och organisationer. Det är lätt att se varför. Enhetligt gränssnitt på alla stora plattformar, öppen källkod på både klienter och server, beprövad säkerhet och ett relativt lågt pris för premiumversionen.

Om det var allt som krävdes kunde jag avrunda testet här och konstatera att Bitwarden är bäst, punkt slut. Men riktigt så rakt på sak är det inte, och Bitwarden är inte lösenordshanterarnas heliga graal.

Användargränssnittet i Windows-versionen är, för det första, mindre polerat än flera konkurrenter. Ta en så enkel sak som menyraden längst upp i huvudfönstret. Flera gånger när jag testar programmet måste jag flytta pekaren utanför menyraden och tillbaka igen för att få en annan meny att öppnas. Det är tydligt att det inte är ett Windows-program utan en webbapp förpackad som ett program. Det är visserligen de flesta andra lösenordshanterare också, men det är mer uppenbart här.

En annan irriterande sak är att Windowsversionen känns som en andra klassens medborgare jämfört med mobilapparna och webbversionen, och inte som det borde, som det mest kompletta och bästa sättet att jobba med lösenordsvalvet. Det går till exempel inte att importera uppgifter från andra lösenordshanterare – för det måste du använda webbversionen, vilket är väldigt baklänges.

Säkerhet och öppen källkod

Med öppen källkod har säkerheten i Bitwarden synats mer än i någon annan lösenordshanterare, och håller toppklass. Bara 1Password har högre säkerhet med sitt system med en separat säkerhetsnyckel som innebär att hackare kan komma över alla 1Passwords servrar utan att ha en chans att komma åt några sparade lösenord.

Öppen källkod innebär också att den som så önskar kan driva en egen Bitwarden-server istället för att betala för premiumfunktioner. Det är inte superenkelt att komma igång med och det är så klart viktigt att du ordnar robust säkerhetskopiering av servern – men möjligheten finns åtminstone, vilket det inte gör med någon annan populär lösenordshanterare. Är du intresserad rekommenderar jag det den alternativa servern Vaultwarden som fungerar bra på till exempel en Raspberry Pi.

För de flesta räcker ett gratiskonto långt, men för en dryg hundralapp om året ingår stöd för engångskoder för tvåstegsverifiering och möjligheten att ge andra användare nödåtkomst.

Fakta: Bitwarden

Testad: Juli 2023

Utvecklare: Bitwarden

Plattformar: Windows, Mac, Linux, Android, IOS

Lagring av lösenordsvalvet: I molnet

Årspris: Standard (gratis) eller premium 11 kronor per månad (2FA ingår), paket för hela familjen kostar 36 kronor.

Familjedelning: Med familjeprenumeration

Övrigt: Går att driva egen molnserver