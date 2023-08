Test: 1Password gör det enkelt att få koll på lösenorden

1Password är en av de äldsta och mest välrenommerade lösenordshanterarna, med en liten men trogen skara användare framför allt bland Mac-användare och på företag. Till skillnad från samtliga konkurrenter har det aldrig haft någon gratisversion utöver 14 dagars demo.

Men man får vad man betalar för brukar det heta, och det stämmer i hög grad med 1Password. Tidigare gällde det inte fullt ut på Windows, men med version 8 som kom 2022 har Windows-versionen tagit ett rejält skutt uppåt i design och användarvänlighet.

Sammanfattning Expertbetyg Fördelar Hög, beprövad säkerhet

Smidigt användargränssnitt

Bra webbläsarintegration Nackdelar Ingen gratisversion

Ingen lokal lagring Omdöme 1Password är alltjämt den mest polerade och överlag mest lättanvända lösenordshanteraren. Med robust säkerhet och versioner för fler plattformar än de flesta är det enda som håller det tillbaka egentligen priset.

1Password har det mest polerade användargränssnittet av alla lösenordshanterare, med en av de bästa integreringarna med webbläsare. På webben är det nästan obeskrivligt smidigt och snabbt. Loggar du in på en sida med tvåstegsverifiering med engångskoder och har lagt till kodgenerering i det sparade loginet kopierar 1Password automatiskt nuvarande kod till urklipp, och återställer tidigare urklipp efter en stund.

För Windows-användare har 1Password även en av de bästa teknikerna för att fylla i loginuppgifter i program (och inte bara på webben). Öppna snabbsökfönstret med kortkommandot Skift-Ctrl-mellanslag (kan ändras i inställningarna) från vilket du kan välja rätt login, trycka Ctrl-o för att öppna det i ett nytt litet fönster och därifrån dra och släppa namn och lösen till programmet du vill logga in i. Från 1Passwords huvudfönster kan du även välja ett login, högerklicka på namn eller lösen och välja Type in window som visar en lista över öppna fönster som programmet kan skriva in namn/lösen i. När jag testar med Steam fungerar den första metoden men inte den andra, men det kan vara tvärt om i andra program.

Foundry

Säkerhet i topp

1Passwords utvecklare tar säkerhet på stort allvar och den som är intresserad kan läsa mycket detaljerade genomgångar av hur sparade uppgifter och själva kontot skyddas. Kortfattat går det ut på att blanda kryptering som sker helt och hållet på användarens enhet (vilket är standard bland lösenordshanterare, ska tilläggas) med en säkerhetsnyckel som genereras på den första enhet du skapar kontot på och sedan manuellt fylls i eller kopieras till nya enheter. Varken lösenord eller säkerhetsnyckeln skickas till 1Passwords servrar, men säkerhetsnyckeln gör att kontot är säkert även om någon kommer över (eller gissar sig fram till) lösenordet.

Till skillnad från till exempel Bitwarden är 1Passwords källkod inte öppen, men företaget har genomgått upprepade säkerhetsrevisioner.

Mobilapparna för IOS och Android är minst lika väldesignade som datorversionen, och använder Apples och Googles integration fullt ut för en smidig användarupplevelse.

Fakta: 1Password

Testad: Juli 2023

Utvecklare: Agilebits

Plattformar: Windows, Mac, Linux, Chrome OS, Android, IOS

Lagring av lösenordsvalvet: I molnet

Familjedelning: Med familjedelning

Övrigt: Stöd för nycklar på gång

Pris: Kostnadsfritt 14 dagar och efter: 33 kronor per månad (individ) eller 54 kronor per månad (familj)