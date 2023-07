Runt årsskiftet slog Chat GTP igenom stort och skakade om tech-världen. ”Chat GPT kommer att förändra världen i grunden” sade Bill Gates och menade att tjänsten var lika betydelsefull som uppfinningen av internet. Samtidigt varnade forskare och stora namn inom teknikbranschen för att utvecklingen gick för snabbt, och ville dra i nödbromsen.

Hittar på saker

Nu har vi haft lite tid att vänja oss vid Chat GPT, och det börjar utkristallisera sig vad den i sin nuvarande form är användbar till och vad den är mindre bra på. En sak som den är mindre bra på är fakta. Men den har en övertygande personlighet så det är lätt att bli lurad. Den är tränad på fakta som i sin tur kan innehålla felaktigheter. Och vad som är värre: hittar den inte ett relevant svar, kan den helt enkelt hitta på fakta, som namn på författare, boktitlar och forskningsrapporter. Så om du ber Chat GPT att skriva en text i ett ämne – se till att du själv har koll på alla fakta. Företaget bakom tjänsten, Open Al, har också lagt in en rad etiska begränsningar som gör att många texter inom kontroversiella ämnen inte kan hanteras.

Ett språkgeni

Det som Chat GPT däremot är riktigt bra på är språk. Den är utvecklad för att förstå och kunna skriva text som är naturlig och relevant utifrån dina instruktioner, den så kallade prompten. Det funkar bäst på engelska, men även svenska (och cirka 95 andra språk) går bra.

När du skriver dina prompter, börja med att klicka på New chat högst upp i vänstra hörnet. Eftersom Chat GPT kommer ihåg vad ni tidigare har pratat om kan den annars blanda ihop resultatet med tidigare instruktioner. Berätta sedan exakt vad du vill att den ska göra, och skriv in den information du tror behövs för att kunna lösa uppgiften. Lägg gärna till vilka svaret ska rikta sig till och om det ska vara i någon speciell stil, som till exempel informell eller akademisk. Du behöver inte nöja dig med det första svaret du får, utan skriv mer argumenterande, mer humor, lite kortare eller hur du nu vill förändra resultatet.

Här kommer 10 sätt att använda tjänsten på, som du kan ha nytta av privat, i jobbet eller under utbildningen.

1. Förbättra dina texter

Om du inte känner dig så bekväm med att skriva texter på svenska, kan Chat GPT vara ett utmärkt hjälpmedel. Matat bara in din text och be Chat GPT att korrläsa. Den stavar bra, och oftast blir det rätt med prepositioner och syftningar med mera. Skriv bara:

Korrekturläs detta: [din text]

så matar Chat GPT snabbt ut en korrläst version. Om du känner att din text inte är så bra till att börja med kan du skriva

Korrekturläs och språkförbättra denna text: [din text].

2. Skriva mejl

Ska du göra ett mejlutskick eller bara skriva ett personligt mejl kan du ge en snabb instruktion till Chat GPT, som på några sekunder kan spotta ur sig flera förslag. Det går mycket snabbare att skriva en prompt än att skriva ett mejl. Sedan kan du ju alltid tweaka i efterhand, byta ut enstaka formuleringar med mera. Exempel på en prompt kan vara:

Skriv ett brev till försäkringsbolaget om varför du inte ska betala någon självrisk, då bilolyckan inte var ditt fel. Du låg i ytterfilen i rondellen och skulle fortsätta till nästa avfart då din motpart, som låg i innerfilen, bestämde sig för att svänga av och körde in i dig.

Lägg märke till att Chat GPT själv har letat upp lagtexten, vägtrafikförordningen (1998:1276) där det finns en kort sammanfattning av ett rättsfall i frågan. Martin Krall/Foundry

Andra typer av prompter kan vara:

Skriv ett mejl till chefen och be att få ledigt torsdag och fredag, då det har varit lite för högt tryck senaste tiden, och jag behöver få lite andrum och komma i form.

Skriv ett peppande mejl till personalen, vi behöver lägga i en extra växel nu inför ledigheten, skriv inte att vi vill maxa vinsten utan något om att jobba tillsammans för att skapa något riktigt bra.

3. Översätta

Chat GPT översätter snabbt stora mängder text. Det blir inte alltid perfekt, men oftast användbart. Skriv bara:

Översätt detta till svenska: [din text].

En annan variant är att skriva

Agera som översättare, korrekturläsare och språkförbättrare. Oavsett vilket språk jag skriver på ska du svara på svenska med en korrekt och språkförbättrad version av texten. Använd samma tonläge, inte mer eleganta ord.

Jag testade med spanska, finska, nederländska, kinesiska och japanska, och Chat GPT levererade felfria översättningar av en kort text. En professionell och erfaren översättare (en människa) hade troligtvis gjort översättningen ännu bättre och skrivit om ett par meningar här och där för att få bättre flyt i texten, men resultatet är fullt användbart.

4. Skriva rubriker

Att skriva bra rubriker är inte det lättaste och kan vara en syssla som kräver mycket tid och tankearbete. Behöver du rubriker till journalistiska texter, uppsatser, mejl och annat som är viktigt men inte affärskritiskt, be Chat GPT om hjälp. Skriv:



Kom på tio rubriker till denna text: [din text].



När du ska göra mejlutskick kan du be Chat GPT ge förslag på ämnesraden:



Skriv en engagerande ämnesrad till detta mejl: [ditt mejl]

5. ­­Sociala medier

Om du använder sociala medier i jobbet kan Chat GPT hjälpa dig att skriva uppdateringarna. Exempel på prompter kan vara:

Skriv en Facebook-uppdatering om Advantizeus, den kommande mässan om IT-säkerhet.

Skriv en instagram-uppdatering om frukostseminariet om AI.

Martin Krall/Foundry

6. Sammanfatta

Att sammanfatta en längre text till en kortare och få med den viktigaste informationen är inte alltid det lättaste, och det är tidskrävande eftersom du måste läsa den längre texten först, sedan skriva om och sedan dubbelkolla att allt viktigt kom med. Med Chat GPT är det betydligt enklare. Skriv till exempel:

Summera i 5 punkter det viktigaste i den här artikeln: [längre text].

Med denna prompt sammanfattade Chat GPT en artikel på 8600 tecken till 1200 tecken, och det viktigaste innehållet i artikeln kom med. Det är 14 procent av textmängden. Så om du har mycket text du behöver läsa kan du spara mycket tid på att först låta Chat GPT sammanfatta texten.

7. Skriva marknadsföringstext

Behöver du en slogan kan Chat GPT spotta ur sig mängder med förslag. I förra numret bad vi ai-tjänsten Midjourney göra en logga till ett företag som säljer honung, så nu ville vi ha en slogan till etiketterna.

Skriv 20 slogans för ett företag som tillverkar honung gjord av gotländska bin



gav svar som:

“Gotländsk honung från våra flitiga bin – öns naturliga sötma!”

”Bär hem ett stycke Gotland – honung med smak av sol och sommarängar.”

”Gåtfulla Gotland, hem för vår gyllene honung.”

I en tidigare artikel bad vi ai i form av Midjourney ta fram loggor till ett honungsföretag, Chat GPT kan sedan skriva en text till etiketterna. Martin Krall/Foundry

Du kan också be Chat GPT skriva alla möjliga sorters marknadsföringstexter, till exempel för en webbsida. Du kan be Chat GPT anta en viss roll, i detta fall copywriter.

Låt oss spela ett rollspel. Du heter CB1 och är en copywriter som har 5-årig utbildning och 25 års yrkeserfarenhet. Du har vunnit de finaste priserna och jobbat på världens största reklambyråer. När jag ber dig skriva text, ska du skriva utifrån texter som har vunnit priser inom copywriting. Svara “Redo” när du är CB1.

När Chat GPT skriver ”redo” kan du skriva din prompt:

Skriv en text på tre meningar till en webbsida som säljer skor, det finns ett stort sortiment, bästa priserna, lätt att hitta, snabba leveranser, generösa returer.

”Från vardagsbasic till catwalken, vi har skorna som tar dig dit du vill gå. Upplev oslagbara priser, snabb leverans och stressfria returer – allt på en plats.”

”Gör varje steg minnesvärt med vårt stora sortiment av skor. Med oslagbara priser, snabb leverans och generösa returer, är vi din partner för att skapa det perfekta fotavtrycket.”

“Njut av lyxen att ha världens bästa skoutbud vid dina fötter. Vi har samlat alla stora märken och små pärlor på ett ställe. Handla till oslagbara priser och njut av snabb leverans och generösa returer.”

8. I skolan

För dig som går en utbildning kan Chat GPT vara en tidsbesparare som kan göra långtråkiga uppgifter roligare och frigöra tid som du kan använda bättre. Pluggar du språk kan du dra nytta av den inbyggda språkförståelsen, ska du skriva uppsats kan du få hjälp med hur du kan få struktur på den, lär du dig programmering kan du få hjälp att förklara kod och även du som pluggar matematik kan dra nytta av tjänsten. Be dock inte Chat GPT att skriva texter, det är fusk. Skriv till exempel:

Jag ska skriva en uppsats om klimatkrisen på 1930-talet i USA, vilka delar bör jag ha med?

Martin Krall/Foundry

Vill du använda Chat GPT till att kunna göra uträkningar, behöver du använda betalabonnemanget och aktivera Code interpreter. Då kan Chat GPT göra uträkningar med programmeringsspråket Python. Klicka på ditt användarnamn nere i vänstra hörnet, sedan Settings, Beta features och aktivera med reglaget. Välj New chat och håll musen över GPT-4 högst upp så kan du välja Code interpreter. Exempel på en prompt kan vara:

Lös detta och visa hur du gjorde: En flaska är fylld till 1/3 med vatten och väger då 410 gram. När 2/5 av flaskan är fylld väger den 417 gram. Hur mycket väger flaskan utan vatten?

Martin Krall/Foundry

9. CV och personligt brev

Att skriva CV och personligt brev kan vara tidsödande, samtidigt som det kräver att vi är kreativa och visar oss från vår bästa sida – vi vill ju ha jobbet. Med Chat GPT kan du få en rejäl skjuts och slippa starta med ett tomt Word-dokument. Skriv följande prompt:

Jag kommer att mata in en jobbannons. Utgå från den och ställ 8 frågor till mig om arbete och utbildning för att sedan baserat på svaren skriva en CV och ett personligt brev åt mig, på svenska och engelska. Skriv “mata in” när du är redo för jobbannonsen, ställ sedan dina 8 frågor till mig.

När Chat GPT skriver Mata in, så klistrar du in jobbannonsen. Sedan ställer den 8 frågor till dig, utifrån jobbannonsen. Svara på frågorna i samma prompt (de är numrerade), och sedan får du en CV och ett personligt brev som är relevant för just det aktuella jobbet.

Du kan i efterhand be den skriva exempelvis längre, mer självsäkert eller med mer akademiskt språk.

10. Skriva jobbannonser

Om du söker personal kan du behöva skriva jobbannonser. Eftersom jobbannonser följer en ganska strikt mall, kan du be Chat GPT skriva den istället. Skriv till exempel en prompt som denna:

Skriv en jobbannons för rollen som projektledare på content-avdelningen, personen måste kunna engelska, vara trevlig, ta möten med kunder och ha en naturlig fallenhet för att ro affärer i hamn, måste kunna Microsoft Office.

Martin Krall/Foundry

Så kommer du igång

Att komma igång med Chat GPT är enkelt. Surfa bara till https://chat.openai.com och tryck på Sign up för att skapa ett konto. Du kan även logga in med Google-, Microsoft- eller Apple-konto. Fyll i dina uppgifter och verifiera din mejladress så är du igång.

Tjänsten är gratis men det finns ett plus-abonnemang för 25 dollar/månad (ca 255 kronor) som gör att du kommer åt tjänsten även när det är högt tryck. Med gratis-abonnemanget är tjänsten ibland inte tillgänglig på grund av hög efterfrågan. Plus-abonnemanget ger också tillgång till den senaste och bästa språkmodellen GPT-4 som lanserades i mars. GPT-4 ska ge mer kreativa svar och vara mindre benägen att hitta på fakta. Du kan dock i skrivande stund bara skicka upp till 25 meddelanden var tredje timme med GPT-4. Sedan återgår den till modellen GPT-3.5 som är standardmotorn.

Vill du använda din mobil går det också bra, sök efter ChatGPT i App Store om du har iPhone. Det finns ännu inte någon officiell app för Android, men appen Bing Chat från Microsoft har inbyggd Chat GPT-funktionalitet.