Vi testar Corsair Xeneon Flex – skärmen du böjer själv

Sammanfattning Expertbetyg Fördelar Mäktigt stor böjbar skärmyta

Hög kontrast och intensiva färger

Utmärkta spelegenskaper Nackdelar Klumpig manuell böj-hantering

Inte proffsklass på färger

Minimal övrig rörlighet Omdöme Den är onekligen unik, och spelegenskaperna är i absoluta toppklass, så även om den inte är optimal för andra ändamål, är det ju gaming den är tänkt för. Justerbar böj är kanske inte en egenskap som är värd svindlande summor för alla, men det är väldigt läckert för den som har råd.

Xeneon Flex anländer till mig i en massiv skyddande transportlåda. Det märks att Corsair är rädda om sin dyrgrip till skärm, som kostar strax under 30 000 kronor i butik. Hela ekipaget väger över 46 kilo. Men själva skärmen, när jag väl lyckas ta mig in till den, väger vara tolv kilo med stabil fot påskruvad i botten, och är överraskande enkel att hantera. Den är absolut inte ömtålig, även om just skärmytan bör hanteras med varsamhet.

Skärmen är byggd på en böjbar oled-panel från LG, av samma typ som sitter i deras egna Oled Flex-tv. Du kan välja att ha den helt plan, lite lätt böjd, eller med så mycket böj som 800R. Det innebär att om skärmen skulle fortsätta i en cirkel, så skulle den cirkeln ha radien 800 millimeter, och just det är också optimalt tittavstånd. Ju lägre R-värde desto mer böj. De flesta skrivbordsskärmar med böj ligger på 1200R eller mer.

Till att börja med är det en väldigt bra skärm för gaming. En bred oled-panel med 1440p-upplösning, hög ljusstyrka på upp till 1 000 cd/m2, hdr10-stöd, intensiva färger och upp till 240 Hz i bildfrekvens. Den har extremt korta svarstider och stöd för alla viktiga bildsynkningstekniker, Nvidia G-sync, AMD Freesync Premium och vrr. Så har du bara en tillräckligt kraftfull pc så går det att få ett klockrent flyt och hög bildkvalitet i dina spel.

Som plan jobbskärm är den färgstark, men lite pixlig, tack vare oled-panelens subpixlar och den stora ytan. Mattias Inghe

Perfekt för inlevelsen

Med böj på skärmen blir det väldigt omslutande och uppslukande. Att svepa skärmen runt synfältet, plugga in ett bra kvalitetshörlurar, och förlora sig i en spelvärd är en speciell upplevelse. Jag lyfter från startbanan i Microsoft Flight Simulator, och ser solen gnistra i cockpit-glaset, medan världen sveper förbi utanför. Att växla från det till lite hektisk demonslakt i Doom Eternal går utmärkt. Det här är bland det bästa du kan få till, utan att spänna ett vr-headset runt kraniet. Och det är det ju inte alla som alltid vill. Andra typer av spel som kräver mer översikt än inlevelse, böjer jag ut skärmen lite för.

Med en så stor yta som 45 tum så blir den dock lite pixlig om du sitter på nära håll och den är därför inte optimal för alla typer av spel eller produktivitetsprogram. Faktum är att en oled som denna har tydligare pixelkänsla än en lcd/led-skärm med samma punkttäthet, på grund av hur de enskilda pixlarna ser ut. Mindre individuella ljuspunkter med mer utrymme mellan dem. Vill du ha bästa kvalitet för att redigera bilder i Photoshop så finns det bra 4k-skärmar som kostar betydligt mindre.

Då får du också högre färgkorrekthet. Xeneon Flex är visserligen fabrikskalibrerad med delta e-värde under eftersökta 2,0, men det är bara för dess srgb-profil. Det gör den mycket bra att jobba med eller visa sdr-bilder och video. Går du upp i färgrymd, och speciellt i ljusstyrka, så börjar det dock spreta mer. Något förinställt p3-läge finns inte, utan Standard och Creative-lägena är det närmsta du kommer, med upp till 98% av färgrymden och framför allt inte så bra kontroll.

För att få den böjd tar du tag i hantagen på sidan och bänder. Känns otryggt men funkar. Mattias Inghe

Många pixlar att jobba på

Men det är svårt att klaga på arbetsytan. Att fläka ut tidslinjen vid videoredigering över hela skärmens bredd på 3 440 pixlar, och fortfarande ha gott om plats över för andra fönster och funktioner ger väldigt bra överblick. Eller dela skrivbordet i två och spela på halva i vanligt 16:9-format, medan du får plats med ett stort nog fönster för chatt, surf eller liveströmning vid sidan av. Det går även att koppla in två bildkällor och köra dem parallellt.

På baksidan av den platta foten sitter anslutningar lätt tillgängliga. Du får dubbla hdmi-portar, en stor Diplayport och en med typ c, och tre usb-portar, två typ a u och en typ c in, alla med usb 3 gen 1-hastighet. Två usb a-portar till samt ett hörlursuttag sitter på framsidan. Här hittar du också styrknapp för en inställningsmeny. Det är sympatiskt att den för en gång skull sitter där man kan se den. På de flesta skärmar får du treva dig fram till kontroller på undersidan eller baksidan.

Ingen rörlighet i foten, men kontakter sitter exemplariskt lättillgängliga. Mattias Inghe

För att ha Flex i namnet är skärmen annars tyvärr inte särskilt flexibel. Den har två rörliga aspekter, tilt och böj. Den går inte att höja och sänka skärmen och vill jag vrida den i sidled får jag släpa med hela foten. Pivot-vridning är givetvis inte heller något du får. Jag får också ta till en hel del våld med egenskapen som gör skärmen unik, dess manuella ställbara böjning.

Ta i, men inte för mycket

Till skillnad från LG:s tv som har motoriserad böjning är det här en helt manuell hantering. På sidorna sitter två handtag som går att fälla ut och sedan är det bara att dra och bända skärmen med muskelstyrka. Det krävs oroande mycket kraft för att böja skärmen, så pass att jag oroar mig för att jag gått för långt och riskerar ha sönder något. Det är inget fast stopp eller någon taktil känsla som indikerar att skärmen nått maximal böjning, det blir bara gradvis lite mer motstånd.

Baksidan är i flexibel blank svart plast, som bärs upp av en massiv arm som håller den i det böjda eller uträtade läget. Mattias Inghe

Jag bänder skärmen på ren vilja tills det känns som om något ska brista, och då klickar det till inne i mekaniken. Släpper jag skärmen så expanderar skärmen en aning och landar på en behaglig kurvatur. Är den så snäv som de utlovade 800R? Det är det svårt att mäta. Den känns inte avsevärt mer böjd än andra böjda skärmar jag testat. Men det räcker absolut för rätta inlevelsen i ett snyggt spel med fov-inställningar justerade för att matcha.

Xeneon Flex är onekligen en unik skärm, och som gaming-skärm är den alldeles lysande. Men bara för att den är en topskärm för spel betyder det inte att den är en toppskärm för allt. Färgkontrollen är inte i bästa klass och det finns saker jag tycker kunde gjorts bättre i handhavandet.

Intensiva färger, hög bildfrekvens och snabba svarstider gör skärmen utmärkt för snabba spel. Skärmresponsen uppges var så låg som 0,03 millisekunder, något jag inte har möjlighet att mäta. Men visst känns den kvick, Mattias Inghe

Specifikationer

Produktnamn: Xeneon Flex 45WQHD240

Testad: Juli 2023

Tillverkare: Corsair

Storlek: 45 tum, 21:9

Rörlighet: Tilt, justerbar böjningsradie (till 800R)

Upplösning: 3440×1440 bildpunkter

Paneltyp: Oled, blank bildyta

Ljusstyrka: upp till 1000 cd/m2 (peak)

Kontrast: 1 500 000:1 (full oled-svärta)

Hdr: HDR10

Färgdjup: 10 bitar

Färgomfång (uppgiven): 100% srgb, 98,5% dci-p3

Uppdateringsfrekvens: 240 Hz

Svarstid (GtG): < 1 ms

Bildingångar: 2 st hdmi 2.1, displayport 1.4, usb c med displayport

Övrigt: Hubb med 4 st usb 3 gen 2 typ a (usb c in), hörlur, kvm-switch

Storlek (ej böjd): 106,6 x 30,5 x 57,5 cm

Pris: 28 990 kr hos Inet