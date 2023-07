Google arbetar på ai som kan skriva nyheter

Som många andra teknikföretag nuförtiden, så arbetar även Google med ai. Tidigare i år lanserade de sin chattrobot Bard, och nu har företaget tagit fram en ny ai för en annan uppgift, att skriva nyhetsartiklar.

Den nya ai:n går under namnet Genesis, och ska kunna producera artiklar utifrån data som matas in till den, vare sig det gäller aktuella händelser eller annan information. Google tänker sig att ai:n ska fungera som en assistent åt journalister som ska ge dem mer tid till andra uppgifter.

Google ska ha demonstrerat Genesis för The New York Times, The Washington Post och företaget som äger The Wall Street Journal. Engadget rapporterar att några av dem som sett demonstrationen beskrivit den som oroande.

Det går ju att ifrågasätta hur sakliga och korrekta artiklarna som Genesis skapar blir, när Google lanserade chattroboten Bard gav den felaktiga svar på en del frågor. Ett annat orosmoment för oss journalister i dagens vinstdrivna värld är huruvida en ai-assistent som Genesis istället skulle komma att ersätta oss för att hålla ned kostnaderna.

