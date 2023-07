10 viktiga tips som gör Google Chrome säkrare

Webbläsaren är det program som många använder oftast, och det finns många sätt att öka säkerheten. Här har vi samlat de viktigaste tipsen. I våra exempel visar vi hur man gör i den största webbläsaren Google Chrome, men det fungerar på ungefär samma sätt även i konkurrenterna.

Kontrollera säkerheten

Google Chromes verktyg Säkerhetskontroll och Integritetsguide låter dig snabbt kontrollera att webbläsaren är tillräckligt säker.

HUR? Tryck på de tre punkterna uppe till höger och välj Inställningar, Integritet och säkerhet. Välj Säkerhetskontroll och sedan Integritetsguide.

Foundry

Rensa data

Våra webbläsare lagrar cookies-filer som bland annat används för att skräddarsy reklam. Detta går dock att radera.

HUR? Öppna Integritet och säkerhet (som ovan). Välj Rensa webbinformation, Grunder. Kryssa i det du vill rensa, exempelvis webbhistorik, cookies eller filer. Som standard tas allt bort, men du kan även trycka på Tidsintervall för att ändra. Bekräfta med Rensa data. För att få fler alternativ kan du välja Avancerat. Här kan du exempelvis ta bort sparade lösenord och webbplatsinställningar.

Blockera framtida cookies …

Du kan välja att blockera cookies i framtiden.

HUR? Öppna Integritet och säkerhet (som ovan). Välj Cookies och annan webbplatsdata och bestäm vilken sorts cookies som ska sparas. Du kan också aktivera Radera cookies och webbplatsdata när du stänger alla fönster och Skicka en Do Not Track-begäran med din webbtrafik. Det senare signalerar att du inte vill bli spårad. Du kan även gå till Se all webbplatsdata och alla behörigheter för att hantera enskilda filer.

Foundry

… men lägg till undantag

Oavsett vilka regler du har skapat kan du lägga till undantag.

HUR? Öppna Integritet och säkerhet (som ovan). Välj Cookies och annan webbplatsdata och Anpassade beteenden. Här kan du lägga till sajter som alltid (eller aldrig) får använda cookies.

Sök säkrare

Google Chrome har en funktion som kallas för Säker webbsökning och som varnar dig om du exempelvis besöker skadliga webbplatser eller laddar ned farliga program.

HUR? Öppna Integritet och säkerhet (som ovan). Välj Säkerhet och bestäm nivå på skydd. Du kan även gå till Avancerat och göra fler inställningar.

Ändra rättigheter

Olika sajter kan få behörigheter att använda exempelvis din kamera och dina platsuppgifter. Det här kan du ändra i efterhand.

HUR? Öppna Integritet och säkerhet (som ovan). Välj Webbplatsinställningar och klicka på det du vill justera.

Styr din integritet

Alla Googles tjänster använder samma inloggningskonto, och här lagras mycket information om dig. Du kan dock själv kontrollera vad.

HUR? Öppna Google Konto genom att surfa till myaccount.google.com och logga in. Gå till Data och integritet och välj Integritetstips. Gå igenom guiden och välj vilka alternativ du vill välja. För bättre kontroll kan du i stället välja Data och integritet, Din data och dina integritetsalternativ. Här kan du se vad du ha gjort och aktivera eller inaktivera olika funktioner.

Foundry

Säkra lösenorden

Med tanke på hur mycket känslig information som nås via Google-kontot är det viktigt att ha ett säkert lösenord. Du kan också öka säkerheten med något som kallas för Tvåstegsverifiering. Det betyder att det inte räcker med att ha tillgång till ett lösenord för att logga in på en ny enhet, du måste också bekräfta inloggningen med din mobiltelefon.

HUR? Öppna Google Konto (som ovan). Välj Säkerhet och tryck på Lösenord om du vill byta det. Du kan också trycka på Tvåstegsverifiering och följa instruktionerna för att öka säkerheten.

För att du alltid ska kunna komma in på ditt Google-konto är det viktigt att du har angett korrekt återställningsinformation. Det här är telefonnummer och mejladresser som kan återställa kontrollen till ditt konto om något händer. Se till att den här informationen är korrekt!

HUR? Öppna Google Konto (som ovan). Välj Säkerhet och tryck på Telefonnummer för återställning och Återställningsadress för att kontrollera och uppdatera dem.

Öppna annonscenter

En viktig sak handlar förstås om att styra annonserna i Google. Det här gör du i företagets annonscenter.

HUR? Öppna Google Konto (som ovan). Välj Data och integritet och bläddra dig ned till Mitt annonscenter. Här kan du på olika sätt välja vilken information som ska användas i dina personliga annonser.