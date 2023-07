TP-link Deco BE85: Vi testar första wifi 7-routern

Sammanfattning Expertbetyg Fördelar Stor potential med kraftfull wifi 7

Snabbt fast nätverk

Lättinstallerat och lättskött

Usb för filserver Nackdelar Når inte riktigt ideal ethernet-hastighet

En del funktionalitet kostar extra

Dyrt om du inte omdelbart behöver wifi 7 Omdöme Det kostar på, men inte mycket mer än ett kraftfullt wifi 6e-mesh. Och för den som vill vara tidigt ute med framtidsteknik är TP-links lätthanterade mesh en bra investering. Den visar vad wifi 7 kan, även om prestanda i verkliga livet inte riktigt matchar labbtester. De flesta av oss kan dock avvakta. Det kommer fler tåg.

Det har snackats länge om wifi 7, men nu är den nya standarden till slut här. Det började med mobiler. Enstaka toppmodellen under våren, Oneplus 11, Xiaomi 13 Pro, Motorola Edge 40 Pro och Asus Zenfone 10 är alla angivna som ”redo för wifi 7”. Vilket innebär att de har hårdvarustöd och 6 GHz-band för wifi 6e, men väntar på systemuppdatering innan fullt wifi 7-stöd kan aktiveras. Det finns ännu inga laptops med wifi 7 eller trådlösa nätverkskort för datorn.

Nu har TP-link som första tillverkare till slut börjat sälja en wifi 7-router, meshpaketet Deco BE85. Det består av två massiva enheter, höga och tjocka vita cylindrar, stora som en fet rulle hushållspapper, och betydligt tyngre. Vilken av dem du kopplar in som huvudrouter och vilken som blir förlängnings-nod är helt upp till dig, de är två helt identiska enheter.

De bygger på samma Deco-plattform som alla TP-links meshroutrar, och styrs och installeras enkelt med samma mobil-app. Du ska också kunna ansluta andra Deco-enheter till samma nätverk, men då med begränsad prestanda. Deco BE85 finns i två-pack för ungefär 12 000 kronor och går även att köpa som en fristående enhet för halva priset. Vill du bygga ut en stor lokal med fler är det lätt att räkna på vad det kostar. I en vanlig villa lär du inte behöva mer.

Inga blyga små prylar. Deco BE85-enheterna tar upp plats, och syns. Mattias Inghe

En utmaning att testa

Jag har fått låna ett paket och har nu testat det i en dryg vecka. På sätt och vis. Då jag inte har några wifi 7-klienter att ansluta har det varit svårt att göra vettiga prestandamätningar. Jag har visserligen haft tillgång till en Xiaomi 13 Pro som ska vara uppdaterad så att wifi 7 är upplåst, men du får aldrig full prestanda ur en mobil, då de har kompakt design och energibesparing att ta hänsyn till och därmed inte utnyttjar alla möjligheter i tekniken fullt ut.

På baksidan sitter en rad med fyra ethernetportar, två med 10 Gbitshastighet och två med 2,5 Gbit. De är alla automatiskt tilldelade som wan eller lan, så du kan ansluta din bredbandsuppkoppling till vilken som av dem. Sedan sitter här en port av typen sfp+. Det är ett alternativt nätverksgränssnitt för höga hastigheter, upp till hela 400 Gbit. I Deco BE85 är det dock 10 Gbits hastighet även på den, och den är i kombination med en av 10 Gbit Ethernetportarna. Så du kan använda den ena, eller den andra.

Att installera routern är rätt enkelt. Jag pluggar in den och startar TP-links mobilapp Deco. I den får jag först förvirrande instruktioner för hur jag ska ansluta ett kabelmodem, och något val för fiber i väggen finns inte. Men det är bara att plugga in allt och vänta. Efter att ha valt ett par lösenord är allt igång och fungerar som det ska. Andra enheten är bara att plugga in. Den är färdig-parkopplad och detekteras på ett par minuter.

Väldigt många fasta portar för ett mesh-paket, och väldigt snabba portar för en hemnätverksrouter över huvud taget. Mattias Inghe

Många nyheter i wifi 7

Till att börja med, låt oss reda ut lite grundbegrepp om wifi 7. Den nya standarden kan potentiellt höja hastigheten i ditt lokala nätverk flera gånger om, med flera gigabit i överföringshastighet mellan klienter och routern. Det ska möjliggöra nya tunga tillämpningar som 8k-strömning, vr- och ar-upplevelser och tunga datadumpar.

Det sker framförallt på tre sätt. Tredubbla frekvensband, 2,4 GHz, 5 GHz och 6 GHz. Det introducerades redan för ett par år sedan med wifi 6e, men då utan de andra förbättringarna som wifi 7 också har. Nytt i wifi 7 är också att du kan använda alla tre banden samtidigt istället för att din mottagare väljer ett av dem.

Du får också ökad kanalbandbredd från 160 till 320 MHz, vilket nästan, men inte riktigt, fördubblar hastigheten om mottagare också stöder det. Det är en av de saker som inte alla wifi 7-mobiler gör fullt ut. Lägger vi sedan till förbättrad signalmodulering, 4k qam istället för 1024 qam, vilket ska göra dataöverföringen ungefär 20 procent mer effektiv, blir resultatet en fördubbling av bandbredd per dataström jämfört med wifi 6e.

Väldigt mycket bandbredd, på pappret

Slutligen kan du köra upp till 16 samtidiga strömmar, istället för tidigare åtta. Med allt detta går den teoretiska maximala bandbredden från 9,6 Gbit/s för wigfi 6e till, håll i hatten, 46 Gbit/s. Det är alltså så kraftfullt det går att bygga ett wifi 7-nätverk, och få ut hastighet ut det under helt perfekta förhållanden. Vad din router och dina prylar klarar av är en annan femma.

Den EU-.godkända versionen av Deco BE85 uppges leverera upp till 19 Gbit/s med tolv dataströmmar. TP-link anger bandbredden till 11,5 Gbit/s på 6 GHz, 5,8 Gbit/s på 5 GHz och 1,4 Gbit/s på 2,4 GHz. Med bara en mobil som wifi 7-klient är det inget jag har kunnat bekräfta i mätningar. Men undan går det absolut, jag klockar in hastighet på upp till som bäst 1,6 Gbit/s i enstaka mätningar, på kort avstånd ansluten på 6 GHz.

Grönt ljus betyder att allt funkar som det ska. Det gjorde det under hela testperioden. Inga irriterande avbrott. Mattias Inghe

Det är dock det snabbaste jag sett trådlöst mellan en router och en enskild bärbar mottagare. Även när jag ansluter andra mobiler och datorer med wifi 6 eller wifi 6e till Deco BE85 får jag mycket bra hastigheter, precis runt gigabitnivå. Svårt att klaga på det.

Du ska inte räkna med multigigabithastigheter till alla dina wifi 7-kompatibla framtida mobiler och datorer, utan som alltid handlar wifi-bandbredd om hur mycket utrymme alla anslutna enheter, och mesh-noder, har att dela på.

Snabbast mellan meshnoderna

Jag testade att koppla upp en stationär pc till huvudroutern och en annan till satellitnoden, bägge med 10 Gbit fast nätverk, och mätte hastighet mellan dem. Det är det bästa jag kan sätta upp för att mäta hastigheten över Deco BE85:s backhaul, det vill säga kommunikationen mellan noderna. Här är det wifi 7 fullt ut, med 320 MHz kanalbredd och kombinerade frekvensband.

Slår jag då i nätverkskortens uppgivna 10-Gbit-tak? Nej, som bäst kommer jag upp i strax under 6 Gbit, med fri sikt och ungefär sju meters avstånd mellan mesh-enheterna. Om det beror på hastighetsbegränsning i Ethernet i någon av datorerna, i routern eller att det inte går snabbare trådlöst över backhaul kan jag inte säkert säga med min testutrustning.

Jag gissar att det rör sig om Ehernet-begränsningar, då jag får ungefär samma hastighet om jag ansluter en nätverkskabel mellan noderna och kör trådat backhaul. Är det viktigt att veta? Kanske om du arbetar professionellt med nätverk och verkligen bryr dig om att optimera. Ska du bara ha något som ger dig stabila multigig-hastigheter i hemmet och med bred marginal täcker dina behov, så har du det här.

Ett sätt att utnyttja det är med en snabb ssd ansluten som lokal filserver. Routern har nämligen usb 3-port, något som det är ovanligt att se i ett mesh-paket. Du kan sätta upp filserver på smb eller ftp, och även köra Time Machine om du har en Mac-dator. Usb-porten ser inte ut att ha några andra egenskaper, som möjlighet att ansluta och dela skrivare eller mobilmodem.

Inte för alla i dagsläget

Det här är siffror som är svåra att få grepp om, framför allt då de flesta av oss inte har möjlighet att få bredbandsuppkoppling som är på mer än en gigabit, är så länge. Och det vi allra mest gör i närverket behöver inte sådana hastigheter. Väldigt få 4k-tv stödjer ens wifi 6. Men det finns enstaka lyckliga med upp till 10 Gbit-uppkoppling. Internetleverantören Bahnhof, som är tidiga med höghastighetsfiber till konsumenter, säljer till exempel Deco BE85 till sina abonnenter.

Mobilappen Deco är lätt att navigera, och innehåller allt du behöver. Om du inte har extrema kontrollbehov. Här finns både traditionella routerfunktioner, och en del wifi 7-specifika. PC för Alla

Vad ska du då med en wifi 7-router till idag, om du inte kan surfa med mer än en gigabit? För det första för att investera inför framtiden. Högre hastigheter kommer, så det kan vara en bra investering att vara förberedd. Frågan här är om det kommer i år, nästa år eller om fem till tio år där du bor. Det får du fråga din operatör, men räkna inte med något klart besked. Och kanske finns det goda skäl att vänta. Om några år kommer wifi 7-routrar att vara mindre, mer diskreta, och billigare.

Räckvidden mellan noderna är svårare att bedöma. Eftersom den kör en kombination av frekvensband, även långt räckande 2,4 GHz är snabbt, så det går att få hög lägstanivå på hastigheten över långa avstånd. Om din ambition inte är att ha flera gigabit kapacitet i hela hemmet utan nöjer dig med mindre behöver du inte fler än två enheter ens i ett större hem.

Funktioner går att utöka

Förutom höga hastigheter i både trådat och trådlöst stöter jag inte på några överraskningar med Deco BE85. Den fungerar som alla andra. I TP-links app får du grundläggande kontroll över nätverks- och wifi-inställningar, men en del detaljkontroll saknas för den som vill trimma sitt nätverk in i minsta detalj. För vissa saker, som kanalval, får du förlita dig på routerns automatik. Men du kommer åt det viktigaste, från portvidarebefordring och adressreservationer, QoS-inställningar och wifi-säkerhet.

Du sköter allt från appen, routern har ett webbgränssnitt som bara innehåller status- och nätverksinformation, samt möjlighet att starta om enheter eller uppgradera firmware. Här finns också en enkel gästnätverksfunktion, grundläggande föräldrakontroll mediennehållsfilter och surf/sov-schema. Det kan uppgraderas till mer detaljerad kontroll för 235 kronor om året.

Likaså finns det ett utökat säkerhetslager du kan köpa till med intrångsskydd och blockering på routernivå av skadliga webbsidor. Det ger också skydd mot attacker på dina anslutna smarta hemmet-prylar. Det kostar 475 kronor per år.

Men det här är inte saker du absolut behöver. Har du istället ett bra säkerhetspaket till dina prylar kan du skippa kostnaden. Det här är fortfarande en funktionsrik, kraftfull och stabil router, som är fullt bakåtkompatibel och ger dig mycket prestanda även om du inte har huset fullt med wifi 7-prylar. Ännu. Det är en lovande start för wifi 7, men om Deco BE85 är den bästa wifi 7-mesh eller wifi 7-router du kan köpa när du väl har behov av det, det återstår att se.

Specifikationer

Produktnamn: TP-link Deco BE85 2-pack

Testad: Juli 2023

Kontakt: TP-link

Trådlösa protokoll: Wifi 7

Frekvensband: 2,4 GHz + 5 GHz + 6 GHz

Wifi-kapacitet: 1376 + 5760 + 11520 Mbit/s

Anslutningar: 2 st 10 gigabit ethernet wan/lan, 2 st 2,6 gigabit ethernet wan/lan, sfp+, usb 3 typ a

Trådlös säkerhet: Wpa2, wpa3

Hastighet, 3m till wifi klient: 1 471 Mbit/s (6 GHz wifi 7), 1 003 Mbit/s (6 GHz wifi 6e)

Hastighet, backhaul mellan noder, 7m: 5 721 Mbit/s

Räckvidd per enhet*: 25 meter

Filserver/skrivarserver: Ja/Nej

Övrigt: Gästnätverk, föräldrakontroll, QoS, Time Machine-stöd, IoT-nätverk, säkerhet+ (virusskydd och utökat intrångsskydd) som tillval.

Användargränssnitt: Web, app

Fjärradministration: Via app

Storlek inkl. antenner: 12,8 × 12,8 × 23,6 cm

Pris: 11 990 kr hos Kjell & Company

* Längsta avstånd, inklusive två innerväggar, där det behövs en ny mesh-nod för bibehållen hastighet på minst 200 Mbit/s.