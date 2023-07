Amazon Kindle 11 (2022): Låst läsplatta till lågpris

Sammanfattning Expertbetyg Fördelar Högupplöst skärm

Lättanvänd

Modern teknik Nackdelar Inga knappar

Gränssnitt på engelska

Inget stöd för bibliotekslån Omdöme Vill du köpa engelskspråkiga böcker är Kindle ett klockrent val. Den är lättanvänd, smidig och billig. Betyget dras dock ned av den dåliga anpassningen till svenska förhållanden och att det inte går att låna biblioteksböcker.

Pris vid testtillfället

$99.99

Internationellt sett är Amazon en gigant när det gäller e-böcker. För många amerikaner har Amazon Kindle blivit själva symbolen för e-boksläsare, på samma sätt som Ipad har blivit det för surfplattor.

Amazon var tidigt ute med e-böcker och man valde redan från början att prioritera användarvänligheten. Det här har inte förändrats. Jag har testat Kindle 11, som är den senaste standardversionen, och att använda den är extremt enkelt.

Du registrerar ett konto och uppger ditt kortnummer – eller loggar in med ett befintligt konto. När det är klart är det bara att köpa e-böcker från Amazons inbyggda nätbutik. Du som inte vill göra det i din Kindle kan lika gärna använda datorn, mobilen eller surfplattan. Så länge du är inloggad med rätt konto når du alla böcker på alla platser.

Den här lösningen gör Kindle extremt lättanvänd, men det är också dess stora nackdel. Du kan inte använda Kindle för att låna böcker på biblioteket, och du kan som standard inte ens köpa böcker i någon annan butik än Amazons. Det senare problemen kan du dock komma runt genom att använda tjänsten Send to Kindle, som låter dig ladda upp filer via datorn, mobilen eller surfplattan. Det finns stöd för epub, som är standardformatet för e-böcker, men de får inte vara kopieringsskyddade, vilket kan skapa problem.

Foundry

Lättviktare med bättre skärm

Med en skärmstorlek på sex tum och en vikt på lite drygt 150 gram är Kindle 11 lätt och smidig, och den går utan problem ned i bakfickan på mina jeans. Eftersom den bara är åtta millimeter tunn tar jag dock det säkra för det osäkra och låter bli.

Kindle 11 lanserades 2022 (och i vissa butiker kallas den därför Kindle 2022), och den är mer modern än många konkurrenter. Den laddas exempelvis via usb-c, vilket inte alls är en självklarhet. Den har också stöd för bluetooth-högtalare, så du kan även lyssna på ljudböcker från Amazons ljudbokstjänst Audible.

Kindle 11 har en bättre skärm än föregångarna. Tidigare Kindle-modeller hade bara en upplösning på 167 dpi medan 11:an har hela 300 dpi. Det betyder i praktiken att texten är något skarpare med finare linjer och renare kurvor.

Att läsa böcker på Kindle är en ren fröjd tack vare det utmärkta gränssnittet. Det är enkelt att ändra storlek och layout på boksidorna och du kan förstås skapa bokmärken, göra anteckningar, söka efter text och använda ordlistor på bland annat svenska. Allt det här är numera självklarheter på en surfplatta. Något som däremot inte är lika självklart är Kindles koppling till Wikipedia, som gör att du kan ta fram förklarande texter medan du läser. Utmärkt!

Amazon

Inga knappar och engelska menyer

Allt du vill göra gör du på pekskärmen – för Amazon har skalat bort allt förutom avstängningsknappen. Personligen föredrar jag lösningen med fysiska knappar för att bläddra i böckerna, men det här är en smaksak. Något annat som kan vara en nackdel för många är att gränssnittet bara är på engelska.

På vissa sätt märks det dock att Kindle är en budgetmodell. Den är inte vattentät och den saknar stöd för trådlös laddning. Bakgrundsbelysningen justeras inte automatiskt och den har bara fyra led-lampor, vilket gör den något ojämn jämfört med dyrare Kindle-modeller. Det här är dock inget som jag upplever som ett problem.

Nej, det stora problemet med Kindle handlar just om låsningen till Amazons nätbutik – och att företaget fortfarande inte har anpassat sina tjänster för den nordiska marknaden. Det finns fantastiskt många böcker på engelska, men för de flesta svenskar är det här inte tillräckligt.

Specifikationer

Produktnamn: Amazon Kindle 11 (2022)

Testad: Juni 2023

Tillverkare : Amazon, www.amazon.se

Språk: Engelska

Skärm: 6 tums pekskärm med e-bläck, 300 dpi

Belysning: Ja

Batteritid (enligt tillverkaren): Upp till sex veckor

Stöd för e-pub (som standard): Nej

Övriga format: Azw3, azw, txt, pdf, mobi (oskyddad), prc, html, doc, docx,jpeg, gif, png, pm (genom konvertering)

Stöd för ljudböcker: Audible, via bluetooth

Klarar bibliotekslån: Nej

Minne: 16 GB

Storlek: 158 x 109 x 8 mm

Vikt: 158 g

Vattentålig: Nej

Laddare: Usb c, sladd medföljer

Ordinarie pris: 1 170 kronor hos Amazon Sverige

Pris just nu: 849 kronor (för Prime-medlemmar)