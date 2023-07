9 förbisedda Windows 11-funktioner som du borde börja använda

Inget operativsystem är utan positiva egenskaper, och det gäller även Windows 11, även om jag klagar mycket på Microsofts senaste operativsystem. De användbara funktionerna fortsätter att öka i antal, och fler och fler kommer att lanseras i framtiden (som inbyggda RGB-belysningskontroller).

Men eftersom användbara verktyg och inställningar har släppts ut långsamt är det lätt att missa några här och där, särskilt när flashigare tricks tar över nyhetsrubrikerna. Vi har valt ut 10 funktioner som vi inte tycker får tillräckligt med kärlek – om du har hört talas om dem och inte har provat dem ännu är det dags nu.

Flikar i Anteckningar

Du behöver inte längre ha flera Anteckningar-fönster öppna i Aktivitetsfältet. Foundry

Programmet Anteckningar är faktiskt äldre än Windows, men det är fortfarande helt relevant (och användbart!) idag. Med den enkla, men effektiva appen kan du öppna ett fönster för att göra snabba anteckningar. Och i Windows 11 kan du nu hantera och navigera mellan öppna filer i ett enda fönster, tack vare tillägget av flikar. Det är mycket snyggare än att öppna en ny version av Anteckningar för varje fil – och i kombination med det nya mörka läget får det appen att kännas riktigt modern.

Widgetar

Widgetar för Facebook, Spotify och prestandaövervakning av datorn kan vara på gång inom kort. Foundry

Windows 11 gör en mängd information tillgänglig med bara ett musklick (eller ett snabbt tryck på Win + W). Just nu kan du få väder, aktiekurser, sportuppdateringar och underhållningsnyheter, och dessa kort får långsamt sällskap av nya tillägg, som Xbox Game Pass. Det är ett mycket enklare sätt att hålla sig uppdaterad än att byta till en webbläsare och leta runt i dina flikar. Och om vi har tur kommer kort som finns tillgängliga i förhandsversioner av Windows 11 – som Messenger, Phone Link och prestandaövervakning av datorn – att komma med i den allmänna utgåvan.

Bättre skärminspelning

Foundry

Tidigare versioner av Windows hade ett Skärmklippverktyg, men man kunde bara ta skärmdumpar. I Windows 11 har skärminspelning äntligen lagts till – och till skillnad från inspelningsfunktionen i Windows Xbox Game Bar kan du använda den för att fånga specifika delar av din skärm. Sök på Skärmklippverktyget för att öppna appen. Om du fungerar som teknisk support för familj och vänner kan den här funktionen göra ditt liv mycket enklare när du förklarar hur man fixar med en app eller i Windows. (Obs: Du måste öppna hela Skärmklippverktyget för skärminspelning – funktionen visas inte i överlägget som kommer upp med kortkommandot Win + Skift + S )

Snabbhjälp

Om du behöver hjälp genererar du först en kod som du kan dela med dig av till den person som utför felsökningen. Foundry

Om dina nära och kära kan hantera okända, men grundläggande interaktioner med en dator behövs ingen Windows Pro-licens för att ge dem fjärrsupport. Du kan be dem starta Snabbhjälp istället. (Kommer du ihåg den här appen från Windows 10? Den finns fortfarande kvar i Windows 11.) När de väl är inne i programmet loggar de in på sitt Microsoft-konto och genererar sedan en sexsiffrig kod som de skickar till dig. Du matar in koden i Snabbhjälp på din dator och kan sedan se vad som händer på deras sida och till och med begära full kontroll över deras dator.

Flikar i Utforskaren

Om Microsoft nu bara kunde lägga till ett kortkommando (Ctrl + Shift + T) för att snabbt få tillbaka stängda flikar. Foundry

Microsoft har inte bara lagt till flikar i Notepad. Filutforskaren har också fått en uppgradering. Du behöver inte längre programvara från tredje part för att aktivera funktionen (som Stardocks utmärkta Groupy). Alla dina många Utforskar-fönster kan nu grupperas som flikar i ett fönster. Klicka bara på “+” i det översta menyfältet (eller tryck Ctrl + T på tangentbordet) så visas varje ny flik längst upp i fönstret, precis som i en webbläsare.

Snabb åtkomst till Snap för att fästa dina fönster

Vi älskar Snap, och att ha snabb åtkomst till standardlayouterna gör det ännu enklare att få rätt arrangemang för dina öppna fönster. Foundry

Snap är en av våra favoritfunktioner i Windows – att automatiskt kunna ändra storlek på och justera fönster sparar tid och gör arbetet mycket enklare. Och du får inte bara fler layouter att välja mellan i Windows 11, utan du kan också komma åt dem snabbare. Håll bara muspekaren över maximeringsknappen i det övre högra hörnet av ett fönster. En liten meny visas med fyra olika mall-alternativ. Håll muspekaren över något av rutnäten så flyttas det aktuella fönstret till den positionen. Tangentbordsanvändare kan istället trycka på Win + Z och sedan på numret för den layout de vill ha.

Spara energi

Microsofts energirekommendationer kan hjälpa dig att sänka din elräkning. Foundry

Energikostnaderna fortsätter att stiga – och i vissa delar av världen är de fortfarande rekordhöga. Även om du naturligtvis kan sänka Windows energiförbrukning, har Windows 11 några specifika inställningar som du kan aktivera för att minska strömförbrukningen i viloläge. (Varför betala för den högre elförbrukningen när du inte är aktiv vid datorn?) Du hittar dessa under Inställningar > System > Energi & batteri > Energirekommendationer. Du kan sedan aktivera ett eller flera av förslagen. Dessa strängare inställningar hjälper också till att förlänga batteritiden på bärbara datorer.

Virtuella skrivbord

Du kan ställa in olika bakgrunder för alla dina virtuella skrivbord för att skilja dem åt. PCWorld

Den här funktionen kan vara en av de mest underskattade i Windows. Med virtuella skrivbord, som först lanserades i Windows 10, kan du sprida ut dina aktiva appar och fönster på olika hemskärmar – det minskar röran och gör ditt primära skrivbord mindre överväldigande. Vissa använder sina virtuella skrivbord för att skilja arbete från fritid (eller forskning från dagliga uppgifter), medan andra separerar program efter kategori eller funktion. Det går lika snabbt att navigera mellan skrivborden som att klicka på ikonen Virtuellt skrivbord i aktivitetsfältet eller trycka på Win + Ctrl + vänster-/högerpil.

Clipchamp

Clipchamps videoredigeringsfunktioner täcker in grunderna med råge. Microsoft

Davinci Resolve är bra om du behöver djupgående videoredigeringsfunktioner, men Microsoft har ett gratisalternativ som är enklare att börja med. Clipchamp kan enkelt hantera snabba klipp, övertoningar och mediainlägg, och gränssnittet är mycket mindre skrämmande. Det hanterar också direktuppladdningar till tjänster som Youtube och Tiktok, samt kan spara till molntjänster som Onedrive, Google Drive och Dropbox. Kombinera detta program med de inbyggda inspelningsfunktionerna i Windows (till exempel Xbox Game Bar eller Skärmklippverktyg) så kan du snabbt bli berömd på internet.

Artikeln publicerades först på PC World. Översättning och bearbetning av Ida Blix.