Testa dig själv: Pratar du med en chatt-bot eller människa?

Den snabba utvecklingen för chattrobotar som använder artificiell intelligens gör att det kan vara svårt att avgöra om man pratar med en människa eller en robot. Tror du att du själv skulle kunna avgöra det?

Testa dig själv på sajten Human or not. Här får du chatta under två minuter med något som antingen kan vara en ai-bot eller en riktig människa och din utmaning är att avgöra vad det är du pratar med. Tror du att du klarar det inom två minuter? Bakom tjänsten står ett israeliskt ai-företag.

app.humanornot.ai