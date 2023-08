Miro: Brainstorming med digital tavla för dig som jobbar på distans

I de flesta konferensrum finns det någon slags skrivtavla för att man ska kunna rita och skriva för att presentera sina idéer. För den som håller digitala möten finns det digitala varianter, och en av de bästa heter Miro.

Upplägget liknar en vanlig skrivtavla. När du startar får du ett stort vitt område, och här kan du skriva, rita och skissa. Du kan även sätta upp fotografier eller gula lappar och du kan koppla ihop olika saker med pilar och ramar.

Det går förstås att bjuda in andra att så att ni kan ha en gemensam skrivtavla och det finns verktyg för att kommentera. De personer du bjuder in behöver inte logga in utan kan börja jobba direkt.

Nöjer du dig med tre skrivtavlor är tjänsten gratis men behöver du mer krävs ett betalabonnemang.