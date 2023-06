Youtuber förvandlar en Raspberry Pi-driven pickup till en gigantisk skrivare

Många älskar Raspberry Pi (inklusive vi). Datorkorten är inte bara billiga, man kan också göra så mycket med dem. Vilda, underbara projekt dyker upp hela tiden med RPi-kort som en central del. Den senaste skapelsen som fångat vår uppmärksamhet är kanske en av de mest häpnadsväckande: en pickup som förvandlats till en matrisskrivare.

Youtubern Ryder Damen (som driver kanalen Ryder Calm Down) använder en Raspberry Pi för att styra sin hemmabyggda “skrivare”, som involverar en pickup, vatten och en hel uppsättning redskap för att skriva ut meddelanden på marken. Han kallar det “skywriting, men på vägen”.

I videon förklarar Ryder hur idén kom till (han såg lastbilar måla markörer på vägen), samt hur han konstruerade “skrivaren” och vilka material som användes. En plywoodskiva och en dragkrok utgör riggens ram, och solenoider, ventiler och slangar monteras sedan på träet för att fungera som skrivardelar. Solenoiderna styr ventilerna – när 12V ström tillförs öppnas de. Samtidigt delar slangarna upp vattenflödet från en central punkt (en pump och en hink full med vatten) till varje ventil.

Uppsättningen styrs av Raspberry Pi, som är ansluten till varje ventil via ett relä och solenoiderna. Ryder Damen har skapat en webbplats för enheten, där man kan skriva in det meddelande man vill ha och välja hur snabbt utskriften ska ske. Han kommenterar i videon att man även kan välja typsnitt, men “bara ett typsnitt fungerar”. Meddelandet omvandlas sedan till en bild, analyseras och delas in i segment baserat på antalet ventiler på lastbilen. Koden avgör om varje ventil befinner sig i ett område som anses vara ljust eller mörkt: Om det är mörkt sprutar ventilen ut vatten. Om den är ljus stannar ventilen.

Exempel på meddelanden från Damens film om projektet på Youtube. Ryder Damen / YouTube

Som en del av videon delar Ryder med sig av några av de upp- och nedgångar som projektet innebar, inklusive all felsökning som krävdes i varje steg av processen. När det såg ut som om Raspberry Pi skulle ha dött av det första reläet som användes drog jag faktiskt efter andan av sympati – som Damen konstaterar har Raspberry Pi varit svår att få tag på och att ersätta den skulle vara svårt. Det är en rolig resa att följa, särskilt om du någon gång använt matrisskrivare.

Om du råkar vilja bygga din egen vägskrivande lastbil finns koden för projektet nu tillgänglig på Github – och Raspberry Pi Foundation säger att utbudet snart kommer att öka, vilket äntligen gör det möjligt att få tag på en igen. Men om det inte är din grej kan Damens videoklipp om andra projekt underhålla dig istället. Som Tom’s Hardware berättar i sin artikel om matrisbilen kan du också titta på när pirater på verandan får sitt straff eller bygga din egen julbelysning från Stranger Things.