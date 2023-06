Laddad och glad

Lexon Designs nya Softpower Magbank är med sina 100 gram lätt nog att alltid ta med i fickan, och finns i kamelbrunt, rött, blått eller svart. Det är en Magsafe- och qi-laddare kombinerad med powerbank om (visserligen beskedliga) 3 000 mAh. Magsafe-laddning kräver Iphone 12 eller senare, då snäpps dosan fast mot telefonens baksida. Laddaren bjussar också på 5 watt trådlöst till hörlurar, samt ytterligare prylar via den medföljande usb-c-sladden.

Lexon Design Softpower Magbank

Cirkapris: 800 kronor

www.lexon-design.com

Lexon Design

Res i din egen bubbla

Moderna hörlurar kräver ofta att du måste fippla fram telefonen. True wireless-hörlurarna JBL Tour Pro 2 flyttar det allra viktigaste från mobilappen till laddosan, vars pekskärm visar batteristatus, låter dig hantera bullerreducering och samtal. Justeringar som görs mer sällan sköts i tillhörande app, som att finjustera omvärldsljudet så att du kan röra dig säkrare i struliga stadsmiljöer. Finns i svart eller champagne, duger i regn men inte för bad och ger åtta timmars lyssning med brusreduceringen påslagen.

JBL Tour Pro 2

Cirkapris: 2 790 kronor

www.jbl.se

JBL

Ordning på tekniken

Alla teknik bör så klart transporteras och förvaras tryggt, ordnat och funktionellt i en necessär som Incase Facet. En 22 centimeter stor väska med tomvikt på 100 gram, tillverkad i återvunnet, vattenavvisande svart eller grått polyestertwill. Dragkedjorna till de två facken är fuktsäkrade så att dina prylar inte skadas, och inuti finns fickor för att hålla isär sladdar och andra tillbehör.

Incase Facet tillbehörsförvaring

Cirkapris: 545 kronor

www.goincase.eu

Incase Facet

Väskhängare och mobilstativ

Keysmart Baghang+ är en lika busenkel som billig lösning på två problem. Den kan användas som bordsstativ för telefonen för att uppnå god tittvinkel på resan till målet. Fastsatt i bordskanten blir den också en väskhållare så att din eller sällskapets eleganta väska inte behöver ta upp värdefull stolsplats för att undvika slabbiga golv. Fästs med karbinhake vid bälte, nyckelring eller väskan själv.

Keysmart Baghang+

Cirkapris: 180 kronor

www.getkeysmart.com

Keysmart

Spårning räddar semestern

Det finns fler spårningsbrickor än Airtags och Tile, till exempel slovenska Chipolo One som säljs i prisvärt fyrpack med klara färger. Sätt dem på res- och handväskor, nycklar och andra värdesaker, håll koll i appen till IOS och Android och utlös larmsignaler för att hitta grejorna upp till 60 meter bort. Över större avstånd använder Chipolo sitt egen spårnätverk medan hundralappen dyrare modellen One Spot kör med Apples ”Find My”-nät. Extra plus för utbytbart batteri, som räcker upp till två år.

Chipolo One bluetoothspårare

Cirkapris: 800 kronor för 4-pack

www.chipolo.net

Chipolo

Musik att alltid ta med

Billigaste och minsta möjliga högtalaren till stranden, duschen eller förfesten på hotellrummet är Ikeas nya knatte i produktserien Vappeby. Den finns i svart, rött eller gult, är vattentät och slår med upp till 80 timmars speltid säkert något slags rekord i klassen. Liksom många dyrare högtalare kan två av dem också användas i stereopar. Kabel (usb-c) och laddare medföljer emellertid ej.

Ikea Vappeby Bärbar bluetooth-högtalare

Cirkapris: 180 kronor

www.ikea.se

Ikea

Ladda allt på en gång

Behöver du ännu mer laddning, förpackad i en miniväska för extra sladdar och adaptrar? Mophie Snap+ Travel Charger har magnetisk laddplatta för mobiler och hörlurar såsom Airpods, samt sladdburen laddning av datorer och dylikt via usb-c och usb-a. I standardutförande ingen äkta Magsafe-laddare (medger bara 7,5 watt till Iphone men 15 watt till Android-enheter), men en 60 procent dyrare speciell Apple-version säljs på deras sajt.

Mophie Snap+ Travel Charger

Cirkapris: 1 300 kronor

www.dustin.se

Mophie

Varje hekto är värdefullt

En bärbar bagagevåg är värd sitt pris mångdubbelt om, eftersom även reguljära flygbolag blivit alltmer restriktiva och bagagekostnaderna radikalt högre. Det är inte raketforskning! Vågen ska klara de största bagagen vid transatlantiska flygningar, ha en rem och inte bara en galgkrok att spänna om handtag, bakgrundsbelyst skärm samt utbytbart batteri. Vågen från Rubicson har allt detta och klarar upp till 50 kg, med en precision om 10 gram. Gott så.

Rubicson bagagevåg

Cirkapris: 150 kronor

www.kjell.com