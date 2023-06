Western Digital tvingar ouppdaterade My Cloud-enheter offline

Ett allvarligt dataintrång hos lagringsjätten Western Digital i våras fick allvarliga konsekvenser. Kunder låstes ute från sina molnsynkade lagringsenheter, och dessutom påstod sig angriparna ha kommit över känsliga uppgifter från företaget och dess kunder.

Nu uppmärksammar Bleeping Computer vad som verkar vara en uppdatering i Western Digitals säkerhetspolicy. Från den 15 juni krävs att företagets lagringsenheter har uppdaterad firmware för att de ska kunna logga in på företagets molntjänster. Ändringen omfattar såväl My Cloud som My Cloud Home-enheter och du kan hitta en fullständig lista på tillverkarens hemsida.

Påverkade enheter med utdaterad firmware behöver uppdateras för att komma åt Western Digitals molntjänster. Innan dess är endast lokal åtkomst möjlig, skriver företaget.