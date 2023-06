Zenwifi AX Mini XD5: En välkommen uppgradering av mesh-routern

Sammanfattning Expertbetyg Fördelar Snyggt, kompakt och behändigt

Goda prestanda och räckvidd

Många smarta bonusfunktioner

God detaljkontroll Nackdelar Inte lättaste routern att administrera

Backhaul går ner ibland

Få fasta portar Omdöme Asus har utökat räckvidd och kapacitet, och nya mini-meshen är klart bättre på det viktigaste än föregångaren. Det kan vara en utmaning att få ut det mesta ut routern med dess många funktioner och inkonsekventa gränssnitt, men sätter du dig in i det är det värt det.

Den viktigaste fördelen med wifi 6 över wifi 5 är räckvidden. Att få snabba hastigheter med svagare antennsignal och störningar gjorde att räckvidden med bibehållet hög hastighet växte med 40 till 50 procent jämfört med wifi 5-routrar, något som gjorde mesh-paket extra intressanta. Du kunde nu klara dig i ett större hem med ett två-pack mesh istället för tre eller flera noder i en liten villa eller stor lägenhet. Mindre krångel att sätta upp, och lägre kostnad.

Det fattade dock inte Asus. Med Zenwifi AX Mini XD4 som jag testade i början av 2022 fick du alla andra wifi 6-fördelar, snabb högsta hastighet, ökad säkerhet i en snygg och funktionsrik liten router, men bara ungefär 15 meter räckvidd per nod med bibehållen acceptabel surfhastighet.

Det har Asus rättat till i uppföljaren Zenwifi AX Mini XD5. Nu kan jag ställa min andra nod två rum från centralenheten och får fortfarande stabila hastigheten över trådlös backhaul på över 200 Mbit/s, vilket gör att du obehindrat kan ladda ner, surfa och strömma högupplöst. Topphastigheten till en laptop med 2×2-mottagare vid ideala förhållanden, cirka tre meter från routern i samma rum, är fortfarande på ungefär 800 Mbit/s över 5 GHz.

Stor är den inte. Det är på gott och ont. Enheterna är diskreta att placera ut, men de blir också ganska varma där de står. Mattias Inghe

Mer bandbredd, men inte snabbare

Vid konfiguration kan du välja mellan att ha samlat ssid för 2,4 och 5 GHz och låta routern bestämma vad du får, eller dela upp dem och välja själv. Då bandbredden på 2,4 GHz är begränsad till drygt en halv gigabit kan det vara en bra idé att ha den separat, ansluta ett fåtal smarta hemmet-prylar till den långsammare frekvensen, och sedan ansluta datorer och mobiler till 5 GHz, där du har mer bandbredd att röra dig med.

Inte enormt mycket mer, det här är en AX3000-router, och både du och mesh-nätverket får då samsas på 2 400 Mbit/s. Det är en ökning från Zenwifi AX Mini XD4 som bara hade 1 200 Mbit/s på 5 GHz. Så om den ska klassas som ett mesh-nätverk för en eller två personer i en tvårumslägenhet, kan Zenwifi AX Mini XD5 anses vara lämplig för två till tre personer i tre till fem rum. Kanske till och med en balkong eller uteplats, om du placerar andra noden rätt.

Under en veckas test där jag körde två XD5-enheter i mesh som mitt huvud-wifi hemma fick jag stabil drift. Vid ett par tillfällen avbröts backhaul mellan noderna och systemet fick återansluta sig, vilket skedde automatiskt, men tog ungefär två minuter. Lite irriterande, men inget stort problem. Jag som användare växlade lätt över till huvudroutern inställt för den andra nog jag var närmast, och kunde surfa vidare, fast med lägre hastighet.

Dubbla lan på en mesh-nod, en wan och en lan på den enhet du använder som router, Mattias Inghe

Samma form, ny färg

Ett två-pack av XD5 kostar precis under 3 000 kronor. Den säljs också som enskild enhet eller i tre-pack. Tänk efter vad du behöver, du sparar mycket på att köpa rätt mängd från början, istället för att skaffa enskild extra och bygga ut i efterhand.

Den behåller föregångarens kompakta design, kuber med rundade sidor, med alla yttermått under decimetern, två fasta nätverksportar på undersidan, varav en kan användas för wan, och en diskret diod längst ner på framsidan. XD5 är byggda i vit plast istället för svart som i XD4. Vänder jag på en enhet för att plugga in ström och internet-kabel ser jag också en annan skillnad, nya routrarna har fått fästen på undersidan som gör det lätt att montera dem på en vägg. Det gick inte med XD4.

Funktionsmässigt skiljer XD5 sig inte från XD4. Det är samma rika funktionsutbud i mjukvaran som alltid från Asus. Det innebär att du har både vpn-server och vpn-klient, detaljerad qos-kontroll, föräldrakontroll med schemaläggning och innehållsfilter för barnen, mångsidig gästnätverksfunktion och inbyggt virusövervakning på livstid från Trend Micro. Det är den typ av funktion som andra leverantörer tar extra betalt för, men inte Asus.

Diskret statusdiod på framsidan. Mattias Inghe

Att sätta upp och administrera allt kan vara en utmaning. Du kan göra mycket via Asus app, med fler detaljinställningar för nätverk och wifi än hos många konkurrenter, men för full kontroll behöver du ibland logga in i det betydligt rörigare webbgränssnittet. Men det kan det vara värt att utforska och sätta sig in i, då får du ut det mesta av din router.

Specifikationer

Produktnamn: Asus Zenwifi AX Mini XD5 2-pack

Testad: Juni 2023

Kontakt: Asus

Trådlösa protokoll: Wifi 6

Frekvensband: 2,4 GHz + 5 GHz

Wifi-kapacitet: 574 + 2400 Mbit/s

Anslutningar per enhet: 1 st gigabit wan/lan, 1 st gigabit lan

Trådlös säkerhet: Wpa/wpa2, wpa3, wps

Hastighet, 3m*: 820 Mbit/s

Räckvidd per enhet**: 20 meter

Filserver/skrivarserver: Nej/Nej

Övrigt: Gästnätverk, föräldrakontroll, qos, antivirus, vpn-server och klient, stöd för Alexa och IFTTT

Användargränssnitt: Web, app

Fjärradministration: Via app

Storlek inkl. antenner: 9 x 9 x 8 cm

Pris: 2 990 kr (2-pack)

* Mätt på systemets huvudenhet mot laptop med 2×2 wifi 6E

** Längsta avstånd, inklusive två innerväggar, där det behövs en ny mesh-nod för bibehållen surfhastighet på minst 200 Mbit/s.