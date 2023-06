Logitech MX Keys S Combo: Fortfarande kung på skrivbordet

Sammanfattning Expertbetyg Fördelar Hög byggkvalitet och elegant design

Utmärkt komfort och ergonomi

Behändig multianslutning

Många extra funktioner och inställningar Nackdelar En del funktioner kan finputsas

Ganska dyrt Omdöme Klanderfri byggkvalitet, hög lyxkänsla, elegant design, utmärkt komfort och kontroll, och mängder av smarta extra funktioner för att förbättra produktiviteten och förenkla vardagen. Det är svårt att hitta fel på MX Keys S Combo, bara små detaljer som skulle kunna bli ännu bättre. Det går att fila på användarvänligheten för en del inställningar, och priset är högt. Men värt det om du tar ditt hemmakontor på allvar.

För en som mig, som ägnar större delen av arbetsdagen knattrandes på artikeltexter och e-post och klickandes mellan webbläsartabbar och Word är ett bra tangentbord och en bra mus värda sin vikt i guld. 2019 testade jag då nysläppta tangentbordet Logitech MX Keys Plus och musen MX Master 3, skaffade omedelbart mina egna, och har inte känt behov av att leta efter alternativ sedan dess. Tills nu, då både mus och tangentbord har fått en uppgradering.

Logitechs MX-serie är kort och gott det bästa du kan köpa för pengar. Även om det är mycket pengar. Strax under 2 400 kronor i de flesta butiker för det nysläppta kitet som fått namnet MX Keys S Combo. Vill du köpa musen eller tangentbordet separat kostar de 1 290 kronor styck. Så ska du ha bägge spar du lite på att skaffa kombinationen.

Både musen och tangentbordet ansluts till datorn trådlöst, antingen med Bluetooth eller med en medföljande usb-mottagare. Den multimottagare som gamla tangentbordet och musen använder fungerar inte, utan nu är det en ny, Logi Bolt, som gäller. Den funkar likadant, och är färdig-parkopplad till bägge direkt ur förpackningen. Bägge enheterna har en usb c-port och du får med usb a till usb c-kablar, men det är bara för batteriladdning, du kan inte ansluta dem fast till datorn och köra batterilöst.

Det är samma design och konstruktion på årets som 2019 års modell, Mattias Inghe

Drar energi men hanterar det bra

Tangentbordet uppges räcka i tio dagar med bakbelysning på eller fem månader utan, men det beror givetvis på hur hög ljusstyrka du behöver och hur mycket du använder det. Under fyra fulla arbetsdagar med 50 procents styrka på takbelysningen gick jag från 65 till 40 procent batteri. Musen uppges klara 70 dagar på en full laddning, och det har jag ingen anledning att ifrågasätta. I vilket fall som helst är det enkelt att ha en usb-kabel tillhands och plugga in när det behövs.

Efter att ha pluggat in allt installerar du senaste versionen av styrprogrammet Logitech Options, kallat Logi Options+. Med det installerat kan du se batterinivåer, och får också en popup-varkning när det är dags att plugga in en usb c för laddning. Både musen och tangentbordet har också en diod som lyser röda när det är dags.

Options+ finns för både Windows och MacOS. Jag testade det hela på en Windows 11-dator, men det fungerar även på datorer med Windows 10, samt MacOS X 10.15 och framåt.

Komfort i toppklass

Till det yttre är MX Keys S och MX Master 3S nästan identiska med sina föregångare. De har samma design, färg, mått och vikt som tidigare. Tangentbordet är slimmat, med ett stadigt metallchassi med ytor i matt, reptålig mörkgrå plast, och lätt upphöjning i bakkant tack vare en tjockare del med batteri i.

Passar perfekt i handen. Mattias Inghe

Här hittar du det enda jag kan klaga på när det gäller designen; tangentbordet har inte justerbar höjd baktill. Många andra bra tangentbord låter dig fälla ut extra stöd på undersidan för att justera det. Här får jag acceptera den lutning som Logitech ger mig. För mig är den helt rätt från början, men det kan vara en smak- och vanesak. Du får även med ett mycket bekvämt handledsstöd med en bred silikonkudde att placera framför tangentbordet.

Tangenterna har typisk lågprofilig laptopdesign i en aningen mörkare ton, med skönt matt ytbehandlng, men med lite högre slaghöjd än i de flesta du hittar i bärbara datorer. Och med väldigt hög mekanisk kvalitet. Det har precis rätt balans mellan motstånd och följsamhet och tydlig klickkänsla utan att för den delen bli skramligt. I nya modellen har knappljudet blivit aningen mer dämpat.

Knappar för en ny tid

Det nya här är att Logitech har moderniserat en del av funktionsknapparna. Du har en vanlig rad av F1 till F12 som i kombination med fn-knappen ger olika funktion, som kontroll av skärmljusstyrka, bakbelysning i tangentbordet, mediaspelare och volym. Sedan finns några extra kommandooknappar för skärmdump, snabbstart av kalkylator öppnande av kontextmeny (samma som högerklick med musen) och snabblåsning av datorn ovanför sifferknappsatsen.

Dessa kommandon, eller mycket liknande fungerar också om du ansluter till en Mac, och istället för en Windows-logga på en av tangenterna i mederkant har tangentbordet dubbla markeringar för Windows och MacOS-funktioner på en del knappar. Här finns Opt- och kommando-knapp, eller ⌘, vilket alla som har en Mac-dator är väl bekanta med.

Tre knappar som tidigare kontrollerade fönster- och skrivbordshantering har ersatts av snabbknapp för emojis, mute-knapp för mikrofon, och röstinmatning. Viktigare funktioner för denna era av sociala medier och videomöten än att ha en knapp som minimerar ditt aktiva fönster eller växlar skrivbord, vilket ju aldrig är mer än ett musklick bort.

Tre nya knappar: Diktafon/röstinmatning, emoji-meny, och mute för mikrofonen., Mattias Inghe

Perfekt precision, dämpat klick

Musen har större teknisk uppgradering, även om den ser exakt likadan ut som MX Master 3. Den har fått en ny sensor, som ger dig upp till 8 000 punkter per tum i känslighet. Högsta upplösningen är avstängd som standard för att spara batteri, men kan aktiveras i Options+. Med rätt musmatta kan det ge extrem detaljprecision, speciellt på en högupplöst 4k-skärm.

Logitech har också jobbat på att dämpa det skarpa klickljudet i musknapparna. Står S för Silent? Kanske, det är inget officiellt som säger det, men både musen och tangentbordet har fått S i namnet, och låter mindre än tidigare.

Musen har ergonomisk design för höger hand, med perfekt passform för en halvstor hand och en bred bas att vila en tumme på. Den glider lätt på en bordsyta, och den matta nästan gummiliknande ytan är utmärkt bekväm att greppa, och blir inte svettig efter ett långt arbetspass.

Extra knappar och hjul

Du får sex musknappar, de tre vanliga upptill och tre på sidan som kontrolleras med tummen, och dubbla rullhjul, ett upptill och ett på sidan, åter för tummen. Alla extrakontroller är programmerbara, men som standard kontrollerar rullhjulet på sidan sidoscroll eller zoom beroende på program, och knapparna är för fram- och bak-navigering i webbläsare eller ångra- respektive gör om-kommando.

Mus och tagentbord går att anapassa med egna inställngar för installerade program. PC för Alla

Sista tum-knappen är dold i botten där du vilar tummen. Håller du nere den kan du göra svep-gester, och få en del av den funktionalitet som plockades bort från tangentbordet till förmån för andra funktioner, minimering av fönster och växling mellan skrivbord. Det är inget stor risk att du kommer åt tum-kontrollerna av misstag. Under tre år av dagligt användande av föregångaren, med exakt samma knappar, gjorde jag det exakt noll gånger.

Det finns en knapp till på ovansidan, men den ger ingen inmatning, utan växlar mellan två lägen för stora rullhjulet. Stegvis och ändlös, friktionsfri rullning. Med en senare kan du sätta spinn på det tunga metallhjulet och det bara spinner fritt i flera sekunder.

Anslut till tre datorer

Både musen och tangentbordet är som standard anslutna till Bolt-mottagaren men går också att parkoppla till två andra datorer med Bluetooth, som du sedan kan snabbväxla till med ett knapptryck. Har du en PC, en Mac och en Android-surfplatta och vill ha samma mus och tangentbord till alla tre är det inga problem. Även om alla detaljer inte stödjs av Android så funkar de som standard-kontroller. Hade jag önskat mig något vore det att de att musen och tangentbordet var synkade, så att det räckte med att växla på tangentbordet för ett musen skulle hänga med Nu får du trycka en extra gång.

Andra nyheter hittar vi i programmet Logi Options+. Framförallt kan du göra fler inställningar för att anpassa funktionerna på specialknappar nu är tidigare. För det första går det att byta funktion på samtliga knappar i översta tangentbordsraden, förutom de tre som byter anslutning.

Du kan inaktivera vissa tangenter som Caps Lock och Windows-startknapp, om du (som jag) riskerar att komma åt dem av misstag hela tiden. Både mus och tangentbordsknappar kan anpassas till olika funktion för olika program, och om du loggar in i Options+ till ett konto får du molnbackup på allt.

Många möjligheter med Smart Actions. Det kan dock kräva lite tålmodiga studier av exempelmallarna för att få häng på det hela. PC för Alla

Smart snabbkontroll med stor potential

Det finns också en ny funktion som heter Smart Actions, som gör att du kan starta hela grupper av appar, specifika filer, inspelade makron och sparade textsträngar, och en del systemfunktion i Windows som att slå av och på mikrofon, och sedan mappa dessa grupper till en funktionsknapp. Det här är något som bra gaming-tangentbord har gjort i åratal, och som jag ibland har utnyttjat även på vardagligt kontorsjobb. Det är väldigt välkommet att se en tillverkare utnyttja det för produktivitet.

Options+ gör ett bra jobb med att låta användaren få full kontroll över dessa funktioner, även om makro-inspelning och manuell textmatning kan ta ett tag att lära sig och kräver kunskap för att få det hela att fungera. En stor sak saknas som skulle höja värdet, du kan öppna en ny webbläsarflik, men inte enkelt få Smart Actions att öppna en specifik url. Det går att göra med makron, och textkommandon, men kan Logitech lägga till det som förenklad funktion i nästa uppdatering så skulle jag bli väldigt tacksam, det är inte uppenbart hur det går till.

När du lägger femsiffrigt på själva datorn och flera tusen på en bra skärm, så blir inte kostanden för bästa möjliga andra tillbehör en så stor faktor. Snåla inte på mus och tangentbord till skrivbordet, utan skaffa hösta kvalitet även där. Dina fingrar och ditt tålamod kommer att tacka dig. MX Keys S Combo är ett klockrent val både om du sitter på en Windows-pc eller en Mac.

Specifikationer

Produktnamn: MX Keys S Combo

Testad: Juni 2023

Tillverkare: Logitech

Produkttyp: Trådlöst tangentbords- och muspaket

Gränssnitt: Bluetooth LE eller rf med Logi Bolt usb-mottagare

Tangentbordstyp: Lågprofil, 109 tangenter, bakbelyst

Mustyp: Optisk darkfield, upp till 8 000 dpi

Musknappar: 7 st plus 2 st rullhjul

Systemkrav, mjukvara: Windows 7 eller nyare, MacOS X 10.8 eller senare, Linux

Storlek: 43 x 13,2 x 0,7 cm (tangentbord). 8,45 x 12,5 x 5,1 cm (mus)

Vikt: 810 gram (tangentbord), 141 gram (mus)

Pris: Från 2 390 kronor via Prisjakt