Elgato Facecam Pro: 4k-kamera med toppkvalitet

Sammanfattning Expertbetyg Fördelar Utmärkt bildkvalitet

Presterar bra även i halvdant ljus

Funktionsrikt program Nackdelar Stor och tung

Vissa effekter kräver Nvidia-grafik

En del överkänsliga kontroller Omdöme Det är inte den smidigaste webbkameran, och den kostar en hel del. Det tar också tid att lära sig kontrollera den om du vill justera något med medföljande programmet. Det går dock inte att argumentera med slutresultatet. Det här är en pryl värdig Pro i namnet, även om jag knappast kan rekommendera den för alla, utan bara för den som är ambitiös med sitt strömmande eller vloggande.

Läs vårt test av webbkameror

Med allt fler som strömmar professionellt och halvprofessionellt, så är en bra webbkamera en viktig del av datorutrustningen. Vare sig om du vill strömma din gaming på Twitch, livesända på Youtube, eller hålla videomöten i elitklass, så kan det finnas poäng i att se så bra ut som möjligt. En tillverkare som satsar mycket på det där med strömning är Elgato. De gör videofångningskort för att strömma från spelkonsoler och datorer, mikrofoner, stativ, gröna bakgrundsskärmar för professionell maskning och även gränssnitt för att koppla in en dslr-kamera till datorn.

Har du inte en sådan så har de nu släppt proffsiga webbkameran Facecam Pro, en bjässe till webbkamera, som är över 11 centimeter bred och som väger 240 gram. Den är dock rätt så platt, så den är inte så svår att plocka med sig i en väska vid behov. En så stor enhet passar bäst på fasta skrivbordsskärmen, eller på en större laptop. Jag testade Facecam Pro först på min tunna och lätta enkilos 13-tummare. Det fick datorn att tippa över.

Det medföljer ett fäste för att haka fast kameran på en skärm, vilken skruvas fast i ett standardfäste för stativ på undersidan av kameran. Det kan sedan även fungera hjälpligt som ett litet bordsstativ, men är inte tänkt för det. Då skulle det behövs greppvänligt gummi på undersidan. Men för att hänga den på en skärm fungerar det utmärkt. Med lite pillande hänger Facecam Pro stadig och stirrar på mig på skrivbordet.

Skärmfästet kan bli improviserat bordsstativ. Men det är inte det det är byggt för. Skruva dit ett riktigt istället. Mattias Inghe

Knivskarpt och detaljerat

Kameran pluggas in i en usb 3-port i datorn. En typ c till typ c-kabel medföljer, och en thunderbolt 3 eller thunderbolt 4-port i en modern pc är ett utmärkt alternativ. Annars går det bra med vilken usb 3-port som helst som har 7,5 watts uteffekt eller mer. Efter en snabb plug-n-play-installation kan jag starta valfri uvc-kompatibel videotjänst som helst, som Teams, Zoom, Facetime eller Google Meet, och sända mitt ansikte till världen i ruskigt högupplöst form. Varenda por och näshår syns, så det gäller att snygga till sig först, gnugga sömn ur ögonen dra en kam genom håret.

Du får upp till 4k-upplösning och 60 Hz bildfrekvens. Det är också lätt att välja 720p eller 1080p-bild och 30 Hz istället, om du behöver spara bandbredd. Eller batteri på laptopen, det kan ta upp rätt så mycket ram-minne och processorresurser att strömma högupplöst.

Med äkta, rörlig optik, stor bländaröppning och stor sensoryta får du ställbar fokus, och bra ljusintag för relativt brusfri bild även om ljusförhållandena inte är de bästa. I mitt arbetsrum är dessa konstant usla, med ljus från en skrivbordslampa och glöden från skärmen som enda ljuskällor. Det räcker för att ge en bild som endast ger vagt brus i mörka ytor i bakgrunden av bilden, och knivskarp fokus på mig, samt helt släpfri bild i både 30 och 60 Hz.

Logitechs Streamcam som referens visar hur bred, men platt, Streamcam Pro är. Mattias Inghe

Med en bra ringlight eller annan belysning (som Elgato också har) går det att komma väldigt nära studiokvalitet från skrivbordet hemma. Jag testade även i bättre ljusförhållanden på min svajiga laptop vid ett fönster med infallande dagsljus, och de få problem jag hade med brus är som bortblåsta.

Känsliga kontroller, men många

Efter att ha pluggat in kameran uppmanar installationsinstruktionerna att jag ska ladda hem programmet Camera Hub från Elgatos supportsidor. Url:en i snabbstartguiden pekar dock fel, så jag får leta mig till produktsidan på Elgato.com och gå in på rätt supportsidor den vägen för att hitta rätt. När jag väl hittar den är programmet sedan lätt att installera. Det lägger sig som ett autostart-program i Windows och kan nås via aktivitetsfältet.

Med Camera Hub får du tillgång till detaljerad kontroll på din bild. Den lägger sig som en virtuell webbkamera mellan kameran och andra appar och här kan du zooma in digitalt, panorera och tilta bilden (om den är inzoomad), sköta fokus, justera vitbalans, exponering, kontrast och färgmättnad. Det kräver en lätt hand och instinktiv känsla för vad som ser rätt ut, då reglagen ger rätt så stort utslag bara jag petar den en pixel eller två åt vardera håll.

Usb-porten på baksidan ger klara instruktioner för vad som gäller strömmässigt. Men inte datamässigt, 5 gigabits usb 3 är minimikrav. Mattias Inghe

Eller så bockar du i automatik på alla punkter och låter Camera Hub justera allt åt dig. För det mesta blir resultatet pålitligt bra. Du får också möjlighet till manuell fokus och inställningar för autofokus. Sitter du på fast avstånd från kameran så kan det vara en bra idé att sätta den på fast läge, då den annars har en tendens att hopa runt lite kort ett par sekunder under fokusering, vilket kan vara lite störande.

Mer, med rätt grafikkort i datorn

Camera Hub har också en extra flik med namnet Effekter. Där går det att spegla bilden, eller flippa den upp och ner. Praktiskt om du har en stativupphängd kamera som du vill montera upp och ner. Sedan finns funktionen AI Background, som Elgato aktiverar i datorer med Nvidia RTX-grafikkort, 20-serien eller senare. Den utnyttjar grafikkortet i datorn för smart avmaskning och kantdetektering av förgrundsobjektet, vanligtvis du, och kan sedan byta ut bakgrunden eller göra den suddig.

Det är klart snyggare att göra det här än med likande filter i Zoom och Teams. Men för verklig proffskvalitet så behöver du fortfarande en greenscreen, och göra chroma key-avmaskning i ett bra streaming-program. Du behöver också separat mikrofon, någon sådan är inte inbyggd i Facecam Pro.

Mycket att ställa in. Det kan ta tid att lära sig vad som funkar för just dina förutsättningar. Mattias Inghe

En intressant detalj är att Facecam Pro har inbyggt flash-minne. Du kan spara dina inställningar från Camera Huv, allt från zoom och exponering till val av bakgrund, lokalt i kameran. Flyttar du den mellan ett par olika datorer så plockar den upp dina val, så länge programmet är installerat på bägge.

Priset kan ta emot

Facecam Pro har ännu inte dykt upp i svenska butiker, men ska vara på gång under sommaren. Vill du ha en direkt så går det att köpa en direkt från tillverkaren, på deras produktsida för kameran för EU. De levererar utan problem till svenska kunder. Priset är kännbara 350 Euro eller lite drygt 4 000 kronor med dagens växlingskurs. Elgato tar i alla fall inget extra för frakten.

Är det värt pengarna för en ambitiös streamer? Absolut, men den som är det har nog redan en proffsig dslr-kamera. Med Facecam Pro behöver du dock inte investera i det och krångla med datoranslutning för att komma igång och strömma som förebilderna på Twitch.

Met lite trixande med exponeringsinställningarna och Nvidia RTX-stödd maskning ser det nästan proffsigt ut. Jag behöver dock desperat bättre ljus där jag sitter. Och en kavaj. Mattias Inghe

Specifikationer

Produktnamn: Elgato Facecam Pro

Testad: Maj 2023

Tillverkare: Elgato

Upplösning: Upp till 3 840 x 2 160 bildpunkter @ 60 fps

Upplösning stillbild: 3 840 x 2 160 bildpunkter

Bildvinkel: 90 grader

Anslutning: Usb typ c

Systemkrav: Usb 3-port, Windows 10, MacOS 11 eller senare, Nvidia RTX-grafik för vissa effekter

Program på svenska: Ja

Övrigt: UVC-kompatibel, skärmfäste medföljer

Mått: 11,6 x 7,9 x 3,8 centimeter

Vikt: 240 gram

Pris: 349,99 Euro (ca 4 089 kronor) hos Elgato