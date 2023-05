Asus Zenscreen MB249C: Mångsidig bärbar 24-tummare

Sammanfattning Expertbetyg Fördelar Litet, mångsidigt skrivbordsstativ med unika alternativ

Robust inbyggt stöd för bärbar användning

Usb-c för enkla anslutningar

Bra bildkvalitet Nackdelar Saknar ytterligare anslutningsmöjligheter

Endast 1080p-upplösning

Lite dyr Omdöme Asus Zenscreen MB249C:s ovanliga design är inte billig men ger en verkligt användbar mångsidighet.

Pris vid testtillfället

$349.99

Bärbara bildskärmar marknadsförs för att kunna tas med på resan, men i själva verket lämnar de flesta aldrig hemmet eller kontoret. Många köper inte bärbara bildskärmar för att de är lätta att ta med sig, utan för att de är mångsidiga och enkla att använda helt enkelt.

MB249C:s specifikationer är genomsnittliga för en 1080p-kontorsskärm. Den förbättrar den typiska uppdateringsfrekvensen på 60 Hz och levererar istället upp till 75 Hz och ger stöd för Adaptive Sync.

Matt Smith

Men låt oss prata om elefanten i rummet. Asus Zenscreen MB249C är en “bärbar” bildskärm, men den mäter 24 tum och väger över 2 kilo. Asus tänker sig den här skärmen som en bärbar bildskärm för kontor och hemmakontor. Den kanske inte är lämplig för resor, men det finns fortfarande situationer där det är praktiskt att flytta en skärm runt i ett utrymme. Hemma kan du ha två hemmakontor utan två bildskärmar. På kontoret kan du ta med den till möten om du behöver hålla en presentation.

Asus Zenscreen MB249C levereras med ett fästbart kickstand-stativ. Matt Smith

Zenscreen levereras med ett stativ som kan fästas på baksidan av ett skrivbord istället för ovanpå det, vilket gör Zenscreen MB249C enkel att använda som en andra bildskärm i alla hemmakontor. Stativet är litet men ändå funktionellt och kan justeras i höjdled, lutas och vridas. Det kan också roteras 90 grader till porträttläge.

Det medföljer också två alternativ till stativet: ett fällbart stöd och en hängare. Stativet fälls ut från baksidan av skärmen för att stödja den, vilket gäller för de flesta bärbara skärmstativ. Hängaren, som Asus kallar en “partition mount”, är utformad för att hänga från en halvhög vägg och fungerar effektivt som ett väggfäste som placerar skärmen i linje med en vägg i ett bås. Jag har inget bås på mitt hemmakontor, så jag kunde inte ge det här alternativet ett försök.

MB249C:s design är ovanlig men smart. Det är en nisch, men en som många kommer att uppskatta.

Funktioner och menyer

Asus Zenscreen MB249C erbjuder en mängd olika förinställda bildlägen och kontroll över aspekter av bildkvalitet som färgtemperatur och hudton. Intressant nog har den också en “Shadow Boost” som kan användas i spel för att göra fiender i mörka områden lättare att lägga märke till.

Det betyder inte att justeringarna av bildkvaliteten är omfattande. Det finns ingen gammajustering och färgtemperaturjusteringen är begränsad. Många bärbara skärmar erbjuder dock bara justering av ljusstyrka och kontrast, så MB249C ligger helt klart över genomsnittet.

Designen är ovanlig men smart. Det här är en nischad produkt, men en som många kommer att uppskatta.

Asus Zenscreen MB249C anslutningsmöjligheter och portar. Matt Smith

Anslutningsmöjligheterna är mer vardagliga. Skärmen har stöd för usb-c-ingång via Displayport Alternate Mode tillsammans med hdmi 1.4, men det är allt. Bildskärmen saknar usb-a, vilket är lite synd. Du som vill ansluta via usb-c bör notera att monitorn stöder upp till 60 watt strömförsörjning och, i mitt test, kommer att kräva det för att fungera enbart via usb-c-kontakten. Monitorn fungerar givetvis med en bärbar eller stationär dator som inte skickar ut tillräckligt med ström via usb-c när skärmens egna strömkabel är ansluten.

De klena inbyggda högtalarna är en besvikelse, men de är typiska för en kontorsskärm.

Bildkvaliteten

Asus Zenscreen MB249C är inriktad på kontorsproduktivitet och gör få specifika påståenden om dess bildkvalitet. Det lämnade mig med låga förväntningar, som till min förvåning överträffades med råge.

Ljusstyrkan ligger på respektabla 264 nits vilket, även om det inte är fantastiskt, är genomsnittligt för en bärbar bildskärm och ganska bra för en typisk kontorsmonitor. Den kan dock verka lite dimmig nära ett solbelyst fönster. Asusskärmen levererar överraskande bra kontrast med ett maximalt kontrastförhållande på 1380:1. Det ligger i den övre delen av vad jag förväntar mig av bildskärmar med en ips-panel och utan avancerad bakgrundsbelysningsteknik, som mini-led.

Men bli inte för exalterad. Skärmen har fortfarande problem med vissa skuggdetaljer, särskilt när du tittar på filmer med mycket mörka scener, som till exempel The Batman. Kontrastförhållandet är dock högre än hos de flesta konkurrenterna och ger en bättre känsla av djup.

Färgomfånget är inte heller dåligt, med 100 procent av sRGB-färgomfånget och 81 procent av dci-p3. Detta är inte tillräckligt för att betraktas som en “wide gamut”-skärm, och inte tillräckligt för många innehållsskapare som vill redigera foton eller video, men det är några procent bättre än de flesta alternativ. Bildskärmen har behagliga, livfulla färger.

Brister i skärpan

Skärpan är en nackdel, eftersom skärmen endast har 1080p-upplösning med en pixeltäthet på 93 pixlar per tum. Många kontorsskärmar i den här prisklassen har 4k-upplösning. Det är ett märkbart gap och Asus Zenscreen MB249C ser pixlig och oskarp ut bredvid 4k-alternativ.

På det hela taget ger Asus Zenscreen MB249C dock utmärkt bildkvalitet för sitt avsedda ändamål. Den är tillräckligt ljusstark och levererar imponerande kontrast, färgomfång och färgnoggrannhet. Den enda minustecknet i testprotokollet när det gäller bildkvaliteten är upplösningen.

Asus Zenscreen MB249C har inte stöd för hdr. Det är väntat, eftersom skärmens maximala ljusstyrka ligger långt under vad som krävs för en acceptabel hdr-upplevelse. Att öka ljusstyrkan till nivåer som är lämpliga för hdr ökar också strömförbrukningen, vilket inte skulle passa bra med bildskärmens usb-c-anslutning.

Även om Asus Zenscreen MB249C är avsedd för produktivitet, erbjuder den en något förbättrad uppdateringsfrekvens på 75 Hz och Adaptive Sync-stöd för smidig bildhantering i spel. Adaptive Sync fungerade bra med skärmen ansluten till ett AMD-grafikkort. Jag hade inte möjlighet att testa skärmen med Nvidia G-Sync.

Asus Zenscreen MB249C är en ovanlig men användbar skärm för hem och kontor. Dess udda design, med flera stativalternativ, gör den lätt att ta med sig runt i hemmet eller på kontoret. Den ger också bra bildkvalitet med tillräcklig ljusstyrka och stark färgprestanda. Priset är lite i överkant för en 1080p-skärm, men det är inte orimligt. MB249C är också ett utmärkt val för en andra bildskärm, eftersom den erbjuder flera sätt att montera och rikta den tillsammans med din primära bildskärm.

Fakta Zenscreen MB249C

Tillverkare: Asus

Pris: 5 516 kronor hos Computersalg

Bildstorlek: 23,8-tum widescreen

Upplösning: 1920 x 1080

Typ av panel: IPS LCD

Uppdateringsfrekvens: 75Hz

Adaptiv synkronisering: Ja, AMD Freesync

HDR: Nej

Portar: 1x usb-c med Displayport Alternate Mode och 60 watts strömförsörjning, 1x hdmi 1.4, 1x 3,5 mm ljudutgång

Justering av stativ: Höjd, svängning, lutning

VESA-montering: Ja, 100 x 100 mm

Högtalare: Ja, 2x 1-watt



Översatt och bearbetad av Mikael Lindkvist