HP Dragonfly G4: Lätt och lyxig jobb-laptop

Sammanfattning Expertbetyg Fördelar Tunn, lätt och välbyggd

Behaglig skärm och bra ljud

Flera smarta extra funktioner

Lysande batteritid Nackdelar Inga topp-prestanda

Begränsande skärm

Fortfarande ganska dyr Omdöme Från smart närhetssensor till extra artificiell intelligens för webbkameran – HP Dragonfly G4 bjuder på lyx i små extra funktioner, och inte bara i design och byggkvalitet. Den är bara halvsnabb och har inte bildskärm för mer än kontorsjobb, men inom sitt tänkta användningsområde är det väldigt mycket kvalitet här. Lysande batteritid gör att den förtjänar rekommendation.

De lättaste datorerna från HP har under senaste åren inte hittats i deras lyxigt designade Envy- eller Spectre for konsumenter, utan antingen i billigare Pavilion Aero för konsumenter eller på företagssidan, med påkostade Elite Dragonfly. Jag testade Elite Dragonfly G3 så sent som i höstas, och redan nu har HP kommit med en uppgradering. En snabb övergång till senaste generationen Intel-processor för att vara en business-modell.

De skippar Elite i namnet och nya datorn heter bara Dragonfly G4, men för övrigt är det inga större skillnader på konceptet. Det är tunt, lätt, lyxigt byggt och med extra fokus på säkerhet och användarvänlighet. Med ett chassi i magnesium, varav 90 procent uppges vara återvunnen, mjukt rundade kanter och en vikt på inte mer än 1,19 kilo är det en ytterst behaglig och bekväm dator att både bära runt på och låta slinka ner i en väska.

Skärmlocket fäller du lätt upp med en hand och under det sitter en halvmatt skärmyta som gör ett utmärkt jobb med att eliminera irriterande reflexer, och ger en behaglig bild att titta på. Med en 13,5 tums skärm i 3:2-format känns ytan väl utnyttjad. Då är det fortfarande lite extra marginal kvar ovanför och under skärmen. Det ger datorn intressanta yttermått, den är bred som en kompakt 13-tummare, men lång som en 14-tummare.

Det gör att det är mycket utrymme på höjden för tangentbord och mus, och HP utnyttjar det med ett tangentbord utan större kompromisser och en stor musplatta. Det är hög kvalitetskänsla i knapparna, utmärkt muspekarkontroll och tydlig bakbelysning. Trots jämförelsevis låg slaghöjd är det en skön känsla att skriva, tack vare högklassig mekanik. Tangentbordet uppges också vara spillsäkert, vilket alltid är ett plus. Jag har dock inte vält en kaffekopp över den och sett efter själv.

Breda diffusa reflexer i matt skärm eller skarpa, hårda reflexer i blank skärm? Jag föredrar det första, som här. Mattias Inghe

Skärm och prestanda ger Office-fokus

Dragonfly G4 är byggd för att vara ett mobilt kontor, och för Office-jobb, surf, e-post, videokonferens och enklare mediauppspelning fungerar den klockrent. Datorn är behaglig att sitta och jobba på, och förutom att du får sitta hukad över en lågt placerad liten skärm så ser den bra ut, med ögonvänlig flimmerfri bild och distinkta men neutrala färger. På 13,3 tum räcker dess 1920×1280 bildpunkter bra, förutom om du vill använda vissa komplexa program, där gränssnittet tar upp för mycket plats.

Skärmen är av ips-typ och har perfekta betraktningsvinklar, jämn ljusfördelning, god ljusstyrka för både inom- och utomhusbruk, jämn ljusfördelning och färgmatchning mot srgb. Mer färgomfång finns i panelen, men bara marginellt, och HP garanterar ingen färgkorrekthet utöver det. Eftersom det här är en business-dator från HP så finns det olika konfigurationsalternativ med olika prislapp, och inga av dem är särskilt låga. HP valde att skicka mig en av de enklare modellerna.

Den har Intel Core i5-processor, 16 gigabyte ddr5-minnen och en snabb 512 gigabyte ssd. Processorn är närmare bestämt Core i5-1335U, med två snabba Performance-kärnor och åtta långsammare Efficient-kärnor. Det gör den bra att multitaska på och göra enklare uppgifter, och enstaka enkärniga operationer som att ladda och visa en tung webbsida eller ett stort dokument går snabbt. Delvis också tack vare snabb ssd och snabb wifi 6e-uppkoppling. En del annat som krävande foto- och videoredigering är lite mer än vad datorn mäktar med. Då hade det också varit tacksamt med en 1440p-skärm.

Behaglig skärm, lika behagligt tangentbord. Mattias Inghe

Extrafunktioner med toppkvalitet

HP:s rekommenderade pris på 19 000 kronor är fortfarande ganska högt för de specifikationerna, men du får betala extra för företagsinriktade datorer. Du får Windows 11 Pro, och ett gäng extra säkerhetsfunktioner på hårdvarunivå i systemet. De flesta av dessa är till för it-avdelningen på ditt jobb, men köper du en för att använda privat så får du glädje av en precis och mycket pålitlig närhetssensor som kan ställa in att antingen släcka skärmen eller låsa datorn helt när du går ifrån den.

Webbkameran är också utmärkt. Den har stöd för upp till 1440p-video, med ren, välbalanserad bild med god skärpa och varken brus eller släp och lagg i bilden. HP har också ett program som med hjälp av smart bildanalys förbättrar vad andra ser av dig, optimerar ljus och färger samt justerar inramning. Det kan även maska bort bakgrunden och lägga på oskärpa eller bakgrundsbild. En knapp på tangentbordet kontrollerar tillgång till kameran, dels genom att stänga av den, dels med ett fysiskt men elektroniskt styrt linsskydd.

Med högtalare både på undersidan och uppåtriktade ovanför tangentbordet får du en rik, detaljerad och luftig ljudbild, som lyfts av ljudförbättringsrutiner signerade Bang & Olufsen. I standardläge ska den känna av typen av användning med ai och anpassa sig, men det funkar bäst enbart för film. För bättre stereoljud när jag vill skvala Spotify medan jag jobbar så får jag gå in i appen HP Audio Control och välja equalizer för musik manuellt. Här hittar jag även funktioner för att få bättre ljud i mikrofonen vid videosamtal, men det låter bra även utan extra brusfilter.

Datorn är så tunn att usb-porten får expanderas med utfällbar lucka för att få plats. Mattias Inghe

Sval, nästan tyst, och långlivad

Datorn brusar ovanligt lite. För det mesta går den helt fläktlös, men när hårdvaran belastas så kan fläktar dra igång, med ett dämpad ljud som ligger under snittet för en Windows-dator. Det hade varit bra med möjlighet att köra Dragonfly G4 helt tyst. Det kunde man för några generation sedan med vissa av Intels Core-processorer, men den tiden är tydligen förbi, och nu är det bara Apple som ger den möjligheten. Däremot kan andra datorer köras i fläktlöst läge med begränsad prestanda, men det valet hittar jag inte här.

Det trots att processorn både är sval och strömsnål. Skärmen håller också onödig strömförbrukning nere och med ett batteri på 68 wattimmar räcker det för tung drift och hög ljusstyrka i över två timmar. Du kan också få över ett dygn med passiv drift, dämpad skärm och sporadiskt surfande och mejlande. Det är mycket bra, och gör datorn extra värdefull som mobilt kontor. Ska du ändå för säkerhets skull ha med dig strömadapter så är den relativt liten. Den pluggas in i en av datorns två thunderbolt 4-portar. Utöver det får du en usb a-port och hdmi-utgång.

Du får vänta lite med att rusa ut och köpa en Dragonfly G4, då den blir klar för förbeställning i HP:s webbutik först inom några veckor och inte levereras till kunder förrän mitten av juli. Då kommer den också gå att köpa i butiker. Men är det en bekväm, pålitlig och ytterst mobil jobb-laptop du är ute efter så kan den vara värd att vänta på.

Med mycket precisa närvarosensorn kan du lätt ställa in säker låsning av datorn när du tar en paus. PC för Alla

Specifikationer

Produktnamn: HP Dragonfly G4 819T2EA#UUW

Testad: Maj 2023

Tillverkare: HP

Processor: Intel Core i5-1335U, 2 st Performance upp till 5 GHz + 8 st Efficient upp till 3,7 GHz

Grafik: Intel Iris Xe

Minne: 16 GB lpddr5

Lagring: 512 GB ssd

Bildskärm: 13,5 tum halvmatt ips, 1920×1280 bildpunkter, multitouch

Webbkamera: 1440p, ir för Windows Hello

Anslutningar: 2 st thunderbolt 4, usb 2 gen 1 typ a, hdmi, headset

Trådlöst: Wifi 6e, bluetooth 5.3

Operativsystem: Windows 11 Pro

Övrigt: Närhetssensor, fingeravtrycksläsare

Ljudnivå: 0-36 dBa

Batteritid: 3 tim 40 min (hög belastning, full ljusstyrka), ca 25 tim (låg belastning, låg ljusstyrka)

Storlek: 29,74 x 22,1 x 1,64 cm

Vikt: 1 kg

Rek. pris: 19 000 kr



HP Dragonfly G4 börjar säljas på HP.se under sommaren.

Prestanda

Cinebench R23, cpu: 7 536 poäng

Cinebench R23, cpu en kärna: 1 701 poäng

Geekbench 6, cpu: 8 574 poäng

Geekbench 6, cpu en kärna: 2 261 poäng

Geekbench 6, grafik: 12 174 poäng

Disk, läsning: 5 041,4 MB/s

Disk, skrivning: 3 688,19 MB/s