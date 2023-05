Sammanfattning Expertbetyg Fördelar Utmärkta prestanda

Härlig, stor skärm

Bra spelupplevelse Nackdelar Medelmåttigt ljud

Medelmåttig batteritid

Kräver prenumeration på en streamingtjänst för storspelen Omdöme Att spela på en Chromebook verkade vara en omöjlighet tills nu. Att koppla ihop Acer Chromebook 516 GE med en streamingtjänst som Nvidias Geforce Now ger mycket imponerande resultat. Det är en kraftfull enhet med massa prestanda att bjuda på som markerar början på en ny era för Chromebooks.

Pris vid testtillfället

$649.99

Det har på senare tid funnits en trend med nya Chromebooks som riktar sig till gamers. Tidpunkten för detta kan kännas lite suspekt, eftersom Google stängde sin spelströmningsplattform Stadia i januari 2023, men det finns fortfarande gott om andra bra spelströmningstjänster tillgängliga, plus en rad Android-appar som kan köras på Chromebook.

Acers bidrag heter Chromebook 516 GE, där ‘GE’ står för ‘Gaming Edition’. Men kan den klara sig mot konkurrenterna i denna nya sektor? Här är PC för Allas recension av Acer Chromebook 516 GE.

Design och konstruktion

516 GE är byggd för spel, så det är logiskt att detta inte är en liten och kompakt Chromebook. Aluminiumchassit mäter 357 mm x 250 mm x 21 mm och väger 1,7 kg.

På det här utrymmet finns det plats för en 16-tums ips-skärm, fyra högtalare, ett fullskaligt tangentbord (med programmerbar belysning) och en stor styrplatta. Det finns också ett hyfsat urval av portar, i vilka du kan koppla in en bildskärm, spelkontroller, Ethernet-kabel eller annan kringutrustning.

Martyn Casserly

Färgschemat Iron är coolt och undviker de ofta grälla mönster som vi har sett på bärbara datorer avsedda för spel. Två stora fläktutblås sitter under skärmen för att hjälpa till att avleda värmen och hålla det drägligt när du är mitt uppe i hektiska spelsessioner.

Martyn Casserly

Det relativt lätta chassit och den attraktiva färgen innebär att när du inte kämpar mot de framryckande horderna kan Acer leva ett dubbelt liv som en vanlig Chromebook som inte skulle se fel ut på ett möte. 516 GE känns hållbar och professionell, och tar inte död på dina axlar när du har den i ryggsäcken. Ingen dålig kombination.

Skärm och högtalare

Om du är seriös med ditt spelande behöver du förstås ha en bra skärm med snabb uppdateringsfrekvens, och på dessa punkter levererar Chromebook 516 GE. Acer har utrustat enheten med en 16-tums lcd ips wqxga-panel (wow, det är många bokstäver) som har en upplösning på 2560 x 1600 och en uppdateringsfrekvens på 120 Hz.

Martyn Casserly

Den knivskarpa skärmen har tillräckligt med utrymme för att återge de många rörliga aspekterna i dagens storspel, men också månadssiffrorna från ett Excel-kalkylblad när det är dags att arbeta. Du kommer inte att hitta många Chromebook-skärmar som kan byta mellan spel och arbete så sömlöst.

Färgerna är väl representerade – skärmen har 100 procent srgb-täckning, så du får mycket detaljerade toner. Dessutom gör bildförhållandet 16:10 att skärmen är lite högre än de 16:9-paneler som du vanligtvis hittar på en Chromebook. Rullande bilder är också smidiga, och den höga uppdateringsfrekvensen ser till att du inte missar viktiga element när du spelar.

Om du vill ta med dig dina äventyr in i trädgården eller i starkt upplysta rum bör den maximala ljusstyrkan på 370 nits vara precis tillräcklig, men 516 GE passar definitivt bättre när du är inne.

En nackdel är att det inte finns någon pekskärm på den här Chromebooken. Om du gillar att spela Android-spel kan detta vara ett litet problem. Men den tunnare panelen hjälper till att hålla vikten nere, och huvudfokus här ligger på spelstreamingtjänster, för vilka du ändå behöver ansluta en handkontroll.

Ljudet kommer från fyra högtalare, med galler placerade på vardera sidan av tangentbordet och på enhetens undersida. Du kan få ut en hyfsad volym ur dem, men ljudet är inte uppslukande. Jämfört med 3d-effekten på många dedikerade högtalarsystem låter det ganska platt.

Det finns dock ett 3,5 mm-hörlursuttag, så du kan ansluta externa högtalare för att förbättra ljudet, eller sätta på några spelhörlurar för att få den där uppslukande upplevelsen.

Tangentbord och styrplatta

Det fullstora tangentbordet på Chromebook 516 GE är mycket bekvämt att använda, även om det är ganska mjukt och saknar ett visst mått av taktil respons som vissa spelare kanske föredrar. Jag tyckte dock inte att detta var något problem och det fungerar bra för såväl arbete som spelande.

Martyn Casserly

Något som tydlig markerar att det är en spelfokuserad bärbar dator är den färgstarka RGB-bakgrundsbelysningen, som gör att du kan välja vilken färg som ska visas under tangenterna.

Acer har också förstärkt belysningen runt W-, A-, S- och D-tangenterna som ofta används för att röra sig i spel. Du kan inte ställa in specifika färger för vissa tangenter, men att ha en icke-vit tangentbordsbakgrund när du spelar i mörker är ganska häftigt på en Chromebook.

Martyn Casserly

Styrplattan har en bra storlek och reagerar snabbt på gester. Du bör förmodligen investera i en spelmus om du tänker spela FPS- eller strategispel, men för vardagliga aktiviteter är styrplattan solid.

Portar, anslutningsmöjligheter och webbkamera

Acer har utrustat Chromebook 516 GE med en mängd portar som kan användas för att förbättra spelupplevelsen.

På flankerna hittar du 2x usb-c 3.2-portar, en 2,5G gigabit ethernet-port (för trådbundna internetanslutningar när du streamar spel), en hdmi-port (för att ansluta en tv eller monitor) och en usb-a 3.2-port (för allmän kringutrustning). Det omfattande portutbudet är en av de främsta styrkorna hos 516 GE.

Martyn Casserly

Den bärbara datorn har också wifi 6e-funktioner och bluetooth 5.2, så den är så uppdaterad som den kan vara. Detta bör innebära att enheten är väl framtidssäkrad.

Den inbyggda webbkameran når upp i 1080p och gör ett hyfsat jobb med att hålla bilden ren. Det är inte det bästa jag har sett, men långt ifrån det sämsta. Så om du bara vill ha något för lite videokonferenser så klarar den av jobbet.

Martyn Casserly

Specifikationer och prestanda

Chromebooks har ofta ganska enkla specifikationer, eftersom Chrome OS inte kör så många lokala appar och tenderar att fokusera på webbaserade uppgifter.

Acer håller dock inte tillbaka med 516 GE, den drivs nämligen av en 12:e generationens (Alder Lake) Intel Core i5-1240p-processor med 12 kärnor. Denna backas upp av en integrerad Intel Iris Xe GPU, 8 GB LPDDR4X ram-minne och en 256 GB ssd. Avsaknaden av en dedikerad gpu kan tyckas vara ett problem, men den utmärkta spelprestandan tyder på motsatsen.

Jag provade den gamla Android-favoriten Asphalt 9: Legends, och 516 GE levererade en flytande och visuellt tilltalande upplevelse. Det fanns inget hackande och min PS4-handkontroll som var ansluten till Chromebooken via bluetooth gav snabbt och exakt svar.

Genom att prenumerera på Nvidias molnspelplattform Geforce Now fick jag tillgång till mer komplexa titlar, där 516 GE återigen visade sig ge en stadig och problemfri upplevelse. Google och Acer har gått samman för att erbjuda alla som köper Chromebook 516 GE en tre månaders gratis provperiod på Ultimate-nivån, så du kommer att vara igång direkt.

Det är verkligen imponerande hur långt tekniken har kommit på kort tid, med stora pc-spel som renderas perfekt på en Chromebook, tack vare att Nvidia Geforce Now gör det tunga jobbet på serversidan. Förutom gratisdemonstrationer fanns det även nya och klassiska spel som du kan köpa, plus möjligheten att ansluta dina Steam-, Ubisoft-, GOG- och Epic-konton och få tillgång till dina redan köpta spel (förutsatt att de också finns tillgängliga på Geforce Now).

Martyn Casserly

Självklart behöver du en stark internetanslutning för att hålla prestandanivåerna höga, men ethernetporten innebär att du inte behöver förlita dig på wifi. Med det sagt tyckte jag att de trådlösa hastigheterna var tillräckligt snabba för att klara vissa grafiskt krävande spel med lätthet.

Det fanns en och annan hake i och med att knapparna på kontrollen inte riktigt stämde överens med kommandona hela tiden, men på det hela taget var upplevelsen mycket positiv. Det bevisar att spelandet på Chromebook äntligen har kommit till sin rätt.

För att få en uppfattning om hur Chromebook 516 GE förhåller sig till andra modeller som vi har testat, satte jag den i några av våra vanliga benchmarks.

Batteri och laddning

Att ha bra prestanda är bra, men om batteriet ger upp efter en kort tid blir det inte mycket spelande. Tack och lov är detta inget problem för Chromebook 516 GE – batteritiden är inte spektakulär, men ändå i linje med många bärbara Windows-speldatorer.

Efter en timmes gediget spelande med fps-liknande spel på Nvidias Geforce Now-tjänst hade batteritiden sjunkit med 20 procent. Det innebär att du bör klara dig på omkring fem eller sex timmars användning. Det faktum att spelservrarna gör så mycket av arbetet innebär naturligtvis att Chromebooken själv kan spara energi, vilket gör den faktiskt ganska konkurrenskraftig mot kraftfullare Windows-speldatorer.

I vårt standardtest för videoslingor, där vi streamar i 1080p med skärmen inställd på 200 nits tills maskinen dör, klarade Chromebook 516 GE acceptabla, om än inte överdrivet imponerande, fem timmar och tio minuter.

Laddningstiderna var också hyfsade, där enheten nådde tillbaka till 21 procent på 15 minuter och 41 procent på en halvtimme. En full laddning tog dock cirka 90 minuter, så se till att koppla in den ett bra tag innan du ger dig iväg.

Programvara

Eftersom det här är en Chromebook körs 516 GE på Chrome OS, det avskalade operativsystemet som ser ut och känns ganska mycket som webbläsaren Chrome.

Med detta i åtanke kan du inte köra Windows- eller Mac OS-program, såvida de inte har en Android-ekvivalent. Även om tillägget av Android-applikationer öppnar upp saker och ting , är det fortfarande lite av ett tärningskast när det gäller att kunna ändra storlek till skrivbordsdimensionerna.

Martyn Casserly

Men så många tjänster har nu webbversioner, vilket gör det enkelt att få arbetet gjort, synkronisera dina framsteg och i allmänhet använda en Chromebook som vilken bärbar dator som helst. Googles egen programvara täcker mycket av det som du får från Microsoft Office, och flera av apparna fungerar offline och laddar upp ändringar när du återgår till en webbanslutning.

Som du kan se av Nvidia Geforce Now-tjänsten som nämndes ovan är det verkligen möjligt i dag att använda kraftfulla appar på en Chromebook utan att ens behöva installera dem lokalt.

Bedömning

Med tanke på de höga priserna på många dedikerade grafikkort innebär Chromebook-principen med att strömma spel istället för att spela lokalt att du kan få tillgång till många stora titlar utan att behöva spendera en förmögenhet.

Acer Chromebook 516 GE sammanfattar detta på ett utmärkt sätt. Skärmen är stor, skarp och färgstark, tangentbordet är bekvämt under långa perioder och har rgb-bakgrundsbelysning, plus att prestandan i alla situationer är så bra som du kan få på någon Chromebook till det här priset.

Men att para ihop den med en spelstreamingtjänst som Nvidia Geforce Now tar spelupplevelsen till nästa nivå. Den är mer lätt än en genomsnittlig 16-tums bärbar dator för spel, medan batteritiden är tillräckligt bra för att stödja en längre spelsession.

Om du vill ha en Chromebook för allmänt bruk finns det gott om mer prisvärda alternativ. Men om du vill ha en Chromebook för spel är detta den du ska köpa just nu.

Specifikationer

Intel Core i5-1240P-processor Dodeca-core 1,70 GHz

Intel Iris Xe Graphics delat minne

16-tums LCD IPS WQXGA-skärm med upplösning 2560 x 1600, 16:10, 120 Hz

8 GB LPDDR4X-minne

256 GB ssd

RGB-tangentbord med anti-ghosting-teknik

Fyra högtalare

Hdmi 2.1

2x usb-c 3.2-portar

2,5G gigabit ethernet-port

Usb-a 3.2-port

3,5 mm hörlursuttag

Wifi 6e

Bluetooth 5.2

Chrome OS

357 mm x 250 mm x 21 mm

1,7 kg

Översatt och bearbetad av Kristian Kask