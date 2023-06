Lenovo Yoga Slim 6 14: Budgetutmanaren

Sammanfattning Expertbetyg Fördelar Höga prestanda på flera kärnor

Välbyggd och bekväm

Högupplöst skärm

Pressat pris Nackdelar Måttligare prestanda på en kärna

Inte så färgstark skärm

Drar snabbt igång fläktar Omdöme Det är inte det senaste och bästa – vill du ha det så kommer det snart från Lenovo. Men vill du ha en stabil och överraskande bra laptop för surf och kontorsjobb, som har ett år på nacken men fortfarande står sig, så har du det här.

Det var länge sedan alla Lenovos Yoga-datorer var helt flippbara med 360-graders-gångjärn för att få pekskärmen i surfplatte-läge. Numera är det en mix av 360-gradersdatorer och vanliga bärbara datorer, men alla är slimmade, lätta och med hög kvalitet för konsumenter. Yoga Slim 6 är i alla fall uppvikbar till 180 grader, så du kan fälla upp den platt på ett bord. Utan pekskärm och pennstöd är det dock ingen större vits med det.

Det är en tunn och lätt laptop med 14-tumsskärm i 16:10-format. Det innebär att den är i stort sett lika bred som en 13,3-tummare i 16:9. Den är stadigt byggd med noggrant sammanfogade aluminiumstycken med matt halvmörk yta, och är överlag bekväm att greppa och bära runt på. Vikten ligger på precis över 1,3 kilo, så den vinner inga troféer för lättvikt, när det finns konkurrenter för runt ett kilo.

Men den är bekväm att bära och behaglig att jobba på. Skärmlocket står stadigt utan svaj, och går lätt att greppa för att öppna med en utstickande flärp upptill som också ger extra utrymme för webbkameran. Den har välbyggt tangentbord med god slaghöjd i knapparna, rätt respons och utmärkt bakbelysning. Under tangentbordet sitter en funktionell men rätt så liten musplatta.

Mycket prestanda för pengarna

Datorn är byggd på en Intel Core i5-processor av tolfte generationen. Det innebär ungefär 10-20 procent lägre prestanda än senaste 13:e generationen för motsvarande processor. Det är en Core i5-1240P, och processorerna i P-klass är ungefär lika snabba som de mer strömsnåla i U-klass ur generation 13.

Matt skärm fri från spegelblanka reflexer. Mattias Inghe

Den processorn har stor potential till höga topprestanda, och detta kan jag också klämma ut ur den i mina benchmark-tester. Den matchar de bästa ultralätta datorerna med nyare processor i flerkärniga mätningar, även om den ligger lite efter på varje individuell kärna.

Så det är ingen brist på datorkraft här. Jag surfar på tunga sajter, multitaskar med videosamtal, Office-dokument och enklare fotoredigering utan att datorn får för mycket att göra. Den blir ofta högljudd i fläktkylningen, så den är rätt så ivrig med att dra igång fläktarna. Men fläktarna är väl konstruerade så tonen i bruset är inte alltför påträngande.

Växla kylningsläge snabbt

I teorin kan datorn köras helt ljudlös, men fläktar drar abrupt igång så fort jag startar Microsoft Word eller öppnar en webbläsare. Eller om systemet laddar ner en uppdatering i bakgrunden. Eller om datorn funderar på att göra det. Eller om den är på kinkigt humör. Det går inte riktigt att kontrollera.

Det finns energi- och prestandainställningar i inställnings- och supportprogrammet Lenovo Vantage, men de handlar mer om att byta prestanda mot batteritid. Dessa går också att nå med ett enkelt tangentbordskommando. En del enkärniga operationer, som att ladda ett tungt pdf-dokument, genererar en viss lagg. Det beror inte på ssd-lagringen som är godkänt snabb.

Dubbla typ c-kontakter, och du kan ladda datorn med bägge. Men bara en är full thunderbolt 4. Mattias Inghe

Du får 16 gigabyte ddr5-ramminne och 512 gigabyte ssd. Det finns ingen plats för lagringsexpansion annat än via usb. För det får du den vanligaste basuppsättningen portar i den här klassen, dubbla typ c som stödjer thunderbolt 4, och en typ a-port, alla med minst usb 3-hastiget. Du får också en hdmi-port och hörlursuttag.

Högupplöst men inte så ljusstarkt

Skärmen är en ips-panel med generösa 2240 x 1400 bildpunkter, vilket Lenovo kallar 2,2k. Den har som mest 60 Hz bildfrekvens och 300 cd/m2 i ljusstyrka. Kontrasten är högre än i många andra ips:er, så svarta ytor är behaglig mörka, men någon vidare hdr-upplevelse blir det aldrig – då behövs högre ljusintensitet och mer färg. Skärmen klarar av att visa 99 procent av srgb-skalan, men inte mer än så.

Webbkameran ovanför skärmen har inbyggt linsskydd, och uppges ha 1080p-upplösning, men jag får inte ut mer än 720p-bild ut den och relativt släpig bild. Det kan vara en fråga om ouppdaterad drivrutin. Det ska finnas en uppsättning uppdateringar men ett par av dem lyckas jag inte hämta. Kameran är dock utmärkt brusfri och har god färgkontroll. Röstupptagningen med mikrofon är också pålitligt bra. De du pratar med kan också låta bra om du går in i Vantages ljudinställningar och aktiverar Dolby-ljudförbättring. Dess röst- och musik-lägen gör mycket för att lyfta datorns egentligen rätt så svaga högtalare.

Batteriet ligger steget efter

Med 60 wattimmars batteri och en processor med 64 watts tdp, går det att köra slut på batteriet på kort tid, speciellt med högupplöst skärm på full ljusstyrka, men datorn kan också sträcka sin livslängd väl åt andra hållet med försiktig användning och dämpad ljusstyrka. En arbetsdag med enklare webbjobb ska inte vara ett problem. Men det finns datorer som klarar sig bättre på den punkten, här märks det att det är Core-processor i P-serien istället för en av U-typ.

Skärmlocket har en tendens att dra åt sig fettfläckar och fingeravtryck. Annars är det stilrent och snyggt. Mattias Inghe

Förutom Vantage har Lenovo en liten uppsättning egna småprogram förinstallerade, en som kontrollerar funktionsknappar, ett som ger dig extra effekter till webbkameran, och en introduktionsguide till datorn. Du får också 30 dagars prova-på-version av McAfee Livesafe förinstallerad, men ingen övrig bloatware.

Det här är en dator som lätt skulle kunna komma bort i mängden. Den gör en del saker bra, med andra sämre, och framförallt sticker den inte ut med egenskaper som är exceptionellt bra eller dåliga. Det som gör den intressant är priset, den ligger stabilt på under 10 000 kronor, och kan ibland gå att hitta för under 9 000. Det gör den till ett kap om du inte är ute efter det lättaste, det tystaste eller bästa batteritiden. Eller en mer proffsig skärm.

Specifikationer

Produktnamn: Lenovo Yoga Slim 6 14 82WU0037MX

Testad: Maj 2023

Tillverkare: Lenovo

Processor: Intel Core i5-1240P, 4 st Performance upp till 4,4 GHz + 8 st Efficient upp till 3,3 GHz

Grafik: Intel Iris Xe

Minne: 16 GB lpddr5

Lagring: 512 GB

Bildskärm: 14 tum halvmatt ips, 2240×1400 bildpunkter

Webbkamera: 1080p, ir för Windows Hello

Anslutningar: Thunderbolt 4, usb 3 gen 1 typ c, usb 3 gen 1 typ a, hdmi, headset

Trådlöst: Wifi 6e, bluetooth 5.1

Operativsystem: Windows 11 Home

Ljudnivå: 0-35 dBa

Batteritid: 1 tim 10 min (hög belastning, full ljusstyrka), ca 14 tim 20 min (låg belastning, låg ljusstyrka)

Storlek: 31,2 x 22,1 x 1,5 cm

Vikt: 1,31 kg

Rek. pris: 9 999 kronor

Pris: Från 9 999 kronor via Prisjakt

Prestanda

Cinebench R23, cpu: 10 414 poäng

Cinebench R23, cpu en kärna: 1 630 poäng

Geekbench 6, cpu: 10 262 poäng

Geekbench 6, cpu en kärna: 2 037 poäng

Geekbench 6, grafik: 12 044 poäng

Disk, läsning: 3 163,96 MB/s

Disk, skrivning: 3 155,88 MB/s