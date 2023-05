Acer Swift Go 14 Oled: Kompakt kraftpaket

Sammanfattning Expertbetyg Fördelar Riktigt tunga prestanda

Ljusstark, skarp oled-skärm

Utmärkt, högupplöst webbkamera Nackdelar Inte bästa batteritiden

Bättre färgkontroll, tack Omdöme Här får du väldigt mycket dator i ett litet format. Ingen annan tillverkare har stoppat en riktig prestandaprocessor i en ultralätt laptop, och Acer får det överraskande nog att funka. En bra oled-skärm är ett plus, men kontrollen på den för dig som användare kunde varit bättre.

Bästa pris idag: Acer Swift Go 14 Oled SFG14-71-73UE

Återförsäljare Pris 15 490 kr Till butik

De flesta 13- och 14-tummare fokuserar på mobilitet, med enklare processor byggd för strömsnål drift för att spara på batteriet. Det gör också att kylning kan hållas till ett minimum och batteriet kan vara mindre, vilket resulterar i en tunnare, lättare dator. Acer var en gång i tiden bäst i klassen på att hålla vikten nere, med några av marknadens lättaste modeller i sin Swift-serie. I nya Swift Go 14 går de en annan väg. Fortfarande hanterbar vikt, men tunga prestanda.

Swift Go 14 är tjockare och mer kantigt designad än de flesta konkurrenter, och den rymmer klart biffigare hårdvara. Processorn är en Intel Core i7-13700H. H-serien har fler högklockade så kallade Performance-kärnor, högre strömförbrukning och högre värmeutveckling.

Denna typ av processor ser du oftast i kraftfulla gaming-datorer eller bärbara för krävande kreativt skapande, och de har då ofta sällskap av ett lika kraftfullt grafikkort av Nvidia Geforce RTX- eller AMD Radeon RX-typ. Det får du inget här, utan du får nöja dig med processorns inbyggda Intel Iris Xe-grafik. Du får 16 gigabyte ddr5-minne, och en snabb ssd på en terabyte.

De här portarna är vanliga på en ultralätt laptop. På andra sidan hittar du sd-kortläsare, hörlursuttag och en extra usb a-port. Mattias Inghe

Mycket datorkraft per gram

Chassit är i lättmetall och höljet är mestadels i tunn lätt plast, så Acer lyckas ändå hålla nere vikten under 1,3 kilo, det vi vanligen brukar se som gränsen för ultralätt pc. Att få så mycket processorkraft i en så lätt dator är mycket ovanligt. Med den redigerar jag 4k-video obehindrat, och exporterar slutresultatet utan att datorn blir mer än måttligt ansträngd.

Det går extra lätt tack vare datorns utmärkta skärm. Den har 16:10-format och 2 880 x 1 800 bildpunkter, vilket ger en utmärkt skarp bild. Skärmen har oled-panel och därmed både hög färgintensitet och klockren kontrast med hundraprocentigt djup svärta. Bildytan är helt blank och det kan bli vissa problem med reflexer om du jobbar utomhus. Rent generellt skulle jag inte rekommendera det, då skärmljusstyrkan inte är hög nog för att det ska se bra ut. Som mest får jag ut ungefär 400 cd/m2 i punktljusstyrka.

Inomhus räcker det och blir över. Skärmen är certifierad för Vesas True Black 500 HDR, och att titta på film med den i ett nedsläckt rum blir en väldigt intensiv upplevelse. Mycket tack vare oled-panelens stora färgomfång, på långt över dci-p3-standardens färgpalett. Det som saknas här är ett kalibrerat läge som tyglar skärmen och ger färgmatchning mot p3 och/eller srgb, samt möjlighet i inställningsprogram att växla mellan dem. Det känns som något Acer borde investera i och tillhandahålla. Det är en för bra bildpanel för att ignorera.

Är det något som känns lite budget med datorn så är det tangentbordet, som är aningen stumt. Mattias Inghe

Kvalitet i kamera och ljud

Datorns högtalare ger rent och klart stereoljud, och med DTS ljudförbättring aktiverad får du extra fyllighet i mellanregister och bas. Dock på bekostnad av den allmänna ljudkvaliteten. Bäst för musik låter det om jag slår av det och sedan pressar upp volymen. Den går att köra i topp utan att det skräller. Det är mer lagom ljudbild för röståtergivning, så videomöten kan bli behagliga.

Du ser också riktigt bra ut tack vare en 1440p webbkamera med bra färg- och ljusautomatik. Datorns mikrofon med effektivt brusfilter hjälper också till att hålla professionaliteten hög. Vill du låta ännu bättre kan du ansluta ett headset eller en bordsmikrofon på usb. Datorn har en extra usb-port i jämförelse med de flesta andra datorer i samma format.

Med ett pris på bara 15 490 kronor får du här ovanligt mycket för pengarna. Det är en riktig prestandadator med kvalitetsskärm, generöst med lagring och rätta uppkopplingen och anslutningarna. Är det något att klaga på så är det att datorn är lite plastig i chassit och har tangentbord med låg slaghöjd och mjuk respons i knapparna. Men det har å andra sidan mycket tydlig bakbelysning och väl disponerade tangenter.

Anspråkslös design för en dator som gör stora anspråk. Mattias Inghe

Ett visst fläktblås

Tack vare sin högpresterande processor kan den också bli rätt så högljudd. Fläktar drar igång tidigt och håller hög ljudnivå. Men de är också effektiva, varm luft flyr via galler på baksidan och underrede eller tangentbord blir aldrig obekvämt varma.

På fullt blås är batteritiden inget vidare, det kan tömmas på en dryg timme. Men begränsar jag processorlasten till ett minimum och är försiktig med ljusstyrkan i oled-skärmen så kan jag småsurfa och mejla en hel arbetsdag.

Som ett prisvärt pc-alternativ till en Macbook Air är Acer Swift Go 14 en fullträff. Du kan jobba lika effektivt och kreativt på den, och den ligger flera steg före i datorkraft. Ingen annan tillverkare har vågat stoppa in en riktig prestanda processor i ett så här litet format, och det visar sig vara en vinnare. Just svala driften och energisnålheten kan fortfarande väga till Macbookens, och den del andra pc-konkurrenters, fördel.

Specifikationer

Produktnamn: Acer Swift Go 14 Oled SFG14-71-73UE

Testad: Maj 2023

Tillverkare: www.acer.se

Processor: Intel Core i7-13700H, 6 st Performance upp till 5 GHz + 8 st Efficient upp till 3,7 GHz

Grafik: Intel Iris Xe

Minne: 16 GB lpddr5

Lagring: 1 TB ssd, plats för mikro sd

Bildskärm: 14 tum oled, 2880×1800 bildpunkter

Webbkamera: 1440p

Anslutningar: 2 st thunderbolt 4, 2 st usb 3 gen 1 typ a, hdmi, headset

Trådlöst: Wifi 6e, bluetooth 5.1

Operativsystem: Windows 11 Home

Övrigt: Fingeravtrycksläsare

Ljudnivå: 0-37 dBa

Batteritid: 1 tim 20 min (hög belastning, full ljusstyrka), ca 12 tim 20 min (låg belastning, låg ljusstyrka)

Storlek: 31,3 x 21,8 x 1,5 cm

Vikt: 1,25 kg

Rek. pris: 15 490 kr

Aktuellt pris: 15 490 kronor hos Acer

Prestanda

Cinebench R23, cpu: 13 876 poäng

Cinebench R23, cpu en kärna: 1 885 poäng

Geekbench 6, cpu: 11 931 poäng

Geekbench 6, cpu en kärna: 2 501 poäng

Geekbench 6, grafik: 17 105 poäng

Disk, läsning: 3 607,7 MB/s

Disk, skrivning: 3 472,17 MB/s