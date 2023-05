TP-link Deco XE200: Kraftfull men knepig wifi 6e-meshrouter

Sammanfattning Expertbetyg Fördelar Över en gigabit trådlöst

Lätt att installera och komma igång

Stödjer snabbt bredband med 10 Gbit-port Nackdelar Bara en 10 Gbit-port

Begränsad räckvidd på 6 GHz

Full funktionalitet kostar extra

Få inställningsmöjligheter Omdöme Den är tekniskt sett snabb, men gömmer mycket av sin potential genom att stänga användaren ute från detaljkontrollen, något som en krävande wifi-användare kan vilja ha. Många bra funktioner är också låsta till en extra betaltjänst. Och med wifi 7 så nära inpå känns det svårt att rekommendera den.

När tillverkarna började släppa wifi 6e-routrar gjorde TP-link raka motsatsen till Asus och Netgear. Deras första modeller var hisnande dyra prestandaroutrar och ännu dyrare högpresterande mesh-paket. Först senare kom de med mer sansade wifi 6e-produkter för oss dödliga. TP-link började istället med att släppa Deco XE75, ett prispressat meshpaket som du faktiskt har råd med. Nu har de växlat upp och släppt dyrare och kraftfullare Deco XE200.

Det är ett mesh-kit bestående av två stora enheter, som reser sig från bordet som generös tilltagna blomvaser, över 25 centimeter höga. Designen är i klassisk TP-link-stil, vit plast med rund bas som blir aningen bredare upptill, och med en diskret placerad status-diod närmre nederkanten. Den sitter på ena sidan och är inte synlig från alla håll. Här hade jag gärna sett en diod mitt på framsidan eller under routern istället.

Det är lätt att installera enheterna, i alla fall om du har lite grundkoll på vad du ska göra. När jag laddar hem Deco-appen och slaviskt försöker följa instruktionerna till punkt och pricka stöter jag på ett problem, installationsinstruktionerna är anpassade till användare med kabel- eller dsl-modem, inte fiber i väggen, vilket de flesta svenska bredbandsanslutningar har. Men det är bara att plugga in sig, klicka ok i appen och gå vidare.

Som en väldesignad vas, fast utan blommor. Mattias Inghe

Lätt att bygga vidare

Du behöver skapa eller logga in på ett befintligt konto hos TP-link för att komma igång, och sedan uppmanas du sätta namn på ditt nätverk och välja lösenord. Att ansluta andra enheten är superenkelt. Bara plugga in, slå på, och vänta. De är parkopplade direkt från fabrik. Att öka på med fler noder är lätt, men dyrt, om du ska ha just XE200-enhet. Den kostar nästan 6 000 kronor i en-pack. Men du kan ansluta vilka andra Deco-enheter som helst, om du inte bryr dig om prestandan.

Baktill hittar du fasta nätverksportar, tre till antalet, varav en är extra snabb 10 gigabits ethernet och de andra två är på en gigabit. Du kan plugga in din internetanslutning i vilken port som helst, routern känner automatiskt av om det är wan eller lan och anpassar sig efter det. Det innebär att om du inte har bredband på över gigabit (och vem har det ännu?) så kan du spara den snabbare porten till annat, som att ansluta en högpresterande filserver till, eller koppla ihop med den andra noden.

Men det sker ju annars enklast trådlöst. Wifi 6e ger dig förutom 2,4 GHz och 5 GHz wifi också ett extra frekvensband på 6 GHz för wifi. Ju högre frekvens desto snabbare kan det gå, och med 6 GHz i wifi 6e får du ungefär en 30-procentig ökning av farten. Deco XE200 använder som standard 6 GHz-bandet för att sätta upp dedicerat backhaul mellan sina egna enheter, du kan själv då bara ansluta till de andra två frekvenserna med en dator. Då går det inte att ansluta datorer och mobiler till det.

En supersnabb och två normalsnabba fasta portar per enhet. Mattias Inghe

Kort räckvidd, om det ska gå snabbt

Det kan verka smart att ha det på en störningsfri egen och extra snabb frekvens, men problemet med 6 GHz är att ju högre frekvens desto kortare räckvidd. Så för optimal prestanda kan du inte placera den andra enheten för långt bort. 15 meter med en tunn vägg emellan blev gränsen, sedan går routern över till dynamisk tilldelning av 5 GHz och 2,4 GHz istället. Det innebär att systemet tar den bandbredd det behöver, och resten får du ansluta klienter med. 6 GHz förblir otillgängligt.

Vill du öppna upp 6 GHz manuellt eller kör du Deco XE200 som fristående router utan extra nod så kan du med fördel ändra det. Det finns idag mängder av laptops och mobiler som har stöd för det, och med kommande wifi 7-standarden så kommer det bli ännu fler. Du får dock räkna med att backhaul tar upp större delen av dess bandbredd på 4,8 gigabit per sekund.

Jag testar paketet främst som en mesh-installation, men testade också detta genom att ansluta en snabb dator med snabbare fast nätverk på 10-gigabits-porten och sedan försöka nå den via en laptop med wifi 6e-stöd. Dels på 5, dels på 6 GHz. I bägge fallen kan det gå väldigt snabbt, jag kommer upp i över gigabithasighet på det sättet. Inte långt över, men lite.

Strömkabel ansluts på undersidan, Var noga med att kabeln löper hundra procent rätt. Annars står tornet och vickar. Mattias Inghe

Täcker ett mindre hus

Hur snabbt det går avgörs också av andra saker, som signalstyrkan, bredden på signalbandet och hur många parallella dataströmmar du kan köra till en mottagare. Det är minsta gemensamma nämnare som gäller, och då jag bara har 2×2 mimo i datorn men det är 4×4 mimo i routern så kan man anta att det går i teorin som bäst dubbelt så fort mellan mesh-noderna. Eller snabbare? Enligt TP-link ska den använda ai för att optimera ditt nätverk och kombinera alla tre frekvensbanden för intern kommunikation. Omöjligt att säga, eller mäta.

Slutresultatet är i alla fall ett wifi som problemfritt täcker en tre- till fyrarumslägenhet eller villa i ett plan om du har en nod, eller två våningar eller ett par, tre rum till med två noder. TP-link anger att ett två-pack ska kunna täcka upp till 600 kvadratmeter, men det är väldigt optimistiskt, och räknar in räckvidden på långsamma 2,4 GHz. För att alltid garanterat få hög hastighet och lagg- och bufferfri strömning tycker jag att minst 200 megabit per sekund är ett krav. Det klarar inte Deco XE200 att leverera på 2,4 GHz, så den ”verkliga” räckvidden är kortare.

Deco XE200 har inga usb-portar, så du kan inte ansluta extern lagring och göra routern till en filserver, förutom med en riktig nas ansluten till en av nätverksportarna. Det begränsar den extra funktionaliteten i routern. Du kan sätta upp ett gästnätverk, begränsad föräldrakontroll, och trafikprioritering, så kallad QoS, samt kontrollera smarta hemmet-prylar från TP-link. Det är i princip allt, för mer funktion, inklusive virusskydd och mer funktionsrik föräldrakontroll, behöver du abonnera på tjänsten Homeshield Pro som kostar 608 kronor per år.

En rejäl pjäs att placera ut i hemmet. XE200 är allt annat än diskret. Mattias Inghe

Snyggt men begränsat

När det gäller mer detaljerade nätverksinställningar så är appen begränsad. Du kan inte kontrollera brandvägg och sätta upp port-vidarebefodring, till exempel. Och det hjälper inte att gå in på webbgränssnittet. Där får du bara två saker, en statussida och möjlighet att uppgradera enheternas firmware. Du får nöja dig med att till viss del kunna kontrollera wifi, men även där är detaljvalen inte så många.

Trots ett bra pris så får TP-link Deco XE200 svårt att hävda sig jämfört med de andra två tillverkarnas biffigaste wifi 6e-mesh. Prestanda är hög när förhållandena är som bäst, men det är svårt att veta hur du ska ta dig dit. Räckvidden ligger efter, och funktionsmässigt har TP-link en del att jobba på. Fler fasta multigig-portar hade varit bra.

Det är en tveksam investering att satsa nästan tio tusen på ett wifi 6e-nätverk när wifi 7 lurar i kulisserna med ännu fler förbättringar. Jag har precis en första sådan router på väg in för test, som jag tänkte bekanta mig med närmsta veckorna. Också den från TP-link. Innan jag sett vad det går för kan jag inte rekommendera att du rusar ut och köper denna.

Bra nätverksöverblick i Deco-appen. Men inte så mycket du kan kontrollera. PC för Alla

Specifikationer

Produktnamn: TP-link Deco XE200 2-pack

Testad: Maj 2023

Kontakt: TP-link

Trådlösa protokoll: Wifi 6e

Frekvensband: 2,4 GHz + 5 GHz + 6 GHz

Wifi-kapacitet: 1148 + 4804 + 4804 Mbit/s

Anslutningar: 1 st 10 gigabit wan/lan, 2 st gigabit wan/lan

Trådlös säkerhet: Wpa2, wpa3

Hastighet, 3m*: 1 113 Mbit/s

Räckvidd per enhet**: 25 meter över 5 GHz-klient), 12 meter över 6 GHz

Filserver/skrivarserver: Nej/Nej

Övrigt: QoS, föräldrakontroll, antivirus, gästnätverk, hemautomation, stöd för Google Assistent, Alexa, IFTTT

Användargränssnitt: Web, app

Fjärradministration: Via app

Storlek inkl. antenner: 13 × 12,3 × 24 cm

Pris: 8 999 kronor hos Komplett (2-pack) eller 5 290 kronor hos Kjell & Company (1-pack)

* Mätt på systemets huvudenhet mot laptop med 2×2 wifi 6E

** Längsta avstånd, inklusive två innerväggar, där det behövs en ny mesh-nod för bibehållen surfhastighet på minst 200 Mbit/s.